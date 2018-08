Ruská odpověď na Teslu budí posměch i emoce. Kalašnikov vyrobil elektromobil ze starého Moskviče

Elektromobily jsou podle největších výrobců budoucností automobilového průmyslu. A takový Elon Musk na nich se svou značkou Tesla postavil celou svou automobilovou strategii. Do světa aut na elektřinu se začínají pouštět i Rusové. Firma Kalašnikov je známá především výrobou samopalů AK-47, nově však chce produkovat i elektromobily. A slovo retro jejich novinku CV-1 ani zdaleka nevystihuje.

Automobilky na největších světových výstavách se předhánějí, která představí výkonnější a zajímavější elektromobil. Za etalon je v této oblasti považována Tesla, brzy by se však situace mohla změnit. Rusové představili elektromobil Kalašnikov CV-1, který minimálně svou bizarností jakýkoliv problém Muskovy automobilky výrazně překonává. Navíc by mu chtěli přímo konkurovat.

Prohlédněte si Kalašnikov CV-1 na fotografiích:

"O přímé konkurenci Tesle mluvíme proto, že jde v tuto chvíli o úspěšný projekt v oblasti elektromobilů," uvedla pro ruský server RBC mluvčí společnosti Kalašnikov Sofia Ivanovová. Jestli však má modrý vůz oproti Tesle nějaké výhody, nedokázala upřesnit.

Za stavbou konceptu CV-1, který se představil na vojenském fóru poblíž Moskvy, stojí jinak především zbrojařská firma Kalašnikov. Ta si však nenajala špičkové ruské či zahraniční konstruktéry, místo toho použila jako základ svého elektromobilu kombi Iž 21252. Jeho premiéra se datuje do roku 1973, základem vozu je však Moskvič 412 z poloviny šedesátých let. A jeho historie jde do ještě větší minulosti.

Právě ze starých Moskvičů pochází asi nejzajímavější detail vozu - chromované kliky dveří. Ty ostře kontrastují s moderním pojetím přední části, která má zabudovaných šest světelných diod. Tři na každé straně vozu tvoří hlavní světla. Oproti originálu pak Kalašnikov CV-1 dostal i litá kola s nízkoprofilovými pneumatikami. Mezi zadními světly je umístěna zásuvka.

O pohon letitého Iže se stará elektromotor s výkonem 220 kW. Podle ruských médií jde však o jmenovitý, tedy nejvyšší trvalý, výkon. Maximálně dokáže CV-1 vyvinout až 500 kW. Energii elektromotoru dodává akumulátor s kapacitou 90 kWh, maximální dojezd na jedno nabití je 350 km. Jednou z výhod elektromobilů je dynamika, za čímž nezaostává ani Kalašnikov. Podle dat výrobce zrychluje vůz s neaerodynamickou karoserií z 0 na 100 km/h za 6 sekund. Rychlejší Iž asi na světě nenajdete.

Kalašnikov dodává, že bateriový systém je modulární, v budoucnu by tak mělo být možné přidávat kapacitu. A právě tím Kalašnikov CV-1 nakonec je - pokusným králíkem pro možný sériový elektromobil. Podle BBC totiž firma aktuálně hledá směr, kterým by se v budoucnu mohla vydat, a elektromobilita je jednou ze zamýšlených a nyní velmi populárních oblastí. Stejně populární je i retro design, není tedy vyloučeno, že by se elektrický Iž nemohl objevit i v sériové produkci.