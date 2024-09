Dělají to jinak, a přesto stejně. Zvolil by chalupář novou Octavii, nebo Hyundai i30?

Jeden je z Nošovic, druhý z Mladé Boleslavi a nově i z Kvasin. Oba začátkem roku prodělaly drobnou modernizaci a oba se nabízí s populární karoserií kombi. Hyundai i30 a Škoda Octavia bojují o stejného zákazníka, každý ale trochu jinými zbraněmi. Čerstvě omlazené verze jsme postavili proti sobě s mildhybridní benzinovou patnáctistovkou a dvouspojkovým automatem. Jaká bude volba českého chalupáře?

Pokud zrovna nebudete mít po ruce soupis změn, je možné, že si modernizací obou aut ani nevšimnete. Pro Hyundai i30, který se jako kombi představil na jaře 2017, jde už o druhý facelift, pro Škodu Octavia, která měla premiéru na sklonku roku 2019, o první komplexnější modernizaci. U ní si lze nakonec všimnout změn více, tou největší jsou přední světla, která nově "objímají" masku chladiče a zasahují do nárazníku.

Auto na fotkách je vybavené maticovými diodami s dálkovými světly vykrývajícími protijedoucí vozidla. Poznáte je snadno podle komplikovanějšího světelného podpisu, než mají standardní "ledky". Ukazuje to na rozdílné stáří obou aut, i30 má klasická diodová světla v základu, na maticové svícení ale může zájemce zapomenout. Zatímco Škoda působí celkově konzervativněji, Hyundai i díky výbavě N Line vypadá sportovněji a atraktivněji.

Věk obou aut a navíc rozdílný přístup obou výrobců je znát i v interiéru. Kde má i30 samostatný panel klimatizace s fyzickými tlačítky, Octavia sází na dotykové ovládání. I škodovka má sice klasické tlačítko s nápisem "Clima", slouží ale jen jako zkratka do menu palubního systému. Pro změnu teploty či intenzity větráku musíte klikat na displej. Multimediálnímu systému ale slouží ke cti, že dostal nový rychlejší a intuitivnější software.

Jinak je Octavia uvnitř prakticky pořád stejná. Má příjemné materiály, vše lícuje, jak očekáváte, desetipalcové digitální budíky mají příjemnou grafiku i několik režimů zobrazení a prakticky všude narazíte na takzvané "simply clever" řešení. Podobně to platí i pro i30, který má také na dotyk příjemné a dobře lícující materiály, volně stojící obrazovku se slušnou grafikou a přehledné digitální budíky, které ale toho co do režimů zobrazení umí přece jen o kousek méně než v Octavii. Nic výrazného se tu zkrátka neměnilo.

Od posledního srovnání se nic nezměnilo ani v otázce vnitřního prostoru. Octavia s o 36 mm delším rozvorem náprav je vzadu o kousek vzdušnější, ani v i30 se však mačkat nebudete. Zavazadlový prostor má škodovka papírově také větší, nabízí 640 oproti 602 litrům konkurenta z Nošovic. V konečném součtu ale oba kufry nabízejí příjemně pravidelný tvar a rovnou plochu po sklopení sedadel. A to je důležitější než 38 litrů.

Pod kapotami obou aut byla zážehová patnáctistovka v kombinaci se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem doplněná o mildhybridní technologii. Ta má pomáhat především se spotřebou a také plynulostí rozjezdů. V Octavii je její přítomnost opravdu cítit, auto často třeba na dálnici nebo okreskách plachtí s vypnutým motorem, patnáctistovka má navíc vypínání poloviny válců při nízké zátěži.

To všechno se pozitivně projevilo na spotřebě. Ačkoliv totiž i30 také umí plachtit s vypnutým motorem, zdaleka tuto funkci nevyužívá tak často. Na testovacím okruhu s délkou 111 kilometrů, který zahrnoval města, okresky i dálnice, si Octavia Combi řekla o 5,6 l/100 km. Hyundai i30 Kombi byl o devět desetin litru hladovější. Ten rozdíl prakticky odpovídá i papírovým hodnotám. Důležitá zpráva, ani u jednoho auta vypnutí a opětovné zapnutí motoru po přidání plynu takřka nepoznáte.

Škodovka je se 110 kW nepatrně silnější, Hyundai má o sedm kilowattů méně, především je ale o něco pomalejší. Zatímco auto s okřídleným šípem papírově akceleruje na stovku za 8,6 vteřiny, soupeř se stylizovaným písmenem H se na stejnou rychlost dostane za 9,9 vteřiny. Zrychlení jsme neměřili, Octavia je ale pocitově svižnější, a to jak při zrychlování z klidu, tak i pružně třeba na dálnici. Ani s i30 ale žádnou brzdou provozu nebudete.

Ve většině případů si dvouspojkový automat s patnáctistovkou v jednom či druhém autě dobře rozumí, výraznější prodleva nenastává ani při rozjezdech, což někdy bývá modelů s tímto typem řazení problém.

Překvapivě komfortní je podvozek obou aut. Překvapivě proto, že testované verze měly obuty 18palcová kola. Přesto naprostou většinu nerovností dokázala Octavia s bravurou odfiltrovat a nenarušit komfort posádky.

Závěrečné zúčtování pak odhalí možná největší rozdíl mezi oběma automobily. Hyundai i30 Kombi totiž startuje na 449 990 korunách s atmosférickou benzinovou patnáctistovkou o výkonu 71 kW a manuální převodovkou. Testovaný mildhybrid se 103 kW a automatem pořídíte nejlevněji za 589 990 korun a v testované verzi N Line Premium bez příplatků pak za 749 990 korun.

Octavia Combi startuje na 609 900 korunách s 85kW přeplňovanou šestnáctistovkou a manuální převodovkou. Silnější mildhybrid s automatem pořídíte za nejméně 709 900 korun a v testované výbavě Top Selection bez příplatků stojí od 839 900 korun.

Hyundai i30 Kombi vs. Škoda Octavia Combi Hyundai i30 Kombi 1.5 T-GDI MHEV DCT N Line Premium Motor: Přeplňovaný zážehový čtyřválec, 1482 cm3

Výkon: 103 kW / 140 k

Točivý moment: 253 Nm

Nejvyšší rychlost: 197 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,9 s

Průměrná spotřeba: 5,7 - 6,4 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 4585 / 1795 / 1463 mm

Rozvor náprav: 2650 mm

Objem zavazadlového prostoru: 602 / 1650 l

Cena od: 749 990 Kč Škoda Octavia Combi 1.5 TSI mHEV DSG Top Selection Motor: Přeplňovaný zážehový čtyřválec, 1498 cm3

Výkon: 110 kW / 150 k

Točivý moment: 250 Nm

Nejvyšší rychlost: 225 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,6 s

Průměrná spotřeba: 5,0 - 5,4 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 4698 / 1829 / 1468 mm

Rozvor náprav: 2686 mm

Objem zavazadlového prostoru: 640 / 1700 l

Cena od: 839 900 Kč

Výbava je přitom obdobná. Obě auta mají mimo jiné dvouzónovou automatickou klimatizaci, audiosystém s dotykovou obrazovkou, digitální budíky, bezklíčové odemykání a startování, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaná přední sedadla a volant, automatické stěrače, adaptivní tempomat nebo bezdrátové nabíjení chytrých telefonů. Hyundai má navrch třeba integrovanou navigaci, sledování mrtvého úhlu, upozornění na dopravu za vozidlem při couvání nebo elektricky stavitelná přední sedadla, Škoda zase elektrické víko kufru nebo bezdrátové rozhraní Android Auto a Apple CarPlay.

Jaké "české" kombi by tedy zvolil imaginární chalupář? Octavia zaujme vzdušnějším interiérem, nižší spotřebou a lepší pružností, i30 zase tradičnějším ovládáním a výrazně nižší cenovkou. Odpověď na palčivou otázku tak možná dávají sami soukromníci, u nichž Hyundai i30 vede na celé čáře. Většinu Octavií si v Česku pořizují firmy…

