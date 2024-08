Škoda Kodiaq umí stále překvapit. O kolik nafty si v testu řekne verze 4×4?

Kdo chce Škodu Kodiaq s pohonem všech kol, musí sáhnout po silnějším ze dvou nabízených dieselů. Jak ale ukázal čtrnáctidenní redakční test, nafta je pro mladoboleslavské SUV pořád skvělou volbou.

Zatímco automobilový průmysl prošel v posledních letech překotným vývojem, některé oblíbené stálice ještě nevyklidily dobyté pozice. Typickým příkladem budiž Škoda Kodiaq s pohonem všech kol, která stále propaguje vynález Rudolfa Diesela a umně se vyhýbá jakékoliv elektrifikaci.

Ne že by se od roku 2016, kdy vyjel Kodiaq poprvé, vůbec nic nezměnilo. Nabídka pohonu všech kol se omezila výhradně na silnější ze dvou nabízených vznětových agregátů. A samotný motor, hlavně kvůli přísnějším emisním normám, prošel rozsáhlými technickými změnami, na jejichž konci jsou 2 kW výkonu navíc.

Pak je tu i trochu větší karoserie, která se oproti éře Jozefa Kabaně poněkud zakulatila, zato teď o něco lépe rozráží vzduchovou bariéru. Odpor Cx = 0,282 je na metr šedesát vysoké auto více než v pořádku. Pro lepší srovnání: placatá ikona 60. let, Citroën DS 19, měl Cx na úrovni 0,385.

Škarohlídi by teď jistě poznamenali, že zatímco odpor vzduchu Kodiaqu klesá, jeho cena naopak stoupá. V případě testované verze se sedmistupňovým automatem si současný zájemce o Kodiaq připlatí 238 tisíc korun ve srovnání s verzí roku 2016, automobilka by na oplátku patrně argumentovala nesrovnatelně lepší nabídkou asistenčních a zábavních systémů.

A měla by jistě pravdu, o třináctipalcovém displeji trůnícím uprostřed přístrojové desky si ve svých začátcích Kodiaq mohl nechat zdát, stejně jako o skvělém digitálním štítu pod volantem.

Pokud se v něčem nový Kodiaq od toho staršího liší zásadně, pak je to právě provedení přístrojové desky. V kontrastu s celým autem působí až nečekaně subtilně, což prospívá vzdušnějšímu dojmu na předních sedadlech. Ve skutečnosti však z delší karoserie těží hlavně cestující vzadu a pak také zavazadelník, který mezigeneračně narostl o 75 litrů. Základní objem 910 litrů vypadá na papíře přímo fantasticky, automobilka však do něj započítává i prostor, který pod podlahou vyplňuje dojezdová rezerva. Ta je v testované výbavě Exclusive Selection standardem.

Zatímco výkon benzinové patnáctistovky je vždy posílen elektrickou výpomocí, obě naftové verze se bez ní musí obejít. Absence mild-hybridního systému se nejvíc projevuje při aktivovaném stop-start systému, kdy zhasnutý motor hybridních provedení vybavených startér-generátorem po rozjezdu plynule naskočí, zatímco u testovaného dieselového Kodiaqu musí pokaždé znovu startovat.

Proto se hodí, že virtuální tlačítko na deaktivaci stop-startu je v horní části obrazovky infotainmentu umístěno nastálo, zatímco povinné akustické upozornění na překročení povolené rychlosti lze vypnout ve dvou krocích. To však lze akceptovat, když navíc v Kodiaqu nemá agresivní podobu mučivého pípání, ale vyluzuje zvuk podobný decentnímu gongu.

Všechny asistenty v autě ovšem nejsou jen pro zlost, velmi dobře v Kodiaqu funguje ten, který hlásí vůz blížící se zezadu, který by se v zrcátku mohl ocitnout v mrtvém úhlu. Naopak lehce přecitlivělý je kolizní asistent. Ten během testu varoval před nehodou hned několikrát, jednou dokonce prudce přitáhl bezpečnostní pásy všem cestujícím po ostřejším startu na semaforech. Tady však platí, že je lepší být trochu více starostlivý než laxní.

Zatímco ovládání infotainmentu doznalo mezigeneračně zřetelného pokroku, to samé nelze říci o navigaci. Pokud jde o přehlednost, není jí co vytknout, problém je v rychlosti a schopnosti vyhledávat cíle. Někdy to po zadání adresy trvá i několik minut, než přístroj oznámí, že požadované číslo ulice nezná, a navrhne jiné, zatímco chytrý telefon s Google navigací už má požadavek dávno zpracován, včetně alternativních tras. Nakonec se používání telefonu pro tyto účely ukáže jako lepší volba, Android Auto i Apple CarPlay ostatně v Kodiaqu fungují bezdrátově a propojení telefonu s autem probíhá při každé nové jízdě automaticky.

Škoda Kodiaq 2,0 TDI/142 kW DSG 4×4 Motor: přeplňovaný naftový čtyřválec, 1968 cm3

Převodovka: automatická 7stupňová

Výkon: 142 kW / 193 k při 3500 - 4200 ot./min

Točivý moment: 400 Nm při 1750 - 3250 ot./min

Nejvyšší rychlost: 220 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,8 s

Kombinovaná spotřeba: 6,0 - 6,6 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 910 - 2105 l

Hmotnost pohotovostní / užitečná: 1741 / 647 kg

Délka × šířka × výška: 4758 × 1864 × 1659 mm

Cena: od 1 170 000 Kč

Kodiaq vždy platil za pohodlné rodinné auto, na tom se ani s novou generací nic nezměnilo. Devatenáctipalcová kola na zkoušeném autě jsou z hlediska komfortu dobrou volbou, pro volbu tuhosti pérování je tu (u vyšších verzí sériový) adaptivní podvozek, který zážitek z jízdy posune ještě o něco výš.

Největším překvapením čtrnáctidenního testování však nakonec byla spotřeba, která se ustálila na 5,8 litru, tedy pod hodnotou udávanou výrobcem podle WLTP. Dokonce i dlouhodobá spotřeba, která zahrnuje ne vždy vybíravý způsob jízdy hned několika motoristických redakcí, hlásila průměr 6,2 litru. Ukazuje se, že hranici efektivity spalovacích motorů lze stále ještě zvyšovat. A to překvapivě navzdory všem restrikcím, kterými jim legislativa v posledních letech znepříjemňuje život.

