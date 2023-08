Nejluxusnější a nejdražší československé auto. Velkolepá Tatra 80 má i vlastní knihu

Jedinečná dvanáctiválcová otevřená Tatra má za sebou téměř třicet let trvající renovaci. Jde o jeden z nejcennějších československých veteránů, jehož příběhu se věnuje také výjimečná knižní publikace Tatra 80: Tři životy Schichtova kabrioletu.

Milující pejskaři často říkají, že by si v příštím životě přáli být svým vlastním zvířecím miláčkem. To protože se má jako "prase v žitě". Je zahrnován láskyplnou péčí i nejvybranějším krmivem. Kdyby si svého majitele mohla vybrat auta, pravděpodobně by chtěla patřit Pavlu Kasíkovi.

Vozy v různém stádiu rozkladu dokáže vášnivý sběratel Tater proměnit v nádherné automobilové klenoty. A věnuje jim péči, o jaké se může zdát snad jen těm nejvzácnějším veteránům světa.

Jeho posledním "dítětem" je unikátní tmavomodrý kopřivnický kabriolet vyrobený v roce 1931. Má zajímavý rodokmen, před více než 90 lety ho pořídil významný severočeský průmyslník Heinrich Schicht, který pro Ústecko ve své době znamenal to co Tomáš Baťa na Zlínsku.

Renovace vozu probíhala neuvěřitelných 28 let a během té doby dokázal Kasík dostat do dokonalé podoby úplně všechno. A tím myslíme opravdu vše - nejen veškeré díly do posledního šroubku. Sehnal i původní nářadí a nechal vyrobit na míru cestovní kufry přesně podle dobových materiálů.

A nejen to, během více než čtvrtstoletí vypátral v továrních a jiných archivech mnoho cenných informací. "Díky pořízení původních výkresů jsem mohl nechat chybějící díly znovu vyrobit. Mým cílem bylo autu zachovat všechny jeho zvláštnosti, sehnat autentické příslušenství, materiály, zvolit co nejpůvodnější barvy. Hodilo se mi na to i vzdělání architekta se specializací na rekonstrukce památek," dodává sběratel a milovník značky pro časopis Ekonom.

I tak se podařilo sehnat většinu původních dílů. "Jen znalci problematiky vědí, jak je to náročné. I třeba tak zásadní součásti, jako jsou kola nebo pneuma­tiky, které se už samozřejmě nevyrábějí. A to nemluvím o veškerém příslušenství motoru nebo elektroinstalaci," vypočítává Kasík.

Slavnostní odhalení naproti Masarykově Tatře

Tak intenzivní práce se mu ale vyplatila a dílo mohly letos v červnu obdivovat více než dvě stovky hostů Národního technického muzea, kde se Tatra 80 slavnostně odhalila za přítomnosti zástupců veřejného života, veteránské komunity, včetně mnoha renovátorů, podílejících se na rekonstrukci vozu, potomků některých původních majitelů a také hasiče, který s Tatrou jezdil na počátku 60. let v době, kdy byl stroj upraven pro potřeby hasičských sborů.

Navíc na symbolickém místě - naproti vozu stála další Tatra 80, landaulet, který využíval prezident T. G. Masaryk.

Právě tyto dva exempláře jsou z historického pohledu nepochybně nejcennější. Celkem se vyrobilo jen 22 dvanáctiválcových vozů Tatra 80, ví se o asi šesti dochovaných, ovšem ve velmi různém stavu, a ne vždy s jasnou a kontinuální historií. Do dnešní doby se dochoval jen jediný skutečně původní sportovní kabriolet, tento Kasíkův, který má tak pečlivě doloženou historii (o níž se můžete víc dočíst v týdeníku Ekonom).

Význam "pečlivost" znamená v Kasíkově pojetí ucelený soubor všech dohledatelných informací, továrních i dalších dobových fotografií, záznamů v registrech i knize zakázek, výkresů, zápisů v kronikách majitelů a dokumentů z řady archivů. A především dokonalé zmapování, kterýma rukama Tatra postupně putovala a jak se jí jako zázrakem podařilo několikrát zachránit před zánikem, než se v roce 1995 mohlo dostat její torzo z Belgie do rukou pražského odborníka a sběratele kopřivnických automobilů.

Nashromážděných informací bylo záhy tolik, že díky tomu mohla vzniknout také unikátní téměř 300stránková publikace Tatra 80: Tři životy slavného Schichtova kabrioletu, symbolicky modře sladěná s výjimečným automobilem na originální ilustraci, jejímž autorem je designér Michal Kačmár.

"Mnoho monografií je věnováno třeba stavbám. Ale aby tak obsáhlou publikaci mělo auto, to je mimořádné. V knize je všechno, nejen technické podrobnosti, ale i celá historie a podrobný popis renovace. Je to skvělá učebnice a praktický návod pro všechny sběratele," komentuje dílo Karel Ksandr, generální ředitel NTM a jeden z kmotrů knihy.

Tatra na prestižních výstavách

Pavel Kasík nyní uvažuje o tom, že by vůz rád představil na různých prestižních automobilových výstavách. Už v minulosti se jedna z jeho Tater stala hvězdou prestižní výstavy v kalifornském Pebble Beach. Na Concours d’Elegance v roce 2014 ve své kategorii K získala titul nejkrásnější Tatry.

Důstojnou prezentaci by si Tatra 80 zasloužila, precizní renovaci ostatně hodnotí i přední čeští veteranisté. "Je to do detailů provedená renovace z dochovaných dílů, zaslouží si obdiv," říká Jakub Stauch, profesionální renovátor a prezident českého Bugatti klubu.

"Je to nádherné dílo do sebemenšího detailu, opravdu neskutečné, nemám slov," hodnotí František Kudela, majitel Chropyňské strojírny, který je zapáleným fanouškem do veteránů a věnuje se renovaci vzácných historických aut, zejména francouzské značky Talbot.

Otec a syn František a Robert Kudelovi tradičně ohromují veteránskou komunitu dokonale zrenovovanými automobily na nejvyšší úrovni. Ostatně v roce 2018 se Kudelův Talbot T26 Grand Sport z roku 1948 zúčastnil zmiňované přehlídky veteránů Concours d'elegance v kalifornském Pebble Beach, kde sklidil zasloužený aplaus. Získal ocenění za nejkrásnější poválečný cestovní automobil a nominaci Best of Show.

Letos v srpnu se koná další ročník soutěže a podle všeho na ní Kudelovi opět ukážou další veterán ze svých dílen. O jaký model se jedná, ale prozradit zatím nechtějí.