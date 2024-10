Bude to stát za to. Modelová smršť srazí ceny elektroaut na dosud nevídané částky

Když před dvanácti lety přivezlo Mitsubishi do Česka první elektromobil, chtělo za něj 900 tisíc korun. Dnes se dá městská elektrická Dacia pořídit už za 420 tisíc, a to bez jakýchkoliv dotací. Příští rok ale bude nabídka aut na baterky ještě mnohem zajímavější. O rozruch se postará koncern Stellantis a také Renault.

Volání po malých a cenově dostupných elektroautech se konečně dočká šťastného rozuzlení. Na evropský trh se chystají nejméně tři modely, které slibují cenu blízko půlmilionové hranice. A některé dokonce ještě nižší, což platí o elektromobilu Leap T03, který se dováží v rozloženém stavu z Číny a podobu auta dostává v bývalé továrně Fiatu v polském městě Tychy.

Příklad Leapu je o to zajímavější, že vzniká pod taktovkou Stellantisu, který si tak z říše středu dobrovolně dováží konkurenci pro svůj Citroën ë-C3 a Fiat Grande Panda patřící do stejné kategorie. Evropská cena Leapu T03 začíná na 18 900 eurech, tedy zhruba 480 tisících korunách.

Ke standardní výbavě čínského čtyřmístného auta patří šest airbagů, manuální klimatizace, elektrické ovládání zrcátek i všech čtyř oken a couvací kamera včetně zadních parkovacích senzorů. K tomu také dva displeje, z nichž menší je pod volantem a větší uprostřed přístrojové desky. Skrze něj se také ovládá většina palubních funkcí.

Jak ukázaly první testy zahraničních médií, ovládání všeho dotykem přes obrazovku není z pohledu ergonomie zrovna šťastné řešení, na druhou stranu testeři kvitují hodnotně působící materiály v interiéru a relativně velkou baterii s kapacitou 37,3 kWh. Dacia Spring, která je přímým konkurentem Leapu T03, má baterku o 9 kWh menší.

Prodeje Leapu nedávno odstartovaly v deseti evropských zemích, Česko mezi nimi zatím není. Nedočkavým zájemcům ale nic nebrání zajet si vůz objednat k sousedům do Německa, se záručními opravami by si měli poradit ve vybraných servisech Stellantisu i u nás.

Také Renault 5 už zná svou cenu

Šéf Renaultu Luca de Meo je známý svou slabostí pro automobilovou historii, ostatně právě jemu je připisována zásluha na vzkříšení Fiatu 500. Recept, který se mu kdysi osvědčil při jeho působení v Turíně, teď aplikuje i ve francouzském Billancourtu. Nechat ležet ladem fascinující éru Renaultu 60. a 70. let by mu zjevně přišlo líto.

Zmrtvýchvstání modelu 5, který dostal jako první evropské auto plastové nárazníky, se zdá být logickou volbou. V původní "pětce", která ve výrobě vydržela dlouhých čtyřiadvacet let, strávila nemalá část dospělé populace své dětství. A setkat se po letech s typickými vertikálními koncovými světly nebo plastickým čalouněním stropu, je něco jako potkat po letech spolužáka z první třídy, se kterým jste seděli v jedné lavici.

Renault sice s novou elektrickou R5 postavil té původní pomník, zároveň však za ni chce méně peněz, než na kolik vyšel její předchůdce Zoe. Základní verze s 40kWh baterií a dojezdem 300 kilometrů se u našich západních sousedů nabízí za 24 900 eur (cca. 630 tisíc korun), provedení se silnějším motorem a větší baterií (52 kWh) s dojezdem 400 kilometrů vyjde v přepočtu na 835 tisíc. České ceny budou zveřejněny v prosinci, kdy si Renault 5 odbude tuzemskou premiéru. Zkušenost s ostatními elektrickými auty francouzského výrobce ukazuje, že by mohly být dokonce o něco nižší než ty německé.

Prodeje odstartují po silvestru

Už za týden bude mít na pařížském autosalonu premiéru další retro Renault, tentokrát jde o hvězdu 60. let, model R4. A i když s pátými dveřmi místo víka kufru nepřišla "er čtyřka" jako první, hlavně díky ní se stal hatchback v Evropě nakonec tak populární.

Také Renault 4 dorazí k prvním zájemcům příští rok, cena má být o něco málo vyšší než u R5, protože navzdory nižšímu číslu v jeho názvu půjde ve skutečnosti o větší auto. Zatímco "pětka" na délku měří 392 centimetrů, Renault 4 by měl být o 23 centimetrů delší.

Ať už si zájemce myslí na Renault 5 nebo Fiata Pandu, se svým vysněným autem se patrně nesetká dřív než po silvestru. Od nového roku by totiž měly platit přísnější flotilové emise CO2, k jejichž splnění bude třeba navýšit podíl prodaných elektromobilů. Někteří odborníci automobilkám dokonce radí, aby svá bateriová auta prodávaly zcela bez marže. Údajně je to vyjde levněji, než kdyby musely platit vysoké pokuty za překročení limitů emisí CO2 do evropské kasy.