Sto aut za dva roky: U Bugatti slaví první milník. Chiron se bude vyrábět ještě šest let

před 3 hodinami

To, co by pro běžnou automobilku znamenalo jistý krach, je v případě francouzské značky Bugatti důvod k oslavě. Supersprotovní Chiron s motorem o výkonu 1500 koní a maximální rychlostí 420 km/h existuje už ve 100 exemplářích. Ten poslední směřuje na Blízký východ.

U Bugatti vyrobili stý kus jediného modelu značky, který aspiruje na nejrychlejší sériový automobil světa. Chiron se šestnáctiválcovým motorem o výkonu 1500 koní zvládá jet až 420 km/h, ale tachometr má cejchovaný až do 500 km/h. To naznačuje, že by se s ním mohla firma pokusit o nový rychlostní rekord. Zatím ale vyčkává. Výměna oleje za 440 tisíc korun, pneumatiky za dva miliony. Nový majitel vzácného Bugatti se prohne prohlédnout galerii Místo toho slaví první milník v sériové produkci. Továrně ve francouzském Molsheimu, kterou by šlo spíš označit za manufakturu, se podařilo vyrobit stý kusů Bugatti Chiron zhruba po dvou letech od představení auta. Aktuálně firma produkuje 70 modelů ročně, celkem by se auto mělo stavět ještě dalších šest let. Vznikne jen 500 kusů. Bugatti ale nezůstane jen u jediného modelu. Chystá se ještě rychlejší verze Chiron Sport a ve hře by mohla být i otevřená varianta. Stý vyrobený Chiron je prvním kusem, který dostal matné lakování. Tmavě modrá barva pěkně kontrastuje s červenou linkou zvýrazňující známý profil supersportu. Auto si objednal blíže nejmenovaný zákazník z Blízkého východu a podle automobilky za něj v přepočtu zaplatil přes 73 milionů korun. Zrychlit na 400 km/h a zastavit. Nový Bugatti Chiron pokořil rekord | Video: Bugatti | 02:22