Lidový Volkswagen je konečně zpátky. Stačily dvě změny a z Golfu je zase etalon třídy

Volkswagen Golf letos slaví padesáté narozeniny a jako dárek si nadělil na pohled decentní, ale v uživatelské přívětivosti zásadní modernizaci. Český dovozce pak start faceliftovaného bestselleru podpořil ještě několika akčními verzemi. Do redakce zavítala ta s příznačným označením People, z Golfu totiž zase dělá lidové auto.

Že Češi obecně nekupují auta v úplně základních výbavách, je jasný trend patrný u mnoha značek. Často se nebojí za výbavu navíc připlácet, na něco podobného přitom sází i akční Golf People. Podle automobilky sdružuje nejpopulárnější příplatkové prvky, výbava navíc má hodnotu 64 800 korun a VW tvrdí, že je zdarma. Základem tohoto modelu je základní výbava Life, oproti ní je Golf People s cenou od 663 900 korun o pět tisíc dražší. Soupis standardní výbavy je ale docela bohatý.

Co nabízí Golf People? Výbava People obsahuje mimo jiné adaptivní tempomat, třízónovou automatickou klimatizaci, multimediální systém s 12,9palcovým displejem, digitální budíky, bezklíčové odemykání a startování, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, vyhřívání předních sedadel a volantu, automatická světla a stěrače, diodová přední světla, 17palcová litá kola nebo metalízu. Ač jde navíc o akční model, příplatky jsou stejné jako u standardní výbavy Life.

A jakkoliv mají většinou novinářská auta vždy výbavu navíc nebo silnější motor, auto na fotkách je skutečně to, které stojí 663 900 korun. Pod kapotou má 85kW benzinový čtyřválec (po modernizaci jde o nový základní motor nahrazující někdejší tříválec) v kombinaci se šestistupňovou manuální převodovkou. Žádný automat, žádný mildhybrid, byť i tuto kombinaci Golf People mít může.

Při pohledu na spotřebu, které auto dosáhlo při testu, vlastně elektrifikaci ani nikdo moc nepotřebuje. Průměr za celou dobu byl na úrovni 5,5 l/100 km, zvedlo ho ale popojíždění při focení. Třeba 168kilometrovou trasu z jižních Čech do Prahy, kde se střídala města, okresky i dálnice, ale Golf zvládl za pět litrů. Nepochybujeme přitom, že by se našli i tací, co by se dostali na hodnotu začínající čtyřkou.

Přitom 85 kW si s ani ne 1,4 tuny vážícím pětidveřovým kompaktem umí relativně slušně poradit, především ve středním pásmu otáček motor citelně ožije a jde pěkně za plynem. Štírkem provozu s tímto motorem nebudete, tak dynamický zase není a občas je při přejíždění i na dálnici potřeba podřadit, brzdou ale také ne. Oproti tříválci je jednotka navíc kultivovanější.

Tradičně přesné je řazení manuální převodovky s velmi krátkou jedničkou, podvozek je pak dostatečně komfortní i na silnicích s velkou sérií nerovností a výmolů za sebou. Zároveň s tím je ale jistý, takže Golf je sice komfortní, ale zároveň dobře jezdí a je předvídatelný.

Na vnější změny abyste si při modernizaci vzali lupu. Pak si všimnete mírně přepracovaného předního nárazníku více evokující devátý Passat, případně upravených předních světel s jiným podpisem. Světla jsou vždy diodová, vyšší verze mají i maticové diodové světlomety. Úprav se dočkal též světelný podpis vzadu, zásadní ale pro design tato modernizace nebyla. Mimochodem ta modrá metalíza a 17palcová litá kola jsou v ceně.

Pro uživatelskou přívětivost interiéru ale znamená modernizace zásadní posun. Hned napoprvé si všimnete, že kritizovaná dotyková tlačítka na volantu vystřídala tlačítka klasická. Volejte třikrát sláva, chtělo by se napsat. A tím to nekončí, protože ač klimatizace nadále postrádá ovládání klasickými knoflíky, dotykové plošky jsou nově alespoň podsvícené. Pořád se to dá udělat lépe, toto je ale i tak změna k lepšímu.

Multimediální systém se pak chlubí nejen větší 12,9palcovou dotykovou obrazovkou, která je v Česku standardem všech výbav, ale především novým softwarem. Ten přinesl intuitivnost, větší uživatelskou přívětivost a také lepší stabilitu digitálního prostředí. Během testu se nestalo se, že by systém "zamrzl". Sami si pak můžete nastavit do seznamu zkratek nejčastěji používané funkce, přeskupit lze i domovskou obrazovku. Připomíná to chytré telefony.

Interiér se díky všem těmto změnám, vlastně ani ne tak zásadním, stal o úroveň příjemnějším místem, byť bychom se třeba vyvarovali obložení lesklým černým plastem, který odráží naprosto všechno a především jsou na něm rychle vidět otisky prstů. Jinak jsou ale výběr materiálů i jejich zpracování bez větších výhrad, také místa na zadních sedadlech je tak nějak "normálně", jak od podobně velkého auta čekáte. Nenadchne, neurazí.

Volkswagen Golf 1.5 TSI People Motor: Přeplňovaný zážehový čtyřválec, 1498 cm3

Výkon: 85 kW / 116 k

Točivý moment: 220 Nm

Nejvyšší rychlost: 203 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,9 s

Průměrná spotřeba: 5,5 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 4282 / 1789 / 1483 mm

Rozvor náprav: 2620 mm

Objem zavazadlového prostoru: 381 / 1237 l

Cena od: 663 900 Kč

Akční výbava People, navíc i se základním čtyřválcem, tak prakticky dokonale naplňuje definici "lidového auta". Konkurence umí být i levnější, mimochodem základní cena Golfu v akční verzi Limited je 554 900 korun, VW ale získává body dlouhým soupisem standardní výbavy a univerzálností, kterou dávkuje s naprostou lehkostí. Komu by navíc nestačilo 381 litrů v kufru, může zvolit praktičtější kombi dražší ve stejné výbavě o 26 tisíc korun. Ve verzi People tak stojí od 689 900 korun.

