Takové retro nikdo nečekal. Renault 4 je elektromobil na venkov s největší maskou

Za zvuku skladby "Je reviens te chercher", v překladu "Vracím se pro tebe", představil Luca de Meo a další zástupci Renaultu na pařížském autosalonu novodobý Renault 4. Ten se veze na retrovlně, kterou francouzská automobilka aktuálně razí, a minimálně podle reakcí přímo v hlavním městě Francie se to Renaultu vyplácí.

V duchu odkazů na minulost se neslo celé představení možná nejdůležitější novinky pařížského autosalonu. Renault 4 je o kousek větším a především robustnějším sourozencem na konci února v Ženevě odhalené R5. Šéf automobilky Renault Fabrice Cambolive ostatně novinku uvedl slovy, že "na rozdíl od R5 má R4 delší rozvor a pět míst k sezení".

Ačkoliv je platforma stejná, má Renault 4 na délku 4,14 metru (to je pro představu o 9 centimetrů více než u Clia) a především 2,62 metru mezi nápravami. Ty jsou na zadních sedadlech skutečně cítit, jen škoda, že podobně jako v R5 se sedí dost vysoko kvůli baterkám v podlaze, takže nad hlavou už tolik místa nezbývá. Pětimístné uspořádání pak umožnilo rozšíření na 1,8 metru.

Potěší kufr s velikostí 420 litrů a spoustou odkládacích míst pod podlahou (ty mají celkem 35 litrů a počítají se do celkového objemu), praktičnost ale R4 dokazuje třeba také sklopným sedadlem spolujezdce. V duchu původního auta tuto schopnost Renault demonstruje umístěním surfu, který se podélně do auta skutečně vejde.

Také technicky se od R5 novinka neodlišuje. V nabídce bude verze určená především do města se 40kWh baterií, dojezdem 300 kilometrů a výkonem 90 kW, doplněná o provedení s 52kWh baterií, dojezdem 400 kilometrů a výkonem 110 kW. Oba modely mají standardně 11kW AC nabíjení, které je obousměrné - R4 umí jak nabíjet elektrospotřebiče, tak posílat energii zpět do sítě. DC nabíjení se odlišuje, menší baterka zvládne 80 kW, větší 100 kW.

Ačkoliv Renault láká na světlou výšku těsně přes 18 centimetrů, možnost tahat 750 kilo těžký přívěs či vylepšenou kontrolu trakce pro jízdu po nezpevněném povrchu, na druhý elektromotor, a tedy pohon obou náprav, zapomeňte. Že se ale R4 nezpevněného povrchu jen tak nezalekne, dokazuje koncept Fl4wer Power s 20palcovými koly a o dalších 15 milimetrů vyšší světlostí. Renault tím odkazuje na někdejší verze Safari a Savana. Dá se očekávat, že tato verze se dříve nebo později v nabídce také objeví.

Alfou a omegou nové R4 ale bude její design, to bude to, co auto bude prodávat. A podobně jako u R5 odvedli designéři možná až neuvěřitelnou práci v tom, jak design z 60. let adaptovat pro 21. století. Nechybí kulatá přední světla, samozřejmě ale s možností maticových diodových světel, či podsvícené logo. Celá maska je pak vyrobená z jednoho kontinuálního a podsvíceného kusu s délkou 1,45 metru. To je světový unikát.

Vzadu samozřejmě nechybí vertikální světla, jakkoliv nepatrně připomíná auto z tohoto úhlu Fiat 600. Samozřejmostí je stylizované logo, volitelně nechybí plátěná stahovací střední část střechy a k dispozici bude i dvoubarevné lakování. Kola pak mají vždy 18 palců. Celkem Renault slibuje 670 kombinací, kam zahrnuje i interiér.

Také tam poznáte, že je R4 sourozencem R5. Dostanete totiž stejnou soustavu dvou displejů se systémem od Googlu, volič automatu pod volantem, který má podle automobilky připomínat svým tvarem rtěnku, a také sedadla bočním vedením připomínající někdejší R5 Turbo. Kombinace potahů z recyklovaných materiálů jsou však unikátní, stejně jako na různých místech najdete přes francouzskou trikoloru spoustu odkazů právě na domovinu auta.

Vyrábět se v ní bude nejen R4 samotná, ale i její baterie, což bude důležité z hlediska státních dotací ve Francii, na které Renault stoprocentně cílí. Cenu zatím neznáme, nicméně R5 začíná na úrovni 25 tisíc eur, tedy zhruba 620 tisíc korun. A víme už z dřívějška, že R4 bude dražší, což i vzhledem k velikosti nebo snaze najet na moderní vlnu SUV dává smysl. Připravte se také na širokou možnost individualizace, třeba stylový proutěný košík na bagety v interiéru.