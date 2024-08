Tohle Francouze nepotěší. Ptali se majitelů, jestli doporučí elektromobil své značky

Jsou se svým elektrovozem tak spokojení, že by tuto konkrétní značku doporučili někomu známému nebo rodině? Takto se poradenská společnost ptala necelé pětitisícovky majitelů aut na baterie. Rozdíly byly extrémní.

Majitelé některých značek jsou ke svým bateriovým vozům obzvlášť kritičtí, jiní jsou naopak natolik spokojení, že by své elektroauto někomu dalšímu bez váhání doporučili.

Poradenská společnost Upscale zkoumala mezi 4966 vlastníky elektrického vozu v Německu, Švýcarsku a Rakousku spokojenost s konkrétními značkami jejich vozidel a zmiňovanou "doporučeníhodnost" v procentech. A naproti tomu zda by auto nikomu dalšímu nedoporučili.

Firma tento průzkum, který zorganizovala letos mezi květnem a červencem, provedla už popáté v řadě. Jak cituje oborový magazín Automobilwoche šéfa společnosti Upscale, nejlépe hodnocenou značku, tedy americkou Teslu, uživatelé chválí za dojezd, spotřebu, výkony i software. Kritizují ji ale za kvalitu zpracování, výbavu i nedostatečné odhlučnění.

Hned za Teslou si nejlépe vede značka Porsche, která nyní vedle elektrického Taycanu nabízí také čistě elektrický Macan. Velmi dobře dopadlo BMW na třetí příčce. "Majitelé velmi dobře hodnotí modely i7 a i5, menší modely už si tak dobře nevedly," uvádí Automobilwoche.

V žebříčku se ale negativně vyjímá sesterská automobilka Mini, elektrický model by nedoporučilo dokonce 44 procent procent majitelů. Značka však letos uvádí na trh novou generaci elektrického Mini Cooperu a také větší Countryman.

Dobře si vedou korejské automobilky Kia a Hyundai, a to díky své 800voltové palubní technologii, protože se velmi rychle a opakovaně nabíjejí na cestách. Volvo a sesterskou značku Polestar mají vlastníci v oblibě, i když podle studie vozy kritizují za poměrně vysokou spotřebu a zejména problémy se softwarem (například model EX30).

Škoda Auto se svým Enyaqem se nachází zhruba uprostřed žebříčku, doporučilo by ho 41 procent současných majitelů mezi dotazovanými, naopak 15 procent by ho nikomu dalšímu nevnucovalo. Čísla jsou velmi podobná s automobilkou Ford.

Za nimi skončila čínská značka BYD a také Volkswagen a Cupra, u nich stále převažoval podíl těch, kteří by značku doporučili. Pak už to jde ale s ostatními s kopce.

Mezi majiteli elektrických Renaultů se zkušenost dělí půl na půl, u Audi a především Nissanu už ale převažují ti, kteří by značku nedoporučili. Ještě hůř skončila Dacia s modelem Spring kvůli zoufale pomalému nabíjení. Druhá čínská značka, MG, si také moc dobře nevede, 35 procent majitelů by ji nedoporučilo, 17 procent je naopak spokojených. Což znamená, že polovina majitelů nevěděla, jak odpovědět.

Pak už jsou na chvostu dokonce tři značky spadající do koncernu Stellantis, které sdílejí techniku. Jde o Opel, který by nedoporučilo 54 procent majitelů a jen deset procent ano, Citroën dopadl ještě hůř (59 vs. 4 %) a na posledním místě skončil Peugeot. Jeho elektromobily by nedoporučilo 62 procent dotázaných a jen tři procenta ano. Majitelé podle studie netěší dojezd, spotřeba, ovládání ani software.

Automobilwoche ale poukazuje na to, že nároky majitelů elektromobilů se s každým rokem zvyšují, a ukazuje to i zmíněná studie. "Zatímco loni bylo s dojezdem v létě 400 kilometrů velmi spokojeno 31 procent dotázaných, tentokrát to bylo jen 22 procent. Řidiči také očekávají výrazně vyšší výkon nabíjení. V roce 2023 bylo s výkonem 150 kW velmi spokojeno 28 procent, nyní to bylo jen 20 procent," uvádí.

U menších a levnějších modelů tak nyní uživatelé očekávají nabíjecí výkon zhruba do 150 kW, u dražších a větších modelů, které mají zvládat také delší trasy a větší kilometrový nájezd, je dnes v očích majitelů standardem výkon okolo 200 kW či víc.

Zásadní je pro majitele elektrických vozů také funkční mobilní aplikace. Pokud je naprogramovaná ledabyle, má často výpadky či se špatně používá, názor na samotný automobil to značně negativně ovlivní.