Zemřel dlouholetý starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka. Bylo mu 55 let

Zemřel dlouholetý starosta Hrádku nad Nisou na Liberecku a krajský zastupitel Josef Horinka (Starostové pro Liberecký kraj), v prosinci by oslavil 56. narozeniny. Zemřel náhle ve čtvrtek odpoledne, o jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho stranický kolega, senátor a starosta Chrastavy Michael Canov.

"Dnes odpoledne zemřel můj vážený kolega, starosta města Hrádku nad Nisou pan Josef Horinka. Je to pro mě strašná zpráva a je mi to nesmírně líto. Upřímnou a hlubokou soustrast manželce Janě a celé rodině, upřímnou soustrast všem občanům Hrádku nad Nisou a všem lidem, kteří ho znali a měli rádi," napsal Canov.

"Pepa Horinka dával Hrádku a proměně našeho města k lepšímu všechno, co uměl a mohl. Všechny své znalosti, sílu a energii. 12 roků jako starosta a předtím ještě šest roků jako místostarosta. Ztratil jsem kamaráda, se kterým jsem se často radil a povídal si o práci a problémech. Parťáka, se kterým jsme se radovali, když se nám něco povedlo. To všechno mi bude chybět," reagoval na smutnou událost hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Rovněž vyjádřil soustrast rodině.

Horinka vstoupil do politiky v roce 2002, kdy poprvé kandidoval v Hrádku nad Nisou do městského zastupitelstva za ODS. Uspěl o čtyři roky později, kdy už byl na kandidátce uskupení Hrádek potřebuje změny! v čele s Půtou, a stal se i místostarostou. Do čela města se dostal v roce 2012, kdy nahradil Půtu, který byl zvolen do čela Libereckého kraje.

Post starosty Horinka už jako člen hnutí Starostové pro Liberecký kraj opakovaně obhájil i v dalších volbách. V těch posledních měli v osmitisícovém městě jedinou kandidátku, proti uskupení Hrádek potřebuje změny! se před dvěma lety nikdo nepostavil.