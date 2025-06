Poslední překážka padla. Elektrický Volkswagen dál zlevňuje, překoná naftový Multivan

Mnozí po něm dlouho volali a Volkswagen jejich přání vyslyšel. Elektrický ID. Buzz dostal sedm míst k sezení - a spolu s tím i prodloužený rozvor náprav a větší baterku. Teď na něj navíc dovozce nabízí zajímavou slevu, takže cenově už rozdíl mezi elektrickou retrododávkou a klasickým naftovým Multivanem prakticky neexistuje.

Pro spoustu zájemců byla dlouho překážkou při koupi elektromobilu jeho cena, oproti obdobnému autu se spalovacím motorem klidně o statisíce vyšší. Volkswagen už loni poměrně radikálně zlevnil elektrický ID. Buzz (psali jsme zde) a teď k tomu ještě přihazuje další stotisícovou slevu. Chce tím motivovat ke koupi elektrických, případně plug-in hybridních verzí svých modelů.

Jestliže základní ID. Buzz Long, který se dostal na týden do redakční garáže, tak podle konfigurátoru začíná na 1 300 900 korunách, po započtení slevy to srazí cenu na 1 200 900 korun. A za tu se elektromobil dostává přímo do teritoria Multivanu. Jeho prodloužená verze se 110kW naftovým dvoulitrem totiž začíná na 1 242 900 korunách a jako plug-in hybrid (test čtěte tady), i se zmíněnou dotací, dokonce na 1 514 900 korunách.

A to už pro někoho může být slovo do pranice. Tím spíš, že prodloužený ID. Buzz je opravdu povedeným autem. V porovnání s výchozí verzí je Long prodloužený o 250 mm, takže bez 38 mm měří rovných pět metrů. A mezi nápravami, kam všechny milimetry navíc šly, má 3239 mm, více než prodloužený Multivan. Jenže díky příplatkovému černému laku a 20palcovým kolům byste mu takovou velikost asi nehádali. Černá zeštíhluje a retrododávce opravdu sluší.

Velikost auto dobře maskuje i za volantem. Pokud se bojíte, že takhle velké auto už je na vás přece jen moc, s prvními zatáčkami vás ID. Buzz Long vyvede z omylu. S pětimetrovou délkou se i v pražských ulicích pohybuje nadmíru hbitě a obratně, pomáhají tomu kola v rozích karoserie. Průměr otáčení je 11,8 metru, navíc je z auta výborně vidět a hranatá karoserie, která ale na šířku nemá ani dva metry, přispívá k nadprůměrné orientaci. A jako bonus je tu i komfortní a jistý podvozek.

Alfou a omegou, proč si však někdo dodávku v prodloužené verzi koupí, je vnitřní prostor. A ID. Buzz v této disciplíně rozhodně nezklame, spíše se leckdy budete ptát, jestli tolik místa skutečně potřebujete.

Standardně je auto pětimístné s trojmístnou lavicí uprostřed, za třetí řadu sedadel se vždy připlácí. V testované konfiguraci měl ID. Buzz šest míst k sezení se dvěma kapitánskými křesly uprostřed, nabízí se samozřejmě i sedmimístné provedení. Sedadla ve druhé i třetí řadě jsou posunovatelná a mají také polohovatelné opěradlo. Uprostřed ke komfortu přispívají i integrované loketní opěrky.

I díky o 192 mm prodlouženým bočním dveřím je přístup na zadní sedadla komfortní, navíc pokud jsou posunutá úplně dozadu a uprostřed nesedí basketbalista, klidně si úplně vzadu dáte nohu přes nohu. Navíc cestující i tam mají k dispozici odkládací prostory, držáky nápojů, USB-C port a výdechy klimatizace. Ta je standardně dvouzónová, lze si ale připlatit i za třetí zónu pro cestující ve druhé řadě sedadel.

Velikost kufru je závislá na tom, kdo sedí úplně vzadu. Pokud jsou totiž sedačky posunuté úplně vzadu, zbývá pro zavazadla 306 litrů. Jenomže pak je můžete posouvat, sklápět a dvě místa ve třetí řadě dokonce úplně vyjmout. Maximálně tak umí ID. Buzz s delším rozvorem nabídnout 2469 litrů pro zavazadla. Anebo klidně prostor na nafukovací matraci a provizorní přespání.

Manipulace s třetí řadou včetně vyjmutí sedaček je jednoduchá, byť na jejich váhu si je potřeba dát trochu pozor. Mimochodem auto můžete mít bez nich jen v pětimístné verzi. Vůbec praktičnost je něco, co ID. Buzz zdobí. Kromě různých konfigurací kabiny tak čekejte spoustu odkládacích prostorů, středovou konzoli vpředu, kterou lze ukotvit i ve druhé nebo třetí řadě sedadel, případně výklopné stolečky pro cestující uprostřed.

Samozřejmě ne všechno je uvnitř bezchybné. Uvítali bychom třeba vyjímatelná sedadla v prostřední řadě. Lesklý černý plast na palubní desce zase sice vypadá efektně, ale v přímém slunci se z něj občas nepříjemně odrážejí paprsky přímo do obličeje řidiče. Také některé plochy ve dveřích jsou na dotek i pohled z lacinějších plastů, a to bohužel i ty ve vyšší části dveřních výplní. A přimlouvali bychom se i za klasická tlačítka na volantu, která třeba Golf v rámci nedávného faceliftu dostal.

ID. Buzz Long se nabízí výhradně s větší baterkou, která má využitelnou kapacitu 86 kWh. Na výběr je pak zadokolka s výkonem 210 kW nebo o půl milionu dražší čtyřkolka GTX s výkonem 250 kW. Na fotkách je základní zadokolka a nutno říct, že autu tento typ pohonu naprosto dostačuje. Z 0 na 100 km/h zrychluje za příjemných 7,9 vteřiny a jeden elektromotor se pozitivně projevuje i na spotřebě energie.

Protože jestli nás něčím ID. Buzz Long za týden testování dokonale překvapil, byla to právě spotřeba, konkrétně spotřeba ve městě i na příměstských trasách. Podle palubního počítače si totiž pětimetrové a skoro 2,7tunové auto řeklo o 17,7 kWh / 100 km. Nutno férově dodat, že obsazené bylo auto jen řidičem, přesto je to hodnota na úrovni o několik tříd menších SUV.

Samozřejmě na dálnici okamžitě přijdou ke slovu limity v podobě vysoké stavby karoserie, která se podepisuje na aerodynamice. Při rychlostech na hranici českých limitů spotřeba roste ke 30 kWh / 100 km. Na druhou stranu je příjemné, že i při hmotnosti a velikosti bylo cítit, že výkon ID. Buzzu nechybí a klidně by se šinul dál až ke 160 km/h, což je papírové maximum. Výsledkem pak je, že v týdenním testu si auto řeklo o 21,6 kWh / 100 km. Papírová hodnota je lehce pod 20 kWh / 100 km.

Volkswagen ID. Buzz Long Pro Motor: elektromotor vzadu, pohon zadních kol

Převodovka: automatická, jednostupňová

Výkon: 210 kW / 286 k

Točivý moment: 560 Nm

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,8 s

Kapacita baterie: 86 kWh (využitelná)

Dojezd: 487 km

Průměrná spotřeba: 19,5 - 21,1 kWh / 100 km

Rozměry (d / š / v): 4962 / 1985 / 1924 mm

Rozvor náprav: 3239 mm

Objem zavazadlového prostoru: 306 / 1340 / 2469 l

Cena od: 1 200 900 Kč

Cena testované verze: 1 716 883 Kč

Znamenalo by to tedy, že papírových 487 kilometrů auto při využití dálnice neujede, hranici 400 kilometrů se ale přiblížit dokáže. A v městském a příměstském provozu tuto hranici hravě překročí.

Zamrzí absence vícestupňové rekuperace, třeba v městském provozu by se silnější rekuperace, či rovnou ovládání jedním pedálem, hodila. Charakter auta, které může často sloužit právě jako příměstský rodinný dostavník nebo třeba auto taxislužby, si o to přímo říká. Na druhou stranu potěší maximální nabíjecí výkon 200 kW. Z deseti na osmdesát procent se tak umí auto dostat za méně než půl hodiny.

Výbava VW ID. Buzz Long Pro Základní výbava prodlouženého ID. Buzze obsahuje mimo jiné sledování mrtvých úhlů, parkovací senzory vpředu i vzadu, rádio s 12,9palcovým displejem, dvouzónovou automatickou klimatizaci, tepelné čerpadlo, posuvné dveře na obou stranách vozu, diodová přední světla nebo 18palcová kola s okrasnými kryty. Standardem je pětimístná kabina. Záruka je na 2 roky bez omezení kilometrů a na další 3 roky s omezením na 200 tisíc kilometrů. Testované auto mělo z příplatkových prvků třeba 20palcová kola za 74 324 korun, černou perleťovou metalízu za 26 311 korun, šestimístný interiér za 32 295 korun, navigaci za 36 624 korun, třízónovou klimatizaci za 22 453 korun, paket s 360stupňovou kamerou, automatickým parkováním nebo pomocníkem jízdy po dálnici za 61 677 korun, paket mimo jiné s elektrickými posuvnými dveřmi a víkem kufru za 93 546 korun nebo paket s Matrix LED světly či panoramatickou střechou za 97 476 korun.

Samozřejmě je fér dodat, že i přes atraktivní cenu není ID. Buzz pořád autem pro každého. Aby se provozování skutečně vyplatilo, ideální je mít možnost dobíjet doma pomalým AC nabíjením - to auto zvládá maximálně výkonem 11 kW. A na delší cestování bude spalovací Multivan pořád asi lepší volbou, už jen díky rychlejšímu naplnění nádrže. Nicméně cena už u některých elektromobilů překážkou není.