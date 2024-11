Nabídka, která se nedá odmítnout. Je dražší Škoda Octavia lepší než Corolla v akci?

Pokud byste tato dvě auta potkali na ulici, pravděpodobně o ně okem nezavadíte. Škoda Octavia i Toyota Corolla patří ke koloritu českých silnic, jestliže vyloženě neprovokují výraznými barvami nebo velkými koly, snadno je přehlédnete. Především ale Japonci před koncem roku vyrukovali s extrémně zajímavou nabídkou, Corolla se dá pořídit od půl milionu. Je ale lepší si připlatit za Octavii?

Kompaktní rodinný sedan za půl milionu korun, navíc s velmi slušnou výbavou. To je nabídka, která na trhu dlouho nebyla. Toyota Corolla s karoserií sedan se loučí s benzinovými motory, brzy už bude podobně jako kombi a hatchback v nabídce jen jako hybrid. Jako dárek na rozloučenou tak přichází verze Klasik, což není nic jiného než standardní nabídka obdařená slevou 188 tisíc korun. Je jedno, kterou výbavu zvolíte, vždy dostanete tučný bonus.

A tak může auto na fotkách stát 499 900 korun, protože se jedná o Corollu ve výbavě Comfort. Není to ta úplně nejlevnější varianta, vstupní výbava Active je ještě o 34 tisíc levnější, ale ruku na srdce: prvky, které tento příplatek přináší (dvouzónová klimatizace, lepší multimediální systém, automatické stěrače), za to rozhodně stojí.

Onen odcházející benzinový motor je atmosférický tříválec o objemu 1,5 litru s výkonem 92 kW. Je to stejný motor, který tvoří základ hybridního pohonu v menších modelech značky. Vyložený sprinter to není, ale ve spojení se šestistupňovou manuální převodovkou, která má krátké přesné dráhy, jde o příjemný agregát, který výrazněji ožije ve vyšších otáčkách. Komu by se nechtělo řadit, za 35 tisíc může mít automat CVT.

Kdo by raději lovil v domácích vodách, může zkusit Škodu Octavia. Ta spadá do stejné velikostní kategorie jako Corolla, která má dokonce o pár milimetrů delší rozvor náprav. Nedávno prodělala facelift, který přinesl i novou základní verzi Essence za 569 900 korun. To od končícího japonského sedanu není tak vzdálené.

Pod kapotou má navíc benzinový motor o shodném zokrouhleném objemu 1,5 litru, jenže v případě českého vozu jde o čtyřválec a navíc přeplňovaný turbodmychadlem. Auto má výkon 85 kW a také v základu disponuje manuální šestistupňovou převodovkou. Díky přeplňování je přitom Octavia pružnější, tomu odpovídá i čas potřebný ke zrychlení na 100 km/h, škodovka je o 1,7 vteřiny rychlejší.

Především má výkon dostupný už od poměrně nízkých otáček, hezky táhne již po překročení hranice 1000 ot./min. a točivý moment je k dispozici od 1500 otáček. Motor je s manuálem slušně sladěný, kdo tedy chce ušetřit 50 tisíc za automat a řazení mu nevadí, zklamaný nebude. Zejména však tato základní motorizace potěší spotřebou, která byla v průměru slušných 5,7 litru.

Rozdílný je i akustický charakter obou motorů, Corolla má v nižších rychlostech poněkud hrubší chování, což je ale vlastnost mnoha tříválcových motorů. O chuti do otáček už byla řeč. Má také o něco větší apetit, jakkoliv lze o Toyotě bezpečně prohlásit, že jde pořád o úsporné auto. Hodnot hybridu sice nedosáhnete, ale ve městě se dá bez problémů jezdit pod šest litrů a na dálnici se vejdete do 6,5 l/100 km. Za testovací týden se průměr ustálil na 6,4 l/100 km. Leckoho také potěší, že Japonec nemá start-stop.

Podvozek jak Octavie, tak především Corolly je naladěný na komfortní notu. Nikoliv však na úkor jízdních vlastností. Toyota i díky vysokému profilu pneumatik na 16palcových kolech umně filtruje většinu nerovností, které na cestě potkáte. A tak bude komfortu cestování nakonec spíše vadit aerodynamický hluk ve vyšších rychlostech, případně také hluk od pneumatik na horším asfaltu.

Rozdílný přístup obou značek je dobře patrný také uvnitř. Zatímco v Toyotě si teplotu nastavíte velkým otočným ovladačem a intenzitu větrání klasickými tlačítky, ve Škodě musíte zavítat do menu palubního systému. Ten je sice po nedávné modernizaci mnohem rychlejší a intuitivnější, tlačítka ale neporazí.

Na druhou stranu nabízí výrazně hezčí grafiku než Corolla a v konečném součtu se ve škodováckém systému pracuje lépe. Toyota má ovšem ve výbavě Comfort třeba bezdrátové zrcadlení chytrého telefonu nebo parkovací kameru, byť s horším rozlišením. Základní Octavia má konektivitu pouze drátovou, bez drátu je od druhé výbavy, kameru nabízí až ve vyšších verzích, základ si musí vystačit se zadními senzory. Ty má zase jen za příplatek Toyota.

Kvalita zpracování není problém ani v jednom autě, použité materiály pak tak nějak odpovídají cenové hladině, v níž se obě pohybují. Asi o nich nebudete psát oslavné básně, ale rozhodně ani nikoho neurazí.

Na zadních sedadlech mají obě auta spoustu prostoru v podélném směru, Toyota trpí na rychleji se svažující střechu, takže člověk s výškou kolem 180 centimetrů už se bude hlavou dotýkat stropu. Také sedák je možné trochu výše, než by bylo ideální.

Zásadní rozdíl pak nabízí pohled do kufru, z logiky dané typem karoserie. Corolla je sedan, Octavia liftback. Ani jedno z aut netrpí nedostatkem prostoru, Japonec má 471 litrů a Čech dokonce 600 litrů. Pro někoho bude mít Corolla výhodu tříprostorové karoserie, tedy striktně odděleného prostoru pro zavazadla a posádku. Kamenem úrazu je především vstupní otvor, kde se zkrátka malé víko nemůže rovnat celé výklopné zadní části Octavie.

Ta pak má logicky i výhodu po sklopení sedadel, Corolla má navíc kromě menšího objemu i omezeného průzoru též nepraktický schod. Na druhou stranu to ale neznamená, že by Toyota s grácií nezastala funkci rodinného auta, dozadu tohoto naložíte skutečně hodně. S liftbackem ale zákonitě musí praktičností prohrát.

Škoda Octavia vs. Toyota Corolla Škoda Octavia 1.5 TSI Essence Motor: Přeplňovaný zážehový čtyřválec, 1498 cm3

Výkon: 85 kW / 116 k

Točivý moment: 220 Nm

Nejvyšší rychlost: 203 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,4 s

Průměrná spotřeba: 5,2 - 5,7 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 4698 / 1829 / 1470 mm

Rozvor náprav: 2686 mm

Objem zavazadlového prostoru: 600 / 1555 l

Cena od: 569 900 Kč Toyota Corolla Klasik 1.5 Dynamic Force Comfort Motor: Atmosférický zážehový tříválec, 1490 cm3

Výkon: 92 kW / 125 k

Točivý moment: 153 Nm

Nejvyšší rychlost: 190 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 12,1 s

Průměrná spotřeba: 5,7 - 6,1 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 4630 / 1780 / 1435 mm

Rozvor náprav: 2700 mm

Objem zavazadlového prostoru: 471 / 1055 l

Cena od: 499 900 Kč

Pak ale dojde na počítání peněz, které už jsme tak trochu nakousli výše, a plusové body Corolle naskakují zase o něco rychleji. S cenou od 464 900 korun je verze Klasik o více než sto tisíc levnější než základní Octavia Essence za 569 900 korun. Ta má ale bohatší výbavu.

Corolla Comfort za 499 900 korun už však přihazuje prvky, kdy má Škoda reálně navrch snad jen přítomností diodových světel, zadních parkovacích senzorů a startování tlačítkem, ale oproti Corolle jí chybí třeba navigace, couvací kamera nebo litá kola. Obě auta pak mají dvouzónovou automatickou klimatizaci, digitální budíky, rádio s dotykovou obrazovkou, kožený volant nebo automatické stěrače. Japonec ale bude pořád o 70 tisíc levnější.