Šéf odborů ve Škodě chce, aby vznikl odborový svaz autoprůmyslu, největší v zemi

Vznikne nejsilnější a největší odborový svaz v zemi? Podle šéfa odborů ve Škodě Auto Jaroslava Povšíka je to potřeba, v Česku pracuje až 700 tisíc lidí v automobilovém průmyslu a potřebují zastoupit.

V Česku by mohl vzniknout specializovaný odborový svaz pro automobilový průmysl. Podle vydání týdeníku Škodovácký odborář ze čtvrtka 16. ledna by šlo o největší a nejsilnější odborový svaz v zemi. Začít fungovat by mohl během dvou až maximálně čtyř let, řekl týdeníku odborový předák ve Škodě Auto Jaroslav Povšík.

O založení Odborového automobilového svazu se zmiňovali účastníci konference Odborů Kovo Mladá Boleslav při diskusi o velikosti jednotlivých odborových svazů. Například Odborové organizace KOVO Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí skončily v tomto srovnání na druhém místě. Tyto základní organizace jsou tedy větší než řada celých odborových svazů v ČR.

Škodovácké odbory nyní fungují samostatně, v minulosti byly pod odborovým svazem Kovo, z nějž ale vystoupily. Osamostatnění jim podle Povšíka umožnilo snížit členské příspěvky i celkovou modernizaci zastupování zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že nejvíce odborářů pracuje v automobilovém průmyslu, vyvstává podle týdeníku požadavek na intenzivnější zastupování zaměstnanců tohoto odvětví.

"Ekonomika České republiky je postavena na automobilovém průmyslu. Zhruba 150 000 lidí v něm pracuje přímo a více než půl milionu lidí nepřímo. V automobilovém odvětví tak v České republice pracuje téměř 700 tisíc lidí. Ti všichni potřebují kvalitní a silné zastupování. Byl by to největší a nejsilnější odborový svaz v zemi," uvedl Povšík.

Nový svaz by podle něj měl být moderní, flexibilní a vysoce inovativní. Cílem by měla být především pomoc, podpora a know-how pro neustále se zlepšující podmínky automobilového průmyslu v Česku zejména z hlediska zaměstnanců.

Myšlenka na vznik specializovaného svazu se podle Povšíka oživuje i v souvislosti s přechodem na e-mobilitu a jiné alternativní pohony vozidel a také na nové modely dopravy.

"Jsem přesvědčen, že i s podporou firmy Škoda by to byl v tomto směru velmi výkonný svaz. Samozřejmostí by bylo napojení na Sdružení automobilového průmyslu, tripartitu a další orgány, které v tomto sektoru hrají významnou roli," dodal odborový předák.