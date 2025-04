„Děkujeme, že platíte hotově.“ Ficova transakční daň dostihla i jeho voličskou baštu

Okresní město Čadca na severu Slovenska nedaleko polských a českých hranic je baštou Roberta Fica (Směr). Sedm z deseti místních obyvatel volilo vládní strany Směr, Hlas, SNS či krajně pravicovou Republiku. Vítězná nálada by se ovšem mohla brzy změnit. "Náš pan premiér si vzal příklad u maďarských kamarádů. Jsou dva státy, co mají transakční daň: my a Maďaři," stěžuje si mladá Slovenka.

Ficova vláda začátkem dubna zavedla novou transakční daň, která ukládá všem podnikatelům a živnostníkům povinnost odvádět státu 0,4 procenta z každé jedné platby, jež odejde z firemního účtu. Ať už jde o placení faktur dodavatelům, různé převody nebo třeba vyplácení mezd zaměstnancům. Takový krok by se měl dotknout všech, včetně Ficových voličů.

"Lidé si tu chyby Roberta Fica ospravedlňují po svém," vysvětluje Štefanie. Osmašedesátiletou důchodkyni odchytla reportérka Aktuálně.cz na cestě do kostela svatého Bartoloměje. Nepřeje si mluvit na kameru a nechce o sobě říct žádné další informace než své křestní jméno. "Možná by mě lidé odsud poznali i po hlase a to by nebylo dobré," svěřuje se. S tím že není zrovna nejvhodnější respondentkou - nevolila totiž nikoho ze současné vládní koalice.

Ficova kysucká bašta

Natrefit v Čadci na nevoliče vládních stran v důchodovém věku je opravdu spíše zázrak než náhoda. Strana Směr Roberta Fica v Čadci od roku 2006 s přehledem vyhrává každé volby. Před 13 lety tady dokonce udělali rekordní výsledek - 67,90 procenta. Kysucký region, do kterého spadá i město Čadca, je podle volebního geografa Tibora Madleňáka dlouhodobě politicky formovaný.

"Kysuce byly v meziválečném období silně spojeny s Hlinkovou slovenskou lidovou stranou. Později se industrializovaly, vznikly silné pracovní vztahy s průmyslovou oblastí Ostravska. Po pádu komunismu se zde rozvinula podpora Mečiara a poté Fica a Směru, v některých obdobích zde získaly podporu i fašistické strany jako například ĽSNS (Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko)," objasňoval historii regionu před časem Madleňák pro web Aktuality.sk.

Zlatnictví bere jen hotovost

Zatímco na Matičním náměstí uprostřed Čadce skupina mladých lidí zkouší mikrofony a natahuje kabely, do přilehlých ulic se sjíždějí policejní auta. "To zase ti aktivisti," odůvodňuje rozruch mladý muž v jinak poněkud ospale působícím městě. Právě vyšel se svou přítelkyní z nedalekého zlatnictví.

"O politiku se vůbec nezajímáme. Víte, v televizi jsou tři věci, co nesnáším: reklamy, politici a aktivisti. Všechno to vždycky přeskakujeme," říká Ján, který bydlí i pracuje s přítelkyní ve Švýcarsku. Na Slovensko se vrací pouze za rodinou. I přesto, že jak říká, je mu politika cizí, transakční daň zaznamenal. "Třeba teď jsme si vybírali nějaké zlaté náramky a řekli nám, že jenom hotově. No tak se vracíme si vybrat," vysvětluje a spěchá k nedalekému bankomatu. Zlatnictví totiž za pár minut zavírá.

To, že je ve městě nově zavedená transakční daň už poznat, přiznávají i manželé Katarína a Jozef. "Oni to neřeknou takto rovnou: je to kvůli té dani. Ale spíše vám nabídnou, že hotově by to bylo lepší, protože s tím mají méně práce," popisuje svou zkušenost čadská rodačka.

Na náměstí se mezitím tvoří hlouček asi 30 až 50 lidí. Prší, je zima. Někteří drží vlajky Evropské unie, jiní ty slovenské. "Chceme žít důstojně ve spravedlivém státě jménem Slovensko. Pro mě osobně není členství v Evropské unii jen otázkou ekonomiky, je to otázka hodnot. Věřím, že žijeme v tom nejsociálnějším, nejrovnoprávnějším a nejbezpečnějším prostoru na světě," zní z reproduktorů. Na pódiu stojí Alexandra Sabolová a za ní další pětice mladých lidí. Všichni přišli vyjádřit svůj nesouhlas s kroky současné vlády Roberta Fica.

V únoru dorazilo přes 400 lidí, v pátek desetkrát méně

Páteční demonstrace byla již pátou v řadě v letošním roce a organizátoři uznávají, že svou roli v účasti hraje únava i nepříznivé počasí. Za dva týdny je čeká poslední. Na ty úplně první demonstrace na začátku února prý dorazilo i více než 400 lidí.

"Jsme opravdu v takové obrovské bublině frustrace," říká Monika Gavlasová, jedna ze spolupořadatelek demonstrace. "Snižují nám daňové úlevy na děti, zvyšují všechny možné daně a poplatky, utíkáme k Rusku, omezujeme svobodu slova… Takže ano, jsme unavení i frustrovaní," popisuje současnou náladu ve společnosti Monika.

"Náš pan premiér si vzal příklad u maďarských kamarádů. Jsou dva státy, co mají transakční daň: my a Maďaři. Snaží se nám navykládat, že transakční daní získají 700 milionů eur, které jim chybí v rozpočtu. Bohužel těch milionů chybí mnohem více než jen 700," pokračuje Monika Gavlasová. Podle ní a jejích spoluřečníků z pódia potřebuje Slovensko "pořádnou konsolidaci veřejných zdrojů".

"Prosím vás, plaťte jen hotovostí - to je momentálně slovenská realita nejen pro malé živnostníky, ale už i pro středně velké firmy, protože transakční daň není exaktně dána 0,4 procenta. Ona se napočítá. Když máte dodavatelský řetězec, který je třeba na Slovensku, kde je desítka subdodavatelů, tak z té transakce každý zaplatí 0,4 procenta," vysvětluje Gavlasová.

Na demonstracích kritizují Ficovu vládu i za to, že rozhodl podle slov Alexandry Sabolové drtivou většinu peněz vytáhnout z kapes svých občanů, zatímco jen čtyři procenta ušetří Slovensko jako stát.

"Děkujeme, že platíte hotovostí."

Přímo na náměstí, kde proběhla demonstrace, se nachází i restaurace Del Nicky. Kromě italské kuchyně nabízí třeba thajský Pad thai nebo čínské Kung pao. Platební karty sice berou, ale na baru u platebního terminálu mají cedulku: "Děkujeme, že platíte hotovostí."

"No, je to tady krátce. Od dubna, co vám budu povídat," odpovídá vyhýbavě servírka na otázky ohledně cedulky. "Kdybyste platila kartou, tak se nic neděje. Ale upřímně - bylo by solidární dostat aspoň tringelt," dodává ovšem vzápětí.

Nová transakční daň se má sice na první pohled týkat jen podnikatelů a živnostníků, v praxi ji ale na Slovensku zaplatí úplně každý. I Ficovi věrní voliči v Čadci.