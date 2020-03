Blíž Tesle. První elektrické SUV od Volkswagenu ujede na jedno nabití 500 km

Foto: Volkswagen

Na ženevském autosalonu se mělo představit první elektrické SUV z rodiny ID, kterou Volkswagen postupně představuje. Novinka slibuje dojezd až 500 km na jedno nabití. Koncern se tím chce vyrovnat bezkonkurenčním parametrům Tesel.

Prezentace Volkswagenu připravená pro letošní ženevský autosalon proběhla on-line. Hlavní hvězdou bylo nové elektrické SUV vycházející ze studie ID.CROZZ, jmenovat se však bude ID.4, čímž se hierarchicky řadí nad již představený elektrický hatchback ID.3.

Nový SUV elektromobil je druhým v pořadí, který využívá koncernovou modulární platformu MEB, a přestože jde zatím o studii, sériové podobě se prý velmi blíží. Na vybraných světových trzích se začne prodávat letos, do Česka dorazí napřesrok. Vyrábět a prodávat se má jak v Evropě, tak i v USA a Číně.

Pro Volkswagen je zásadní, aby v nejbližší budoucnosti uvedl na trh co největší počet elektrických nebo hybridních vozů. "Modely ID.4 a ID.3 jsou pro Volkswagen důležitými milníky na cestě k neutrální bilanci emisí CO2, již chce značka dosáhnout v souladu s pařížskými cíli pro ochranu klimatu do roku 2050. Již do roku 2025 mají flotilové emise CO2 značky Volkswagen klesnout o jednu třetinu. Volkswagen v současnosti investuje jednu miliardu eur do elektrifikace produktové řady a hybridizace stále většího počtu vozidel," uvádí VW v tiskové zprávě.

Co víme o ID.4?

V on-line prezentaci Volkswagen zatím mnoho detailů k novému elektrickému SUV nezveřejnil, pouze uvedl, že jde sice o studii, ale od sériového automobilu se příliš neliší. Pochlubil se však dojezdem. "Dobrá aerodynamika snižuje aerodynamický odpor vzduchu a prodlužuje dojezd modelu ID.4 v závislosti na variantě pohonu až na 500 kilometrů," uvádí k modelu Ralf Brandstätter, provozní ředitel značky Volkswagen.

Stejně jako všechny modely, které využívají MEB platformu a elektrický pohon s bateriemi umístěnými pod podlahou, má mít prostornou kabinu. Automobilka uvádí, že ID.4 bude uveden na trh zpočátku s pohonem zadních kol a později ho doplní také verze 4×4. Ovládání multimediálních funkcí má probíhat především prostřednictvím dotykových obrazovek a inteligentního hlasového ovládání.

Představení hybridů a nové verze Golfu

Volkswagen spolu s hvězdou ID.4 představil také nové hybridní modely. Jedním z nich je velké SUV Touareg R, s plug-in hybridním ústrojím. Automobilka zveřejnila technické údaje. Kombinace elektromotoru o výkonu 100 kW (136 k) a přeplňovaného zážehového motoru V6 TSI s výkonem 250 kW (340 k) poskytuje celkový nejvyšší výkon 340 kW (462 k).

Kolik kilometrů ujede čistě na elektrický pohon, sice není známo, ale VW slibuje, na každodenní dojíždění do zaměstnání by mělo probíhat čistě na elektřinu, a tedy s nulovými emisemi. Touareg R může jet v režimu s výhradně elektrickým pohonem E-Mode rychlostí až 140 km/h.

Spolu s hybridním Touaregem se představuje rovněž nový hybridní Golf GTE, u něhož automobilka slibuje i sportovní zážitky. Elektromotor o výkonu 85 kW (115 k) doplňuje přeplňovaný zážehový čtyřválec TSI s výkonem 110 kW (150 k) a společně dosahují celkového nejvyššího výkonu 180 kW (245 k).

Dále se představil také nový Golf GTD, u kterého VW slibuje snížení emisí oxidů dusíku v porovnání s předchůdcem, premiéru si odbyla osmá generace modelu Golf GTI, kterou pohání dvoulitrový čtyřválec s výkonem 180 kW (245 k) a točivým momentem 370 Nm.