Stáhl z kůže kočku, pak zabil mečem 14letého chlapce. U soudu dostal 40 let vězení

Soud v Británii poslal na 40 let za mříže muže, který loni při řádění v Londýně zabil mečem 14letého chlapce. S odvoláním na úřady to uvedla agentura Reuters. Nyní sedmatřicetiletý Marcus Arduini Monzo loni v dubnu chlapci téměř uřízl hlavu při sérii útoků v Hainaultu na východě Londýna. Odsouzený zaútočil i na několik dalších lidí včetně policistů.

Monzo podle prokuratury před činem zabil a stáhl z kůže svoji kočku. Pak nastoupil do dodávky a najel na chodce, kterého zranil mečem, podřízl 14letého chlapce a následně se pokusil zabít policistu. Dále se vloupal do domu, kde napadl pár spící v posteli, než ho vyrušil pláč dítěte a on utekl. Před svým zatčením ještě stihl zranit druhého policistu.

Monzo před soudem řekl, že si uvedené činy nepamatuje a jeho právníci argumentovali tím, že by neměl být shledán vinným, protože trpěl psychózou vyvolanou požitím konopných látek. Prokurátor Tom Little nicméně prohlásil, že dobrovolná intoxikace neposkytuje obhajobu před obviněním z vraždy.

Monzo tak byl usvědčen z vraždy a dalších trestných činů, včetně tří pokusů o vraždu. Soudce Joel Bennathan odsouzenému řekl, že by mu vyměřil nejméně 50letý trest, ale snížil ho kvůli Monzovu špatnému psychickému stavu a předchozí bezúhonnosti.