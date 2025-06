"Podělali jsme to." Zákazníci na planetu nehledí, v Americe vrací ikonický osmiválec

Lidé chtějí šetřit a doba benzinových osmiválců dávno pominula. Tak nějak to před časem vypadalo podle jednání americké větvě koncernu Stellantis. Ta se prakticky ve všech autech zbavila legendárního osmiválce Hemi. Někde ho nahradil elektromotor, v případě pick-upu RAM 1500 přeplňovaný šestiválec. Jenže s co nejnižší spotřebou to u amerických motoristů asi nebude tak horké.

"RAM to podělal," říká naprosto otevřeně jeho šéf Tim Kuniskis, který se na pozici vrátil loni v prosinci po krátké odmlce. "RAM to podělal, když se rozhodl zbavit motoru Hemi - víme to a chybu napravíme," pokračuje Kuniskis. "Nevracíme jen legendární osmiválec, ale zahajuje i produkční plán, který rozšíří svobodný výběr pohonného ústrojí pro naše zákazníky." Související RAM, RAM, Toyota, RAM. Den s "koňákem" vám pohled na toto auto změní 54 fotografií Když americký výrobce pick-upů představil na konci roku 2023 omlazenou podobu svého nejpopulárnějšího modelu 1500, nejeden fanoušek musel potlačit zklamání. Mezi motory totiž chyběl tradiční osmiválec Hemi, kterého se celá zámořská větev Stellantisu chtěla - patrně i pod vlivem již odejitého šéfa koncernu Carlose Tavarese - zbavit. Jeho místo pod kapotou "nejmenších" ramů (vysokotonážní verze 2500 a 3500 měly osmiválec i nadále) zaujal dvakrát přeplňovaný šestiválec, který sliboval vyšší výkon a výrazně nižší spotřebu paliva. Oznámená byla i čistě elektrická verze pick-upu, respektive varianta s prodlužovačem dojezdu v kombinaci benzinového šestiválce a elektromotoru. Příchod obou verzí byl ale zatím odložen. Problémem jsou rychle klesající prodeje. Loni RAM prodal 439 tisíc aut, o 19 procent méně než v roce 2023. A třeba ještě v roce 2021 značka prodala dokonce přes 647 tisíc aut. Loňský návrat Kuniskise po konci Carlose Tavarese tak má vlastně jediný hlavní cíl: vrátit RAM zpátky na výsluní. Stellantis by to potřeboval, protože jeho severoamerická divize prodejně padá jako celek. Už nějakou dobu se totiž nedaří ani Jeepu. Související Velký indián zůstává pravověrným Jeepem, zásuvku má ale spíš jen pro formu 30 fotografií Prvním ozdravným krokem tak má být uspokojení zákaznické poptávky po osmiválcovém pick-upu návratem bez nadsázky kultovního motoru. Vrací se verze s objemem 5,7 litru o výkonu 295 kW, ovšem nově doplněná o mildhybridní technologii, která by měla nakonec trochu pomoci se spotřebou. Stejně jako vypínání válců. Každý osmiválcový ram bude mít specifické logo na blatníku namísto dřívějšího nápisu "Hemi". To se skládá z beraní hlavy na bloku osmiválcového motoru. Podle Kuniskise jde o protestní symbol. Související Jeep Willys porazil Hitlera, pomohl Stalinovi a dal se složit za čtyři minuty 15 fotografií Přitom dvakrát přeplňovaný šestiválec, který měl osmiválec Hemi původně nahradit, v nabídce zůstává. A v obou výkonových verzích - 313 i 403 kW - je silnější než osmiválec. Jenže jak říká otřepaná fráze, objem ničím nenahradíš. RAM 1500 Hemi tak utáhne přes 5,2 tuny a má nosnost 794 kilo. Dostupný bude ve většině výbavových stupňů a první auta k prodejcům dorazí už v létě. Jak píše oborový německý magazín Handelsblatt, návratu osmiválce a posunutí premiéry elektrických verzí mohla napomoci i politika staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který slibuje výrazné zmírnění regulací ohledně spotřeby paliva, které zavedla předchozí administrativa. Související Nečekaná rošáda mocných v autoprůmyslu. Carlos Tavares skončil "z hodiny na hodinu" Rychlý návrat osmiválce jen zhruba půlroku po konci Carlose Tavarese v čele Stellantisu dává další dílek do skládačky, proč zkušený automobilový harcovník skončil ve své funkci předčasně. Už loni na konci roku se v amerických médiích objevovaly zprávy, že právě Tavares byl jediný, který v rámci snižování nákladů i emisí celé skupiny chtěl výrobu osmiválce Hemi zaříznout. Stalo se, prodeje na americkém trhu ale nadále klesaly. Jen několik dnů po Tavaresově konci už tak zřejmě existoval plán na návrat zmíněných benzinových motorů. Osmiválec Hemi se kromě ramů nadále nabízí i pod kapotou Dodge Durango, naopak Dodge Charger v nové generaci už má jen dvakrát přeplňovaný šestiválec nebo plně elektrický pohon. Jeho prodeje ale zůstávají za očekáváním a Dodge nedávno osekal nabídku elektrických verzí.