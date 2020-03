Do detailu: Nové Octavii RS turba nestačí, nově ji dopuje také elektromotor

Foto: Škoda Auto

Nejrychlejší auto z Mladé Boleslavi se vrací ve čtvrté generaci a poprvé přijíždí s exotickým plug-in hybridním pohonem. Díky benzinové 1.4 TSI o výkonu 110 kW a 85 kW elektromotoru nabídne stejný celkový výkon 180 kW jako odcházejí třetí RS s benzinovým dvoulitrem. Upalovat bude moci 225 km/h, z nuly na sto zrychlí za 7,3 vteřiny, ale městem projede tiše na elektřinu.

Průměrné auto může od letošního roku v Evropě vypustit jen 95 gramů CO2 na kilometr. A doba, kdy se kvůli přísnému limitu oxidu uhličitého počítá každý gram, znamená těžkosti pro silná sportovní auta. Jejich výkon a relativně vyšší spotřeba mohou v případě úspěchu přinést nemilé komplikace - překročení limitů a velké pokuty.

Pochopili to již u Porsche, nejsilnější verze SUV Cayenne Turbo S a luxusního liftbacku Panamera Turbo S jsou hybridy do zásuvky. Jejich benzinový osmiválec má stejný výkon 404 kW jako u slabší varianty Turbo, navrch ale přidávají elektromotor a díky němu dosahují celkových 500 kilowattů. Maximální rychlost je 310, zrychlení z nuly na sto zabere 3,4 vteřiny.

Emisní a společenskou přijatelnost přitom zajistí 14kWh baterie, díky níž zvládne Panamera Turbo S ujet až 50 km čistě na elektřinu a její kombinovaná spotřeba je 2,9 litru, což znamená 66 gramů CO2 na kilometr. Reálný apetit pochopitelně silně ovlivňuje to, jak často bude majitel auto nabíjet, podle současných norem ale přidání baterie je jednou z cest, jak nechat sportovní verze obyčejných aut žít.

Peugeot ostatně zvolí podobnou strategii u ostré verze manažerského modelu 508, plug-in hybridní verzi nabídne i nabroušený Cupra Leon a hlavně Škoda Octavia RS. Na vybraných evropských trzích (Německo, Švýcarsko, Velká Británie) je každá pátá prodaná Octavie "ereso", a tak je snižování emisí CO2 jednoduše klíčové i u tohoto ostrého modelu, u nějž by dříve spotřeba nebyla na seznamu priorit.

Proto je prvním "eresem" čtvrté generace verze označená iV. Se 110 kW jednačtyřkou pod kapotou je to na první pohled nejslabší Octavia RS historie, jenže to by zároveň novinka nesměla mít 85kW elektromotor.

Celkový systémový výkon dosahuje 180 kW, což je stejně, jako mělo odcházející benzinové RS, a stejně, jako by měla mít čtvrtá generace "eresa" se zážehovým motorem 2.0 TSI, která se představí později. Točivý moment je dokonce 400 Nm, což je více než u končící naftové verze.

Výkonové parametry jsou to slušné, nesmíme ale zapomínat na to, že baterie s kapacitou 13kWh také něco váží. I když tedy umožní vykoupit rychlou jízdu po okresce 55 kilometry cestování čistě na elektřinu a emise CO2 (tak důležité pro dodržení limitů a neplacení pokut) srazí ke třiceti, dynamické parametry se předchozí generaci benzinového RS nevyrovnají.

Maximální rychlost je jen 225 km/h (byla 250) a zrychlení z nuly na sto zabere 7,3 vteřiny (benzin zvládal 6,7). S normovanou spotřebou 6,2 litru se pochopitelně starší čistě benzinový model s plug-in hybridem pasovat nemůže. Přepočet spotřeby z emisí CO2 vychází u novinky na 1,3 litru na sto kilometrů.

Podobně jako v případě hybridního Superbu, který má do velké míry shodné pohonné ústrojí, jen je naladěné pouze na 160 kW, se hybridizace Octavie RS podepsala i na velikosti kufru. Absolutní hodnota objemu poklesla o 150 litrů: z 640 na 490 v případě kombi, z 600 na 450 v případě liftbacku.

Podobná omezení se dají čekat i u slabší "obyčejné" hybridní 150kW Octavie iV. Dobrou zprávou je to, že se zmenšení projevilo především na prostoru pod podlahou, takže většinu uživatelů nijak omezovat nebude. Za zadním nárazníkem navíc zůstal prostor pro tolik potřebné nabíjecí kabely.

Naplnění 13kWh baterie zabere na vhodné nabíječce díky dobíjecímu výkonu až 3,6 kW asi tři a půl hodiny, palivová nádrž na delší než ony 55 km dlouhé čistě elektrické cesty pojme 40 litrů.

Zajímavostí je, že kvůli ochraně baterií hybridní RS nedostane snížený podvozek jako budoucí konvenční naftové a benzinové sportovní verze. Standardem by ale mělo být řízení s proměnným převodem, chybět naopak bude elektronicky řízený samosvorný přední diferenciál, který by zlepšil přenos síly na výjezdu ze zatáček.

Na jízdní dojmy je nicméně ještě brzy, s RS jsme se zatím mohli seznámit v předstihu jen staticky. Naživo auto působí jako decentní dravec, který nepřehrává. Tvarování nárazníků je expresivnější, brzdové třmeny sytě červené, maska a ozdobné lišty nebo křidélko na pátých dveřích liftbacku začerněné.

Skvělá jsou výrazná sportovní sedadla, která budou na přání dostupná čalouněná kůží a alcantarou v ergonomickém provedení. Zajímavostí pak je i specifické provedení digitálních přístrojů nebo alcantarový potah palubní desky.

Na trhu by se společně s civilnější hybridní verzí mělo RS iV objevit ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Benzinová verze se 180kW dvoulitrem a naftová varianta s motorem o výkonu 147 se začnou prodávat později. Diesel bude volitelně k dispozici i s pohonem všech kol.

Na cenu je podle představitelů Škody ještě brzo. S ohledem na přibližně šedesátitisícový mezigenerační posun u standardní Octavie by se ale dalo odhadnout, že benzinové RS bude startovat okolo devíti set tisíc korun.