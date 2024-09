Když dva dělají totéž. Vychází levněji Renault Clio, nebo Mitsubishi Colt?

Téměř identická auta, jen na kapotě jiné logo. Praxe, která je u většiny prémiových značek nemyslitelná, je u malých a cenově dostupných aut docela běžná. Jenže stejné nemusí být úplně všechno, například cena.

Historie modelu Colt sahá až do roku 1962, tehdy to bylo ještě auto nižší střední třídy, které se postupně, tak jak přicházely nové generace, o něco zmenšilo - až se z něj nakonec stalo malé praktické auto do města. Cot se vždy vyznačoval jednoduchou a mechanicky odolnou konstrukcí, vyžadující od majitele jen minimální údržbu.

Ostatně si toho všimli i u Mercedesu, když před dvaceti lety Smartu Forfour naordinovali technický základ právě z Mitsubishi Colt. Majitelé forfouru jsou jim za to dodnes vděční - nejen že jim auto zpravidla stále velmi dobře slouží, ještě navíc mohou náhradní díly motoru a podvozku nakupovat za ceny běžné pro malá spotřební auta.

Model Clio je podstatně mladší, představil se v roce 1990 jako nástupce Renaultu 5. Jeho vývoj je spíše evoluční, všech pět generací na sebe přehledně navazuje. I u malých renaultů platí, že se v provozu drží poměrně dlouho. Stačí si všimnout nebývale velkého množství minivozů Twingo z 90. let, které dodnes statečně brázdí české silnice. Clia z té doby už zpravidla pohltila rez, ale zejména od třetí generace z roku 2012 už problémy s korozí nemají.

Málokdo počítal s tím, že Mitsubishi ještě probudí Colt ze zimního spánku. Jeho výroba totiž skončila v roce 2012 spolu s šestou generací, a nebýt přistoupení Mitsubishi do aliance Renault-Nissan v roce 2016, patrně by to tak i zůstalo. Jenže teď je tu Colt zpět, v podobě překabátěného Renaultu Clio. Až na detaily a cenotvorbu jsou obě auta prakticky stejná. Pro jaké se tedy rozhodnout?

Základem Clia v Česku je litrový benzinový tříválec s výkonem 91 koní posílený turbem. Jeho cena začíná na 392 500 korunách, za Colt se stejným motorem žádá Mitsubishi nejméně 411 960 korun. Při podrobném zkoumání ale vyjde najevo, že Clio v základu nemá automatickou klimatizaci, čímž se rozdíl 20 tisíc korun ve prospěch Renaultu částečně vysvětluje.

Studium ceníků obou aut by ostatně mohlo být námětem dizertační práce, obě automobilky v nich protřele žonglují s cenami i výbavou. Třeba Mitsubishi nedávno Colt plošně zdražilo o 19 tisíc korun, aby obratem nabídlo akční cenu se slevou ve stejné výši. Redakce Aktuálně.cz při porovnání obou modelů uvádí u Coltu záměrně nižší cenu "po slevě", protože účel té ceníkové je zjevně jen čistě psychologický.

Přesně 30 tisíc korun lze ušetřit také na Cliu. V jeho případě však jde o výkupní bonus, jehož podmínkou je nabídnout staré auto na protiúčet. Proto jsme jej do cenového srovnání nezahrnuli.

Servisní náklady na 5 let (v Kč)



Renault Clio Mitsubishi Colt 1.rok / 15 000 km 1725,35 1539,50 2.rok/ 30 000 km 4245,75 3639,20 3.rok / 45 000 km 3420,22 2727,20 4.rok / 60 000 km 7200,19 6665,60 5.rok / 75 000 km 4882,16 4765,90 Celkem 21 473,67 19 337,40

Zájemce o Clio má o poznání větší možnosti svou výbavu různě kombinovat. Nabídka se skládá ze tří základních úrovní, k nimž lze přikupovat výbavu navíc. Jistou nevýhodou je skutečnost, že vyhlédnutou věc často nelze pořídit samostatně, ale jen v rámci předem sestaveného paketu. Balíčky ale nejsou drahé a jejich obsah dává smysl.

Přesně v duchu japonské tradice je výbava u Coltu rozdělena do pěti úrovní, k nimž už skoro nic dalšího přikoupit nelze. Jistě lze říci, že tento způsob nabídky snímá ze zájemce tíhu rozhodování, na druhou stranu, pokud třeba někdo touží po infotainmentu s větším displejem, musí sáhnout až po nejvyšší výbavě Instyle za 509 960 korun. Naproti tomu u Renaultu lze větší displej pořídit v rámci paketu "full scrren" za 17 tisíc korun už od střední výbavy Techno.

Ceny vybraných náhradních dílů:

Cena ND (Kč) Renault Clio Mitsubishi Colt světlomet LED 31 788 20 669 přední blatník 7199 6764 přední nárazník 13 809 14 188 zadní nárazník 10 528 10 350 brzdové destičky 3836 4121

Bezpříplatkovou barvou je u obou vozů bílá, za černou a šedou metalízu chce Renault 14 tisíc, ostatní laky jsou za 17 tisíc. U Mitsubishi je příplatek za všechny metalízy rovných 15 tisíc korun. Obě značky nabízejí pětiletou záruku omezenou nájezdem do 100 tisíc kilometrů, u Renaultu ji lze za 5490 korun rozšířit na 5 let / 150 tisíc km.

Porovnání servisních nákladů ukazuje, že o něco levněji vycházejí předepsané prohlídky u Mitsubishi. Rozdíl ale není velký a je dán vyšší hodinovou sazbou práce v servisu Renault (1595 Kč oproti 1276 Kč u Mitsubishi), která v tabulce vychází z údajů poskytnutých oběma automobilkami. V praxi se ale cena může lišit v závislosti na výši sazeb konkrétního servisu

Renault nabízí možnost předplatit si předepsaný servis na pět let dopředu, při ročním nájezdu 15 tisíc kilometrů žádá celkem 22 590 korun. Taková možnost se z dnešního pohledu spíše nevyplatí, zároveň je ale třeba vzít v úvahu i situaci v příštích letech, kdy se hodinová sazba v servisech bude postupně zvyšovat.

Bez zajímavosti nejsou ceny vybraných náhradních dílů. Majiteli Coltu se vyplatí u Renaultu nakoupit brzdové destičky, naopak majitel Clia neprohloupí, pokud se u Mitsubishi zastaví pro hlavní LED světlomet. Z podobností aut mohou v každém případě těžit majitelé obou značek, většinu dílů má Colt i Clio zaměnitelných.

Renault Clio TCe 90 / Mitsubishi Colt 1.0 MPI-T Motor: přeplňovaný benzinový tříválec, 999 cm3

Výkon: 67 kW / 91 k při 4500 - 5000 ot./min

Točivý moment: 160 Nm při 2000 - 3750 ot./min

Nejvyšší rychlost: 174 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 12,2 s

Kombinovaná spotřeba: 5,3 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 318 l (s rezervou)

Cena Renault: od 392 500 Kč

Cena Mitsubishi: od 411 960 Kč

Pomyslný souboj mezi Renaultem a Mitsubishi vidí Češi poměrně jednoznačně: Zatímco pro Clio se letos rozhodlo už 885 zájemců, Colt jich zaujal jen 85. Otázka, zda se vyplatí spíše Colt, nebo Clio, však zůstává bez jednoznačné odpovědi. Pro Clio mluví možnost svobodné konfigurace výbavy a nižší pořizovací cena, Colt má o něco levnější servis a vybrané náhradní díly - majiteli Renaultu však nic nebrání, aby si pro obojí zašel k Mitsubishi.

Nakonec tedy o nákupu rozhodnou spíš osobní preference či náklonnost ke konkrétní značce. Zbývá dodat, že Colt je na rozdíl od Clia nabízen ještě ve verzi bez turba s výkonem 67 koní, která díky jednodušší technice může být skvělou volbou do města. Renault má zase v nabídce provedení jezdící na LPG a nově i verzi s automatickou převodovkou.

