Méně praktičnosti za více peněz. Audi dotáhlo Q5 k dokonalosti, naftě se nevyhýbá

Dvě generace a 2,7 milionu prodaných kusů. Audi Q5 se do vkusu evropských zákazníků trefilo měrou vrchovatou a třetí generace SUV je tak pro něj extrémně důležitá. Proto se design sice změnil evolučně, ale pod karoserií je řada novinek, která udělá jízdu příjemnější než kdykoliv předtím. Na českých silnicích jsme vyzkoušeli naftovou čtyřkolku s karoserií Sportback.
Je to trochu paradox dnešní doby. Lidé si za karoserii, která ubírá na praktičnosti, rádi připlatí 86 tisíc korun. Vypadá totiž stylověji a vyvolává pocit, že jezdíte skoro v kupé. Verzi Sportback uvedlo Audi u druhé generace modelu Q5. Mezi zákazníky se chytla, a tak není překvapení, že se objevila i u třetí generace nejprodávanějšího modelu čtyř kruhů v Evropě.
Na design si každý udělá vlastní názor, takže jen subjektivní poznámka: klasická Q5 vypadá lépe, ačkoliv designéři výrazně zapracovali na tom, aby Sportback nebyl tak zavalitý. To bývá u podobných SUV-kupé často problém zejména v zadní části. Celkově se tvary Q5 změnily mezigeneračně jen evolučně. Už jen proto, aby si SUV zachovalo určitou kontinuitu.
Vyzdvihnout si zaslouží světlomety. Přední LED Matrix s vykrýváním protijedoucích vozidel fungují fantasticky a osvětlují nejen desítky metrů před autem, ale mají i dostatečně široký kužel, takže vidíte i mimo silnici. To se hodí třeba kvůli srnkám. Navíc si můžete vybrat ze šesti designů denního svícení, volitelná je i grafika zadních OLED digitálních světel.
Asi není potřeba dodávat, že se jedná o věci z dlouhého katalogu příplatků: přední Matrix světla stojí v paketu spolu s OLED digitálními zadními světly 110 300 korun. Jednodušší paket jen s předními Matrix světly přijde na 49 800 korun. Za ty peníze ale prostě stojí.
To stejné se dá napsat i o vzduchovém podvozku. Ten sice přijde na 57 700 korun, ale nerovnosti tlumí naprosto nevídaně. I na dvacetipalcových kolech připomíná jízda spíš plavbu na létajícím koberci. Navíc si můžete třeba při vykládání větších předmětů z kufru podvozek o 50 mm snížit, nebo naopak při jízdě v terénu o 45 mm zvýšit. K dispozici je i režim pro dynamickou jízdu, který podvozek přiblíží o 15 mm k vozovce.
Dvoulitrový turbodiesel kombinovaný s mildhybridní technologií nicméně vybízí spíše ke klidnější než vyloženě dynamické jízdě. Ostatně podobný je celý charakter Q5 Sportback.
Nicméně nenechte se zmást, že by snad TDI s výkonem 150 kW (k dispozici je i silnější verze s 220 kW) nemělo zásobu na to, aby na povel vystřelilo téměř jako z praku. Ostatně papírové zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,4 vteřiny tuto teorii potvrzuje. Jistotu pak dodává pohon všech kol quattro, standardní to výbava všech Q5.
Že máte pod kapotou mildhybridní asistenci, tedy s motor-generátorem umístěným za převodovkou a 1,7kWh baterií nad zadní nápravou, dost možná ani nepoznáte. Snad jen na plynulejších rozjezdech, při pružné akceleraci, kde se 18 elektrických kilowattů hodí, a absenci systému stop-start, který beztak většina řidičů vypíná. Na elektřinu pak dokáže auto ujet i několik stovek metrů.
Audi tvrdí, že by mildhybrid měl přinést snížení spotřeby o 0,4 l/100 km, ale především také emisí CO2. Ty se přitom v konečném evropském zúčtování počítají více než nějaké ty desetinky litru paliva u pumpy. Výsledek? Papírová spotřeba 5,9 l/100 km a emise na úrovni 155 g CO2/km.
Realita na českých silnicích se od udávané hodnoty trochu odlišuje, po týdenním testu a 840 ujetých kilometrech ukázal palubní počítač 7,7 l/100 km. Většinu času sloužila Q5 Sportback jako dálniční křižník, i z tohoto pohledu je tak hodnota na dvoutunové SUV příznivá.
A chválit můžeme pohon i dále, protože sedmistupňový dvouspojkový automat S tronic funguje nadmíru dobře a opravdu lehce zmatkovat začal snad jen při prudkém přidání plynu. Na škubání při zpomalování ale zapomeňte, sladění s dvoulitrovým turbodieselem – ten je navíc velmi dobře odhlučněný a jeho přítomnost opravdu lehce uslyšíte opět jen při prudkém zrychlení – a pohonem všech kol je prakticky ukázkové.
Zvyknout si je potřeba na progresivní řízení, které ale hlavně v městském provozu usnadní práci, protože pohyb volantem je v nízkých rychlostech lehčí. Naopak v zatáčkách není nutné volantem otáčet tolik. Chvíli budete hledat správné sladění, ve výsledku ale manévrování s autem ulehčí. Už jen proto, že často bude Q5 navzdory svému dálkovému předurčení jezdit hlavně ve městě.
Jak je to s tím menším vnitřním prostorem za méně peněz? Kufr mezigeneračně povyrostl o zanedbatelných pět litrů na 515 litrů. Po sklopení sedadel je k dispozici 1415 litrů. Svažující se střecha ale především ubírá místo vzadu nad hlavou. 180 centimetrů vysoká postava se sice stropu nedotýká, ale příliš místa nazbyt už nad hlavou nezůstává.
Před koleny je i díky rozvoru náprav o délce 2827 mm místa skutečně dost, chodidla pak jdou dokonce zasunout pod přední sedák. Jen ten zadní by mohl lépe podpírat stehna. Díky zvýšenému středovému tunelu je pak Q5 Sportback vzadu víceméně dvoumístná, na prostřední sedadlo se posadí leda dítě.
Vpředu je místa po všech směrech dost, volitelná sportovní sedadla S line s integrovanou hlavovou opěrkou pak nemají slabých míst. Nechybí vyhřívání, ventilace i elektrické nastavování s pamětí.
Překvapivě rychle si člověk zvykne na celodigitální prostředí, fyzických tlačítek má Q5 vpředu minimum. Většinu funkcí tak řidič nastavuje přes 14,5palcovou obrazovku s integrovanou navigací. Na rozdíl od mnoha i prémiových třeba čínských aut u Audi na rozvržení jednotlivých funkcí v rámci dotykového displeje pracoval někdo se základní logikou. A tak spoustu funkcí najdete na první dobrou, i když jste předtím v žádném německém modelu neseděli.
Na vysoké úrovni je pak kromě odezvy také grafika jak centrální obrazovky, tak i 11,9palcových budíků. Škoda jen, že obraz navigace z připojeného telefonu na rozdíl třeba od peugeotů nebo renaultů do přístrojového štítu nepřenesete.
Poněkud zbytečný je další displej před spolujezdcem za 23 300 korun. Ten sice díky tomu může sledovat navigaci, případně ovládat hudbu. Nicméně k němu nejde připojit vlastní sluchátka, a tak řidič se spolujezdcem nemohou i přes vlastní displeje poslouchat každý rozdílné skladby.
Hůře se zvyká i na dotykový panel ve dveřích, jehož prostřednictvím se nastavují zrcátka nebo světla. Je totiž trochu utopený za madlem, a jak je chování infotainmentu intuitivní, tady už je těch sdružených funkcí až moc.
Audi Q5 Sportback 2.0 TDI quattro
Motor: vznětový přeplňovaný čtyřválec, 1968 cm3, pohon všech kol
Převodovka: sedmistupňová dvouspojková automatická
Výkon: 150 kW / 204 k při 3800-4200 ot./min
Točivý moment: 400 Nm při 1750–3250 ot./min
Nejvyšší rychlost: 226 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 7,4 s
Kombinovaná spotřeba: 5,9 l/100 km
Rozměry (d/š/v): 4717/1900/1642 mm
Rozvor náprav: 2827 mm
Objem zavazadlového prostoru: 515/1415 l
Cena: od 1 673 900 Kč
Jsou to ale všechno relativně malé nedostatky na jinak skvěle fungujícím rodinném SUV s nadprůměrným zpracováním a neodbytným prémiovým pocitem, který se nedá popsat, ale po usednutí za volant jej mít zkrátka budete. Základní cena 1 673 900 korun za dvoulitrové TDI s automatem a pohonem všech kol je v segmentu adekvátní.
Když se ale rozvášníte v katalogu příplatků – a kromě světel nebo vzduchového podvozku si o to říká i audio Bang & Olufsen s prostorovým zvukem nebo přední sportovní sedadla –, pak se může cena hravě dostat přes dva miliony korun. Několik desítek tisíc by ale zase ušetřila volba klasicky střižené karoserie. A Audi má v konečném součtu těch voleb opravdu hodně.
