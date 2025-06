Havlíček o mně lže, říká Černochová o svém soupeři. Ten tvrdí, že ji v Praze dohání

Přestože se lidé mohou v Praze setkat osobně s prvními třemi kandidáty koalice Spolu, z nichž dva jsou ministři, zájem zatím příliš velký není. Aktuálně.cz se šlo podívat do terénu, jak kampaň ministryně obrany Jany Černochové, ministra zahraničí Jana Lipavského a radního Jiřího Pospíšila vypadá. Zároveň s nimi mluvilo o největším rivalovi Karlu Havlíčkovi, který je pražským lídrem ANO.

"To není pro mě, že ne?" vyhrkla ze sebe Jana Černochová, když k ní přistoupil jeden z jejích příznivců s velkou kyticí. Jakmile ji fanoušek ujistil, že ano, objevil se na její tváři úsměv, kterým jinak v politice dost šetří. Zejména v posledních měsících, kdy ji a její ministerstvo obrany velmi ostře kritizuje opoziční hnutí ANO, stejně jako SPD a Piráti. ANO na ni dokonce podalo trestní oznámení s tím, že na ministerstvu údajně dochází k podezřelým nákupům.

Zmiňované setkání s příznivci i předání kytice bylo pro Černochovou příjemným zpestřením předprázdninového období. Když si odskočila od velké politiky k předvolební kampani, ve které figuruje jako lídryně Spolu v Praze, neprožívala zdaleka tak vypjaté chvíle jako třeba premiér a celostátní lídr Spolu Petr Fiala. Na jeho akce občas chodí kritici, z nichž někteří na něj vykřikují velmi vulgární výrazy a vytváří hodně napjatou atmosféru.

Když se reportér Aktuálně.cz byl tento měsíc podívat na několika jejích předvolebních akcích, byli na místě čistě její příznivci. Stejně to bylo i na setkání s voliči v restauraci Na Paloučku v Praze 4, kam výjimečně přišla i s ministrem zahraničí a trojkou pražské kandidátky Spolu Janem Lipavským. Oba ale přiznávali, že na kampaň nemají dost času a hodně spoléhají na pomoc dobrovolníků, kteří například roznášejí letáky a dělají i další podpůrné aktivity.

"Je jasné, že to celé nemůžeme odtáhnout my ministři, protože máme pozice, které nejsou jednoduché a ze kterých nás nikdo neuvolní, abychom teď mohli někde kampaňovat," reagovala ministryně Černochová a ujišťovala, že pokud nějaký čas v kalendáři najde, snaží se v něm kampani věnovat. Je ale přesvědčená, že klíčové pro volby, které jsou naplánované na první říjnový víkend, bude září. "Rozhodující bude horká fáze kampaně, kdy už bude důležité chodit po ulicích, teď je to teprve taková předehra," podotkla.

Navíc i při samotné akci v restauraci museli oba ministři řešit aktuální ministerské povinnosti, v den konání totiž odlétala řada českých občanů z Izraele, který se dostal do konfliktu s Íránem. Černochová i Lipavský tak byli neustále na telefonu a řešili tuto záležitost, protože Egypt, přes který letadlo mělo letět, nebyl při povolování přeletu úplně vstřícný.

Musím ještě přidat, avizuje Havlíček

Je zřejmé, že koalice Spolu potřebuje právě v Praze získat co nejvíce poslaneckých křesel. Minule jich bylo jedenáct, což bylo zdaleka nejvíce ze všech stran. Nyní ale lídr ANO v Praze Karel Havlíček už několikrát prohlásil, že udělá vše, aby Spolu vítězství zkomplikoval. Už od loňska uspořádal stovky setkání s potenciálními voliči a do toho ostře kritizuje Černochovou za řízení ministerstva obrany.

"On o mně lže, neříká pravdu o věcech, které se týkají našeho resortu. Já jsem se vůči tomu opakovaně vymezovala, snažila jsem se vysvětlovat některé lži a polopravdy, které šíří. Vyzvala jsem ho, ať přijde i na ministerstvo obrany, že mu některé věci doložíme," sdělila Aktuálně.cz Černochová s tím, že nabídky nevyužil.

Ministryně je přesvědčena, že si ji protikandidát vybral jako terč právě kvůli tomu, že proti sobě vedou souboj jako jedničky v Praze. "Osobně se mě to dotýká, vybral si téma ministerstva obrany, protože ví, že jako lídryně kandidátky mám za tři a půl roku na ministerstvu za sebou hodně věcí, které jsme tam udělali. Jsem vlastně ráda, že bude hnutí ANO podávat trestní oznámení, ať se ukáže pravda, jestli lživá obvinění, která šíří, policie shledá jako důvodná, nebo neshledá," míní Černochová.

Že to nemá s časem jednoduché, se ukázalo i o několik dní později, kdy se Aktuálně.cz šlo podívat na další akci Spolu, tentokrát do restaurace Podviňák v Praze 9. Černochová chyběla proto, že jednalo zastupitelstvo Prahy 2, jehož je členkou. Chyběl i Lipavský, který byl na důležité akci ministrů zahraničí. Tentokrát ale přišel pro změnu Jiří Pospíšil, který je na kandidátce Spolu dvojka za TOP 09.

Na místě bylo ale opět poměrně málo lidí a opět šlo vesměs o členy či příznivce koalice Spolu. Samotný Pospíšil prohlásil, že doufá ve volební úspěch trojkoalice v Česku i konkrétně v Praze. "Stále věřím, že máme šanci ANO dohnat. Což by znamenalo, že bychom i výrazně vyhráli v Praze. I když možná voliči nejsou nadšeni naší vládou, tak si uvědomují, že vláda demokratických stran s prozápadní orientací přináší jistotu, že oni i jejich děti budou žít na dále v demokratické zemi," uvedl Pospíšil.

Aktuálně.cz mluvilo také s Karlem Havlíčkem, který útoky na ministryni označil za běžnou věc a mluvil raději o tom, jak je neustále mezi voliči. "Chápu, že se jí nelíbí, že na ni útočím. Když jsem ale byl ministrem já, také na mě útočili, nikdo se s námi nemazal. Člověk to musí strpět. Navíc si myslím, že její ministerstvo je v totálním chaosu," soudí Havlíček, který přiznává, že mu jde za všeho nejvíce o to, aby oslovil co nejvíce voličů.

"Velmi intenzivně pokračujeme v kampani, protože při minulých volbách jsme měli v Praze 17 procent hlasů, zatímco Spolu 40 procent. Každý dnem se to snažím stáhnout víc a víc. A naše průzkumy nám potvrzují, že se to daří. Dávám do toho všechno, ale musím ještě přidat. V Praze jsem měl tak 250 až 300 setkání. Každý den se chci potkávat s lidmi i o prázdninách," prohlásil Havlíček.

VIDEO: Ministerstvo obrany je v totálním chaosu, tvrdí Havlíček. Prozradil, kdo ho fotí s Betynou (27. června 2025)