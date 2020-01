Nebožtík Rapid je stále čtvrtý. Která auta si Češi vloni kupovali nejvíc?

Český trh s novými auty vloni navzdory zlepšení v posledních čtyřech měsících zaznamenal 4,4procentní pokles. Celkově bylo u nás nově zaregistrováno 249 915 aut, což je nejhorší výsledek od roku 2015. Jak se dařilo jednotlivým automobilkám a která auta jsou mezi našinci nejoblíbenější?

Prodeje nových aut v Česku klesají již druhý rok po sobě. Zatímco předloni začalo vše rekordními výsledky, které v září rázně utnul příchod nových emisních norem následovaný výrazným poklesem prodejů, loni se nižší čísla ze zbytku roku 2018 jen potvrdila. Meziroční zlepšení trh zaznamenal jen v posledních čtyřech měsících. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Svaz dovozců automobilů (SDA).

"Podobný vývoj nás nepřekvapuje, trh má stále dobrou dynamiku," řekl již vloni na podzim šéf české Škody Luboš Vlček. Za celkově horší výsledky podle něj může i to, že z trhu zmizely praktiky, kterými některé automobilky přifukovaly svoje čísla. Jednalo se o fiktivní registrace a tzv. reexporty, auta, která byla v Česku na krátkou dobu přihlášena a následně byla vyvezena do zahraničí.

Množství prodaných aut také již nezvyšují krátkodobé operativní leasingy, pronájmy, které nakonec vrhly na trh řadu zánovních ojetin, pro něž nebyli kupci.

Luboš Vlček očekával, že Škoda vloni prodá stejné množství aut jako v roce 2018. A toho se mu skutečně podařilo dosáhnout, domácí automobilka dosáhla na necelých 86 000 prodaných vozů, její výsledek se zvýšil o více než dvě procenta a značka tak upevnila svoji pozici hegemona na jinak klesajícím českém trhu. Z první desítky nejprodávanějších modelů je hned sedm škodovek.

Další skutečně silné automobilky si již pohoršily. Nejvíce Volkswagen, jehož čísla spadla asi o 15 procent. Příčiny lze hledat i v neúspěchu končící generace modelu Golf. Prodeje evropského bestselleru klesly v Česku o závratných 36 procent.

Komu se naopak daří, je Peugeot, Renault nebo Mercedes-Benz. Mimo nejlepší desítku zaznamenali výraznější nárůsty u Mazdy, Volva a Seatu. Propadákem jsou prodejní čísla Fordu a Nissanu.

Značka Prodáno 2019 Podíl na trhu Změna oproti 2018 1. Škoda 85 895 34,37 % 2,05 % 2. Volkswagen 20 869 8,35 % -14,32 % 3. Hyundai 19 302 7,72 % -5,73 % 4. Dacia 14 807 5,92 % -2,72 % 5. Peugeot 11 346 4,54 % 5,16 % 6. Renault 10 101 4,04 % 2,05 % 7. Toyota 9893 3,96 % 0,82 % 8. Ford 9739 3,90 % -24,15 % 9. Kia 9681 3,87 % -7,26 % 10. Mercedes-Benz 7322 2,93 % 2,61 % Celý trh 249 915 100 % -4,41 %

MPV se odráží ode dna

Pokles prodejů hlásí i takřka všechny automobilové třídy. Tedy až na jednu výjimku: SUV vykázala 7,7procentní nárůst prodejů a tvoří třetinu trhu s novými auty.

Dobré výsledky SUV dokumentují i čísla pro jednotlivé modely, jen málokterý z módních zvýšených a oplastovaných typů vykazuje pokles. U klasických segmentů je to naopak. "SUV kanibalizují ostatní automobilové třídy, nejvíce tu střední," popisuje vývoj Michal Razim z analytické společnosti PwC.

Netýká se to snad jen odepisovaného segmentu MPV. Vloni mu sice čísla klesla, ale jen o 3,1 procenta. To znamená, že se víceúčelovým rodinným vozům podařilo na výrazněji klesajícím trhu zvýšit svůj podíl, a v pořadí dokonce překonaly střední třídu. Neznamená to však žádnou obrodu klasických modelů, jako byl Opel Zafira nebo Ford C-Max, na trhu je zastoupí osobní verze malých i větších dodávek.

Třída Prodáno 2019 Podíl na trhu Změna oproti 2018 1. SUV a terénní 82 979 33,20 % 7,69 % 2. Nižší střední 48 802 19,53 % -7,27 % 3. Malé 38 948 15,58 % -9,85 % 4. MPV 30 311 12,13 % -3,11 % 5. Střední 28 777 11,51 % -15,98 % 6. Vyšší střední 9016 3,61 % -13,62 % 7. Mini 5789 2,32 % -16,88 % 8. Sportovní 1479 0,59 % -6,81 %

Letošní rok ovlivní předepsané limity oxidu uhličitého

Rok 2020 bude pro automobilky důležitou výzvou. Ke slovu přicházejí ostré limity oxidu uhličitého. Výrobci musí u 95 procent modelů, které prodají v Evropě, splnit limit 95 gramů vypuštěného CO2 na kilometr.

To by se podle Razima z PwC mělo projevit na výrazně rostoucím podílu elektromobilů, hybridů, ale také na posílení starých dobrých dieselů, které mají nižší spotřebu, a tedy i emise CO2. Automobilky je pro splnění limitů potřebují.

Současný stav trhu s ohledem na použité palivo se bohužel hodnotí dost špatně. Podle údajů SDA jsou nejpočetněji zastoupené vozy na benzin (necelých 70 procent), následují je diesely s téměř 28 procenty. Ostatní mají zastoupení menší než procento. Všech 120 v Česku vloni prodaných Tesel však Svaz dovozců automobilů (který dává tabulky dohromady) řadí do kategorie Nezařazeno. Data je tedy v tomto ohledu nutné brát s rezervou.

Celkové prodeje by podle PwC měly v Česku letos dosáhnout 245 000 vozidel. To by znamenalo další mírný pokles oproti loňsku. Trh by se však stále držel nad úrovní roku 2015.

