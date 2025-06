"Trpasličí priorita". Dva poslanci ODS chtějí na poslední chvíli zatopit dlužníkům

Čtyři měsíce před volbami přichází dva poslanci nejsilnější vládní strany Pavel Staněk (ODS) a Karel Haas (ODS) s návrhem opravdu zásadních změn v exekucích a oddlužování. Není to přitom ještě ani rok, co začal platit obří balík změn právě v této oblasti, který navíc prosadila současná vládní koalice. "Je to klasická ukázka individuální kampaně," soudí o iniciativě politolog Jan Kubáček.

"Máme připravený komplexní návrh, který by vracel to nastavení do nějaké racionality," řekl poslanec Karel Haas (ODS) Aktuálně.cz. Naznačuje, že není spokojený s tím, co koalice loni schválila a od loňského října platí.

Iniciativa přichází jen krátce poté, co se v Poslanecké sněmovně svedla skoro rok a půl dlouhá bitva o podobu změn v této oblasti. Nejzásadnější bylo zkrácení oddlužení z pěti na tři roky a tlak na dlužníky, aby vydělávali více, jinak jim stát oddlužení nepovolí.

Ale poslanci teď chtějí pozici dlužníků ztížit ještě víc. Například tím, že navrhují systém důkladného prověření majetku dlužníka, který žádá stát o oddlužení. Důvodem je prý snaha dlužníků skrývat majetek, aby se snadněji zbavili dluhů.

Staněk a Haas chtějí také zavést 30procentní hranici jako minimum, které musí dlužník během oddlužení splatit, aby mu soud zbytek dluhů opustil.

V jejich návrhu je rovněž zavedení minimální srážky v exekuci. Teď se totiž čím dál více dlužníkům v exekuci nesráží skoro nic. Je to tím, jak narostly náklady na bydlení, které se do výpočtu exekuční srážky propisují. Čím vyšší náklady na bydlení, tím nižší srážky.

Oba poslanci tak navrhují z velké části to, co se jim v nedávné velké novele nepodařilo prosadit.

Skandální postup…

"Ani to nebudu číst, z principu, protože ten jejich postup považuju za skandální. Oba je mám rád, ale tohle je neuvěřitelné," komentuje návrh poslanců jejich kolega Patrik Nacher (ANO). Vadí mu, že oba poslanci jsou součástí koalice, která protlačila velkou novelu insolvenčního zákona teprve nedávno.

"Nejdřív hájí tu změnu zákona, kde my jsme varovali, že se to vychýlí na stranu dlužníka, že to zpřísnění dopadne na poctivé věřitele… Nikdo nás neposlouchal a teď najednou, tři měsíce před volbami, přijdou s nějakou revizí?" rozčiluje se Nacher.

Poslanec a spoluautor navrhovaných změn Pavel Staněk namítá, že on podobu zákona, o které mluví Nacher, nepodporoval a také pro ni nehlasoval. Potvrzuje přitom, že při schvalování novely insolvenčního zákona ODS ustoupila menším koaličním partnerům. Zákon tak nakonec prošel v podobě, pro kterou Haas ani Staněk nehlasovali.

"Máme nějaký dluh, který jsme přijetím vládního návrhu, i když jsme pro něj nehlasovali, způsobili," tvrdí Staněk, který je zároveň i prezidentem České asociace věřitelů. "Myslíme si, že se to kyvadlo vychýlilo na stranu dlužníků ještě víc." Naráží na fakt, že způsob oddlužení, který sněmovna schválila, zhoršuje postavení věřitelů, kteří od dlužníků během procesu oddlužení dostanou zpět míň peněz.

Jen pro připomenutí, současný systém oddlužení funguje tak, že o něj stát může požádat každý dlužník, kterému se nedaří nesplácet dluhy a má více než dva věřitele. Když prokáže, že splácí maximum, co může, a má adekvátní příjem, soud mu na konci tříleté lhůty zbytek dluhů odpustí.

… nebo jen předvolební plácnutí do vody

"Je to předvolební plácnutí do vody," říká vedoucí dluhového poradenství neziskové organizace Člověk v tísni Daniel Hůle na návrh poslanců Staňka a Haase. Neziskovka se v poslední novele insolvenčního zákona významně angažovala. Spolupracovala na některých pozměňovacích návrzích.

Hůle odmítá tvrzení, že by nedávno schválený zákon, který teď chtějí poslanci Haas a Staněk opět měnit, dlužníkům nadržoval na úkor věřitelů. Hůle připomíná, že novela podstatně ztížila vstup lidí do oddlužení, protože musí mít vyšší příjem, než s jakým vstupovali do oddlužení v minulosti.

Pavel Staněk uznává, že současná sněmovna se jeho návrhem už nestihne zabývat. "Chceme, aby se tím budoucí sněmovna zabývala," říká. Staněk, který bere téma exekucí a insovencí jako jedno z volebních, přitom nepatří ke stranickým rebelům pouze v této oblasti.

Ve svém volebním videu si rýpnul do vedení ODS, které dosud v kampani výrazně podporuje zejména lídry strany. "Spousta z vás se mě ptá, jestli v těchto volbách kandiduji, když mě nevidí na billboardech, na plakátech nebo vlastně jinde," začíná své volební video. Staněk kandiduje za Královéhradecký kraj. Na kandidátce je přitom vysoko - na třetí pozici. "Ano, kandiduji, akorát letošní kampaň je zaměřená primárně na lídry stran koalice Spolu," rýpne si v krátkém volebním snímku. Video je zveřejněné na jeho sociálních sítích.

A právě zaměření jen na lídry mu v kampani vadí. "Ono to není fér vůči nám, i když jsme na kandidátce vysoko, tak nejsme vidět. Věřím, že dojde k nějakému vylepšení a že se ještě někde objevím, teď podle všech regulí se nesmím objevovat sám," uvedl pro Aktuálně.cz.

Politolog Jan Kubáček tvrdí, že Staněk se potřebuje před volbami zviditelnit a "vlastně to dělá chytře". "Je to klasická ukázka individuální kampaně, aby se dostal do veřejného prostoru a aby se dostal do pozornosti lidí," říká Kubáček.

Staněk tedy krátce před volbami veřejně kritizuje vedení ODS jednak za vedení kampaně, která upřednostňuje lídry, a také za to, jak strana ustoupila při prosazování změn v nedávné velké novele insolvenčního zákona. Veřejné rýpnutí do vedení ODS Staňkovi nemůže uškodit, myslí si Kubáček. "Když máte nespokojené voličstvo vlastního politického subjektu, tak kritika vám nebere," domnívá se. Plán obou poslanců označil jako "slibem neurazíš", protože do voleb návrh prosadit nestihnou.

Podle Kubáčka vedení ODS na Staňkovu kritiku reagovat nebude. "Protože čím víc oni ji budou řešit, tím víc budou poslance Staňka nasvěcovat a budou mu dávat relevanci, proto to dělat nebudou. A do toho individuálního tématu teď, myslím, ty další změny v insolvencích nepůjdou, protože pro ně je to v uvozovkách trpasličí téma nebo spíš trpasličí priorita, kterou oni teď nedokážou využít. Nemluvě o tom, že mají teď starosti naprosto jiné. Pro pana poslance to je win-win strategie," uzavírá politolog Jan Kubáček.