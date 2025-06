Konečně nový Fiat. Grande Panda má nečekaně dlouhou záruku a jeden nápad za milion

Fiat nemá v Evropě poslední dobou na růžích ustláno. Nabídka modelů se ztenčuje, prodeje padají na dříve nemyslitelné hodnoty. Jenže teď Italové věří, že se blýská na lepší časy. A první vzpruhou je Grande Panda. Ta míří o segment výše než dobře známý předchůdce, pod kapotou má "pro každého něco" a prostorem si troufá i na Fabii.

Zatímco v nedaleké ZOO je nenajdete, u vinic v pražské Troji se to jimi ve čtvrtek 26. června jen hemžilo. Fiat uvedl na český trh pandu velkou, alias Grande Pandu - po delší době svůj první opravdu nový model. A aby snad zvířata nevyplašil, zatím jen s elektrickým motorem. Dorazí ale více verzí, na což jsou zástupci značky podle svých slov náležitě hrdí, protože tím dávají na výběr širšímu spektru zákazníků.

Plně elektrickou verzi už teď doplňuje mildhybrid se šestistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou, který si řekne papírově o pět litrů paliva, do konce roku navíc přijde ještě čistě benzinová přeplňovaná dvanáctistovka s manuálním řazením. Ta bude podle Fiatu minimálně v Česku tou nejžádanější verzí, čemuž jistě napomůže cena.

Přesnou částku české zastoupení zatím neřeklo, nicméně aktuálně nejlevnější 74kW mildhybrid stojí 454 900 korun. Dá se čekat, že s manuální převodovkou padne základní suma pod hranici 400 tisíc korun. 83kW elektrická verze se 44kWh baterkou a dojezdem 320 kilometrů pak stojí nejméně 589 900 korun. Řadí se tak k nejlevnějším elektroautům na trhu. Test toho nejlevnějšího - Dacie Spring - čtěte tady.

Základ Grande Pandy je stejný jako v případě Citroënu C3 (jeho test najdete zde), čemuž odpovídá i tvar karoserie s délkou 3999 mm. Italové ale vsadili na mnohem výraznější a hravější design. Nová Panda využívá spoustu motivů z té úplně první: ať už jde o diodová pixelová světla nebo prolisy na karoserii tvořící třeba nápis "Fiat" nebo "Panda". Vrací se také historické logo tvořené několika šikmými pruhy.

Uvnitř zase najdete celou řadu odkazů na továrnu Lingotto, respektive proslulý testovací okruh na jeho střeše. Stejný tvar má rámeček sdružující obě obrazovky - ty ale nejsou softwarově nijak propojené -, ovál připomínají digitální ukazatel stavu nabití baterky nebo toho, jestli zrovna rekuperujete, nebo energii spotřebováváte.

Praktická je 13litrová schránka před spolujezdcem, která má v nejvyšší výbavě kryt z materiálu, skládajícího se z 33 procent z bambusových vláken. Před ní je i praktická polička, jen airbag spolujezdce se musel přesunout do střechy. Plasty v kabině pak z 80 procent využívají papír. Jsou tu samozřejmě i prvky z citroënů nebo peugeotů: ovládání klimatizace, volič převodovky, některé páčky. I díky maličkému modelu původní Pandy se ale uvnitř fiatu žije tak nějak příjemněji.

Na detailní jízdní dojmy nebyl čas, takže asi jen dva postřehy z jízdy s elektrickou verzí: podvozek je pocitově naladěný trochu jinak než u Citroënu C3, působí měkčeji a komfortněji. Řízení pak sice nemá někdejší ultralehký režim City, ale posilovač má proměnlivý účinek a v úzkých prostorech se s autem manévruje mnohem jednodušeji. Více ale prozradí až klasický test.

Velmi chytrým prvkem, který má jen elektrická verze, je samonavíjecí nabíjecí kabel v přední části o délce 4,5 metru. Všechny elektrické verze ho mají standardně, nabíjet z AC stanice lze díky němu maximálně 7 kW. Nabízí se i nabíjecí výkon 11 kW, ale to je pak přes klasický kabel zabírající místo v kufru. O ten v přední masce pak samozřejmě přijdete. DC nabíjení má standardní maximální výkon 100 kW a z 20 na 80 procent se dostane baterka za 27 minut.

Komu by dojezd 320 kilometrů nestačil, chystá Fiat i verzi s 54kWh akumulátorem, tam už bude dojezd dosahovat 400 kilometrů.

Vzhledem k tomu, že oproti stávající Pandě, která by mimochodem měla pokračovat minimálně do roku 2029, ta nová o něco vyrostla, chlubí se Fiat větším prostorem uvnitř. Vnitřní šířka má dokonce patřit k nejlepším v kategorii, stejně tak objem kufru. Mildhybrid má 412 až 1366 litrů, to je více než u Fabie, elektrická verze pak 361 až 1315 litrů.

Ceník Fiat Grande Panda

Pop Icon Red La Prima 1.2 Hybrid / 74 kW eDCT 454 900 Kč 494 900 Kč ---------- 544 900 Kč Elektřina / 83 kW ---------- ---------- 589 900 Kč 679 900 Kč

Ceny už jsme zmínili, nicméně doplňme, že mildhybrid se bude nabízet ve výbavách Pop, Icon a La Prima, elektrická verze pak ve verzích Red (ta jediná dostane bíle lakovaná plechová kola) a La Prima. Dovozce láká na dlouhou záruku na sedm let nebo 100 tisíc kilometrů platící na celé auto. Prý jde o délku vycházející ze zpětné vazby od zákazníků.

Výbava Fiatu Grande Panda Základní výbava mildhybridu nese jméno Pop a obsahuje třeba manuální klimatizaci, desetipalcové budíky, zadní parkovací senzory, držák na chytrý telefon místo centrálního displeje, elektrická přední okna nebo 16palcová ocelová kola. Vyšší stupeň Icon přihazuje 10,25palcový multimediální systém, tempomat, elektrická zrcátka a zadní okna, přední i zadní LED světla s pixelovou grafikou nebo kryty ocelových kol. Nejvyšší verze La Prima má i automatickou klimatizaci, navigaci, přední parkovací senzory, couvací kameru, automatické stěrače, bezdrátové nabíjení telefonů, střešní ližiny nebo 17palcová litá kola. Nejlevnější elektrická verze Red má manuální klimatizaci, digitální budíky i 10,25palcový infotainment, tempomat, elektrická okna vpředu i vzadu, zadní parkovací senzory, přední i zadní LED pixelová světla nebo 16palcová bílá ocelová kola. Výbava La Prima přidává automatickou klimatizaci, navigaci, přední parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívání předních sedadel, volantu a čelního skla, automatické stěrače, bezdrátové nabíjení telefonů, střešní ližiny nebo 17palcová litá kola.

Fiat nové Grande Pandě vyráběné v srbské Kragujevaci věří, letos jsou pro Česko alokovány nižší stovky aut, příští rok i s plnohodnotným náběhem nejlevnější benzinové verze pak chce dovozce prodat až 600 aut. Vzhledem k tomu, že letos za pět měsíců je zatím celý Fiat jen na 142 autech, by to byl pořádný skok.