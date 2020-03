Karbonové elektroBMW i3 nezůstane samo. Nová i4 slibuje 600 kilometrů na jedno nabití

Studie BMW Concept i4 je další z novinek zrušeného ženevského autosalonu. Čistě elektrické auto je velké jako BMW řady 3 a také nejprodávanější elektromobil současnosti Tesla Model 3. Na trh se v sériové (a ne příliš odlišné) podobě dostane příští rok a spolu s ním i sériová verze konceptu iNext.

Německé automobilky se v první fázi pokusily popasovat s nástupem elektromobility především vozy SUV, příkladem budiž Audi e-tron nebo Mercedes EQC. Je to logické, do vyšší karoserie se snadněji schová baterie, v dražších autech zákazník spíše akceptuje vyšší cenu baterií, a navíc je po těch pseudooff-roadech mezi lidmi hlad.

BMW se plánu konkurence také nevymkne. Její prvotinu, radikální karbonový elektrovůz i3, doplní ještě letos elektrická varianta konvenční X3. Jmenovat se bude iX3 a vyrábět se bude v Číně.

Hned příští rok ale BMW svá elektroauta sníží. Na trh se dostane sériová verze konceptu i4, který automobilka představila dnes v on-line premiéře. Nízké čtyřdveřové a čtyřmístné kupé využívá stejnou platformu jako současná řada 3 a budoucí kupé řady 4, kterého se dočkáme ještě letos.

V podlaze jsou ale schovány speciálně vyvinuté tenké baterie, které studii umožní dojezd až 600 km. Pátá generace elektrických motorů od BMW pak má výkon 530 koní a umožní zrychlení z nuly na sto za 4,0 vteřiny.

Sériová verze i4 nebude příliš odlišná od konceptu. Auto má pro BMW typické proporce s dlouhou kapotou a výraznými (tedy spíše obřími) ledvinkami, které již nezastávají funkci chladiče, ale jsou v nich schovány čidla a senzory nutné pro systémy podpory řízení, jako je adaptivní tempomat.

Zachována podle všeho zůstane i nízká silueta. "Věřili byste, že je pod podlahou baterie?" prohlásil šéfdesignér skupiny BMW Adrian van Hooydonk.

Na autě se pak objevují "ikonické" prvky, které se následně zopakují na dalších elektromobilech řady i. Podle Hooydonka má jít o výrazný zadní difuzor, podle šéfa designu značky BMW Domagoje Dukece pak i o zapuštěné kliky (ty má i Tesla Model 3) nebo dotykový zakřivený displej (ovládat podle obrázků půjde i přes klasický otočný ovladač), který nahrazuje kapličku přístrojů i panel navigace a klimatizace. Pro "podznačku" BMW i budou typické i interiéry bez použití kůže nebo hřejivé barvy, které mají vyvážit chladnost vyspělé technologie.

Nová i4 tak bude přímým konkurentem Tesly Model 3. Podle studie agentury Bloomberg přitom je mnichovská značka nástupem Tesly nejvíc ohrožena. Alespoň co se týče prodejních výsledků v USA. Důvodem je to, že marketing amerického výrobce je do velké míry postaven na jízdních výkonech, na nichž si zakládají i v Mnichově.

BMW i4 má na každý pád být jedním z klíčů k tomu, aby BMW splnilo limity emisí CO2, což se mu podle šéfa Zipseho povede. "Tento rok snížíme flotilové emise oxidu uhličitého o dvacet procent," řekl při představení vozu.