200 tisíc je skoro minimum. Autosalony se trumfují ve slevách, kde jsou největší?

Kdo by nechtěl ušetřit klidně čtvrt milionu korun. Přesně na takové slevy lákají některé automobilky do svých showroomů. A akční nabídku přitom nabízejí prakticky na jakýkoliv model. Hledáte hybrid, SUV, elektromobil nebo auto do města? Ve všech kategoriích můžete napříč českým trhem ušetřit. Vybíráme některé zajímavé akční nabídky.

Prodeje nových osobních aut v Česku letos nepatrně stouply. Některým značkám se daří možná až nad očekávání, jiné za předchozími měsíci trochu zaostávají. Příval slev na nová auta nicméně nepolevuje, možná právě naopak. Díky nim se tak mohl třeba Volkswagen dostat na cenovou úroveň Škoda Auto. A to je rovnice, která opravdu dlouho neplatila. O akčních modelech Limited a People, které se vztahují na prakticky celou modelovou řadu, jsme psali už několikrát. Zatímco v prvním případě jde čistě jen o snížení ceny, v tom druhém jde spíše o výbavu navíc za velmi výhodných podmínek. Každopádně platí, že třeba Golf koupíte těsně pod 600 tisíc korun. Aby v akčních verzích Volkswagenu nebyl zmatek, přišel dovozce minulý měsíc ještě s další limitovanou nabídkou, která se jmenuje Love. Vztahuje se nicméně jen na Polo, T-Cross, Taigo, T-Roc a Touran. Atraktivní ale je, zejména pak v případě Pola, jehož cenu srazila na 350 tisíc korun s litrovým tříválcem o výkonu 59 kW. Nabízí prakticky stejnou výbavu jako akční verze Limited, oproti ní je ale o 69 900 korun levnější. Dostupnější Polo na trhu dlouho nebylo. U dalších modelů jde o kombinaci snížené ceny a extra výbavy. Taigo Love stojí od 549 900 korun s 85kW litrovým benzinovým tříválcem, to je o dvě tisícovky více než výbava Life, z níž vychází, ale přihazuje zároveň prvky v hodnotě několika desítek tisíc. A podobný přístup volí VW i u T-Crosse, T-Rocu a Touranu. Více najdete v přiložené galerii. Toyota pro změnu láká na akční víkend, což je opakující se nabídka, kdy má zájemce možnost výhodně nakoupit japonské auto celou sobotu a velkou část neděle, kdy jsou obvykle showroomy zavřené. Aktuálně je Toyota víkend naplánovaný na 7. a 8. června. Dovozce slibuje slevy až 250 tisíc korun, a to na plug-in hybridní verzi modelu C-HR. Jde ale o kombinaci cenového zvýhodnění, výkupního bonusu a příslušenství zdarma. Výkupní bonus je u Toyoty 25 až 50 tisíc korun podle modelu, nicméně na něj z logiky věci nedosáhne každý. Takže předmětem zájmu tohoto textu bude jen nabízená sleva "bez podmínek". U plug-in hybridního C-HR je to 180 tisíc, takže základní verzi koupíte za 849 900 korun. A tak se jako zajímavější nakonec jeví C-HR s klasickým hybridním ústrojím, které v rámci jediné extra zvýhodněné výbavy nabízí se slevou 210 tisíc korun. Najednou se tak kompaktní SUV prodává za zajímavých 649 900 korun. Na Yaris existuje zvýhodnění 40 tisíc, na Yaris Cross dokonce 50 tisíc a taková Corolla dává z ceníkové ceny dolů rovných 100 tisíc korun. Do Česka během zmíněného akčního víkendu vstupuje i omlazená Corolla Cross, a to se slevou 50 tisíc a cenou od 844 900 korun. Vůbec slevy se dotýkají horkých novinek i u jiných značek. Příkladem je Renault, který nedávno uvedl facelifty SUV Austral a Espace a hned je zahrnul do nadále pokračující slevy sedm procent na všechny verze Espacu a devět procent na všechny verze Australu. Jeho hybridní provedení pak dostává dodatečný bonus 25 tisíc. Zlevněná jsou i další SUV a 50 tisíc korun nejen u nich, ale třeba i nové R5, lze využít při volbě akčního značkového financování. Citroën uvedl nedávno na trh C3 Aircross rovnou se slevou 35 až 80 100 korun na všechny verze. Základní cenu za tříválcovou dvanáctistovku to stlačilo na 435 tisíc korun. Příbuzný Opel Frontera láká na 20 až 120 tisíc korun, ovšem základní cenu 499 990 korun. Platí, že nejvíce ušetří zájemce o elektrickou verzi. Ostatně je to vlastně trend, který se táhne napříč celým trhem, že automobilky, ať už trvale, nebo pomocí akčních nabídek, snižují ceny svých elektromobilů. Své o tom ví například Škoda, která s příchodem faceliftu zlevnila třeba Enyaq RS o skoro 300 tisíc. Trvale, bez dodatečných podmínek. Když je řeč o Škodovce, mírnou odbočku si i po nedávném zdražení nadále zaslouží akční edice 130 let, která nadále přináší extra výbavu za zvýhodněnou cenu. Levnější jsou i elektromobily od Stellantisu, tam už je to podle modelu mix velké akční slevy, které se ale mnohdy rovná prakticky trvalému snížení základní ceny. Viditelné je to třeba u Fiatu, který například cenu elektrické 500 srazil pod 600 tisíc. Tam to může být i reakce na mizivé prodeje vozu. Zvýšení slevy se dočkal ale i elektrický Ford Puma nebo Transit Courier, hodně razantně šly dolů i ceny větších modelů Custom v užitkové i osobní verzi. Podobně jsou na tom i nejen elektrické dodávky Opelu a Toyoty, příbuzných od Citroënu a Peugeotu se ale snižování cen nedotklo. Na výběr některých zajímavých slev, které aktuálně přinášejí ceníky automobilek, se podívejte do galerie.