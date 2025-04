Těžkooděnci v centru Prahy. Odpůrci Hnutí pro život bránili svými těly pochodu

Stovky mladých lidí se rozhodly, že zabrání za každou cenu tomu, aby v sobotu prošel centrem Prahy Pochod pro život, který organizovalo Hnutí život, známé především odporem k potratům. Situace byla značně napjatá, protože demonstranti odmítali uposlechnout příkazu policie, aby cestu uvolnili. Účastníci pochodu se proto nakonec rozešli, aniž by dorazili do cíle. Aktuálně.cz vše zblízka zachytilo.

"Utíkáme, rychle, už jdou!" burcovali své okolí účastníci demonstrace, která probíhala v sobotu odpoledne pár metrů od pražského Václavského náměstí. Akci, kde řečníci hájili především právo ženy rozhodovat o svém těle, tedy i o možnosti potratu, organizovala platforma Praha je feministická. Přítomní byli v klidu do chvíle, než se mezi nimi rozneslo, že do centra se už blíží Pochod pro život organizovaný Hnutím pro život, který vyšel z Hradčanského náměstí.

8:36 Aktuálně.cz zachytilo názory účastníků emotivního dění v centru Prahy, kde se sešli příznivci Hnutí pro život a jejich odpůrci. | Video: Radek Bartoníček

Pokud chtěli pochodu zabránit, jak dopředu avizovali, museli zrychlit, protože pochod se blížil ke svému cíli, Václavskému náměstí. Jeho účastníci, kteří jsou naopak proti potratům, pochodovali zatím bez problémů z Hradčanského náměstí k Rudolfinu. "Pro nás je nejpodstatnější, aby ženy, které jsou z nějakého důvodu nuceny k potratu, věděly, že je i jiná cesta než potrat. Že je tady organizace Hnutí pro život, která jim může pomoci," sdělila Aktuálně.cz jedna z členek tohoto hnutí ve chvíli, když už odpůrci doběhli k pochodujícím.

"Ženská práva - lidská práva, ženská práva - lidská práva," skandovali mimo jiné a přitom hlasitě křičeli i pískali. S sebou měli také transparenty, kterými dávali najevo, že jen žena sama musí rozhodnout, zda půjde na potrat. "Interrupce zachraňuje životy," zněl jeden z nápisů. "Každá děloha se obejde bez Boha," bylo na dalším. "Církev ven z vagíny," napsala si na transparent další protestující.

Kolem stáli policisté v uniformách i těžkooděnci. Ani ti však nedokázali zabránit tomu, aby část protestujících neproběhla bočními ulicemi do Kaprovy ulice, kde si sedli a ulici zcela zablokovali. Pochod nemohl pokračovat dál.

"Jménem zákona z důvodu zachování veřejného pořádku vás vyzývám: uvolněte tento prostor," opakovala policie několikrát do megafonu. Ale sedící dav se nepohnul ani o milimetr a vytrvale skandoval různá hesla.

"Vaše děti budou jako my," prohlašovali kromě jiného a Aktuálně.cz tvrdili, že v žádném případě cestu neuvolní: "Chceme ukázat, že je nás hodně a že si za svými názory stojíme. Nechceme, aby to v naší zemi dopadlo jako v Polsku, kde ženy nemohly prakticky vůbec na potrat a některé kvůli tomu i zemřely," vysvětlovali. S tím, že Hnutí pro život podle nich stále více ovlivňuje rozhodování politiků.

"Musíme ochraňovat život žen. Nechceme, aby nás v našem rozhodování omezovali křesťané, kteří tvoří Hnutí pro život," dodala dívka, která si částečně zakrývala tvář.

Těžkooděnci nakonec začali některé demonstranty ze zablokované vozovky odtahovat, ale mezitím další část protestujících zatarasila jinou část ulice. Takže i kdyby se policii podařilo jednu skupinu dostat pryč, pochod by posunul jen o pár metrů a narazil by na další desítky sedících demonstrantů.

Po zhruba dvou hodinách se proto příznivci Hnutí pro život začali rozcházet, což demonstranti komentovali s nadšením. "Neprošli jste, neprošli jste!" vzkazovali nadšeně účastníkům pochodu, kteří byli rozčarováni tím, že nemohli svobodně projít.

"Myslím, že jsou ještě nevyzrálí, vědí toho málo o životě. Málo se setkali s různými radostmi a starostmi a nevědí zatím, co je to dar života. Budeme jim přát, aby přišli na to, jaká je to vzácnost a že má smysl o něj bojovat," uvedla starší žena při odchodu z místa. I když se v té době už potkávali v postranních uličkách obě skupiny, k žádnému konfliktu nedošlo. Někteří se pustili do vzájemné debaty, bylo ovšem zřejmé, že se neshodnou.