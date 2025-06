Izrael zaútočil na Írán. Pražské letiště ruší veškeré spoje do Tel Avivu

Izraelské letectvo začalo s ničením íránských dronů mířících směrem na Izrael, informují média. Izrael se připravuje na íránskou odvetu za útok proti cílům spojeným s jeho jaderným a zbrojním programem. Izraelské letectvo bezpilotní letouny sestřeluje nad územím jiných států, stanice Channel 12 informovala o takové aktivitě nad územím Saúdské Arábie, jiná média uvádějí, že se to děje i nad Sýrií. Server The Times of Israel (ToI) píše, že drony, které letectvo nezničí, by mohly do Izraele doletět za několik desítek minut.