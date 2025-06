Musk začal boj proti Trumpovi a hodil po něm bombou: zápisky sexuálního predátora

Miliardář Elon Musk a americký prezident Donald Trump spolu před prezidentskémi volbami v roce 2024 zahájili spolupráci, kterou plánovali změnit nejen USA, ale celý svět. Což se jim do jisté míry podařilo... Jenže přátelství jim moc dlouho nevydrželo a ve čtvrtek se dostalo do fáze, kdy po sobě oba muži začali na sociálních sítích plivat a nakonec vyhrožovat, kdo komu ublíží víc.

"Jsem z Elona velmi zklamaný," řekl ve čtvrtek Trump, když v oválné pracovně Bílého domu vítal nového německého kancléře Friedricha Merze. "Elonovi jsem hodně pomohl," povzdechl si nejmocnější muž na planetě v diskusi o muži nejbohatším. Oba se loni rozhodli spojit své síly - Trumpovu politickou a Muskovu finanční - a změnit svět. Tedy hlavně USA a "učinit Ameriku opět velkou".

Trumpa se na kauzu Epstein už zeptali i novináři | Video: Associated Press

Po Trumpově inauguraci v lednu tohoto roku se Musk objevoval v Bílém domě docela často, byl přítomen jednáním, setkáním s novináři a pověřen řízením úřadu DOGE, kterým si oba muži slibovali osekat výdaje amerického státu. Jenže pak mezi nimi postupně začalo růst napětí a přestali se o sobě navzájem vyjadřovat.

Ve čtvrtek spory začaly gradovat. A ve stylu obou mocných o sobě znovu začali mluvit, jenže už ne v superlativech jako předtím, jeden na druhého začali útočit. Trump na své sociální síti Truth Social pohrozil, že zruší smlouvy mezi vládou USA a Muskovými společnostmi za miliardy dolarů.

"Nevadí mi, že se Elon obrátil proti mně, ale měl to udělat už před několika měsíci. Je to jeden z nejlepších zákonů, jaké kdy byly Kongresu předloženy. Je to rekordní snížení výdajů, o 1,6 bilionu dolarů, a největší snížení daní, jaké kdy proběhlo," napsal Trump. Narážel tím na to, že Musk začal silně protestovat proti novému zákonu o snížení daní a výdajů, který je nyní v Kongresu.

Musk zase prohlásil, že možná nastal čas vytvořit novou politickou stranu a současného prezidenta v budoucnosti odvolat. Jenže tím neskončil.

"Čas hodit tuhle velkou bombu. Donald Trump je v Epsteinových materiálech. To je důvod, proč ještě nebyly zveřejněny," napsal Musk zase na své sociální síti X. Jeffrey Epstein je i šest let po smrti za podivných okolností - zemřel ve vazbě, údajně spáchal sebevraždu - obřím tématem.

Americký finančník, obchodník, filantrop - a hlavně soudem uznaný sexuální delikvent - totiž pořádal party a různé akce, kde se objevovali nejmocnější a nejbohatší lidé. Podle spekulací si vedl záznamy, tedy takzvané Epstein files, o kterých se zmiňuje Musk a které mají zmiňovat detaily právě o mocných, včetně současného prezidenta Trumpa.

Donald Trump a Epstein přitom byli skutečně přátelé, před několika lety se objevilo i video, jak jsou spolu v roce 1992 na večírku. Neexistují ale žádné veřejně dostupné důkazy, které by naznačovaly, že by se Trump s Epsteinem dopouštěl sexuálního násilí, obchodování s lidmi nebo dalších nelegálních aktivit. Některé z Epsteinových materiálů jsou veřejné, tisíce až desetitisíce jiných jsou ale stále tajné. Trumpova administrativa slíbila jejich zveřejnění, zatím se tak ovšem nestalo.

Na těch zveřejněných se i tak objevila zajímavá jména, spolu s Epsteinem na jeho soukromém ostrově trávily čas stovky osobností. Mezi nimi například bratr britského krále Karla III., bývalý princ Andrew (ten se poté musel vzdát všech titulů v královské rodině), exprezident USA Bill Clinton, kouzelník David Copperfield, zpěvák Michael Jackson nebo fyzik Stephen Hawking.

Epstein byl prý schopný osobnostem nabízet různá potěšení s nezletilými dívkami, které tam verbovala jeho bývalá přítelkyně Ghislaine Maxwellová. Ta kvůli tomu podobně jako její bývalý přítel skončila ve vězení.