Proč je tohle nejprodávanější Audi? Q5 láká na lepší mild-hybrid a kabinu z A5

Audi přichází s třetí generací oblíbeného SUV Q5. Má vylepšenou mild-hybridní technologii, která uspoří gramy CO2 a desetiny litru paliva.

"Kdyby se vám něco stalo, pošlete jednu ze tří přednastavených varovných zpráv. Hlavně ale nemačkejte tlačítko SOS, tím se přivolává vrtulník," varuje skupinka organizátorů, když nám dává do ruky maličkou walkie talkie. Chystáme se na asi čtyřicetikilometrovou trasu po nezpevněných cestách v pohoří Betické Kordillery, skoro na dohled od andaluské Sierry Nevady.

Pás hor se hřbety a kotlinami klesá do Středozemního moře. Vede jihem Španělska stovky kilometrů, cesta vetknutá do kopců vypadá, jako by ji někdo do zvlněné krajiny zaťal šavlí. Bůhvíkdo tyhle zaprášené a kamenité cesty využívá, my ale za celou dobu jízdy nepotkáme ani živáčka.

Lidé od Audi nám tím chtějí ukázat, že zbrusu nová Q5 je víc než jen oblíbené "mama taxi", tedy prémiové auto se zvýšenou karoserií, které jezdí hlavně ve městech. Chtějí, abychom si vyzkoušeli, že "kvé pětka" je schopná i v lehkém terénu, kde jí pomáhá možnost zvýšit podvozek o 45 mm oproti standardnímu nastavení, že má schopný pohon všech kol a v off-road režimu toho zvládne víc, než si většina majitelů kdy troufne.

Pro Audi je Q5 stěžejní model a záleží na tom, jak bude přijatý. Je to bestseller. První generace se prodalo 1,6 milionu kusů, druhé o půl milionu méně. Q5 je celosvětově nejprodávanějším Audi a stejnému titulu se těší také v Evropě. Česko je svými sympatiemi k velkým SUV v prémiovém segmentu tak trochu anomálií, "kvé pětka" tak měla loni bramborovou příčku za Q8, Q7 a A6.

"Popularitu si získalo jednoduše tím, že jde o SUV ideální velikosti, které se rozměrově hodí hlavně do města," říká pro Hospodářské noviny technický inženýr Daniel Tobolars-Miller, který se podílel na vývoji v pořadí už třetí generace modelu.

Záměrem týmu podle něj bylo Q5 sice omladit a modernizovat, zároveň ale zachovat design co možná nejpodobnější minulé verzi. "Aby každý, kdo se na auto podívá, měl jasno, že jde o Q5, ale novou. Protože je to náš nejpopulárnější model už po mnoho let," dodává.

V nabídce jsou opět dvě karosářské verze - tradiční SUV design s rovnou linií střechy a Sportback se svažující se střechou ve stylu kupé, který si volí zákazníci, jimž se tato dynamičtější silueta líbí a nevadí jim, že cestující na zadních sedadlech se tu budou cítit trochu víc stísněně. Designéři dostali možnost se trochu víc rozvášnit, a tak je v nabídce 11 barev včetně hodně temperamentních. Výraznou je Shakir Gold, která lehce připomíná pouštní kamufláž pro tank.

Při vývoji ale firma kladla důraz především na lepší efektivitu pohonu. Audi použilo účinnější verzi mild-hybridní technologie MHEV plus. Generátor umístěný za převodovkou vyprodukuje až 18 kW / 24 koní a 230 Nm. Nad zadní nápravou je pak instalovaná 1,7kWh baterie, která si ukládá vyprodukovanou elektřinu.

"Úspora systému MHEV plus tak odpovídá asi 0,4 litru paliva u dvoulitrového benzinového a dieselového motoru a 0,7 litru u šestiválce v modelu SQ5," popisuje Tobolars-Miller. Snižovat spotřebu ale nebyl hlavní záměr, tím jsou nižší emise. Motory vyprodukují o 10, resp. 17 gramů CO 2 méně. Snižování flotilových emisí u nových aut vyrobených v letošním roce je pro automobilku zásadní, aby nemusela platit pokutu za jejich překročení.

Nová Q5 sedí na zcela nové modulární platformě PPC, kterou automobilka poprvé použila u modelu A5 a čerstvě ji dostala nová generace Audi A6. Protože modely využívají stejnou technologii, podobná je i jejich architektura. Zmíněný mild-hybridní systém má i A5, stejně jako progresivní řízení.

Vnější rozměry Q5 se příliš nezměnily, v porovnání s minulou generací je jen zhruba o 3,5 centimetru delší. Objem kufru se mezigeneračně zmenšil (550 vs. 520 litrů, Sportback o 5 litrů méně) kvůli baterii mild-hybridu uložené nad zadní nápravou, Audi se to snaží vykompenzovat schránkou pod podlahou. Dělená sedadla vzadu jsou schopná se posunout o 10 centimetrů vpřed a mají také nastavitelná opěradla.

Horskou trasu zvládlo Audi Q5 bez úhony, stejně jako dalších více než 160 kilometrů po silničkách kolem Malagy. Vrtulník nikdo přivolávat nemusel. Jeden den strávený za volantem není dost pro plnohodnotný dojem z auta, pár postřehů z něj ale máme.

Interiér nové Q5 je vzhledem k použité stejné platformě prakticky stejný jako v A5. Středu palubní desky dominuje centrální zakřivený panel s displejem o rozměru 14,5 palce, řidič má k dispozici 11,9palcovou obrazovku místo přístrojového štítu. Před spolujezdcem je ještě další 10,9palcový displej, ten tak může ovládat navigaci, rádio i multimédia. Případně sledovat filmy, proto je natočený tak, aby na něj řidič dost dobře neviděl.

Aby palubní deska působila čistě, ovladače světlometů se přesunuly na samostatný displej integrovaný do madla řidičových dveří. Bohužel kvůli tomu je madlo samotné velmi masivní a dveře se hůř zavírají. "Kritiku už jsme slyšeli od více lidí a bereme ji velice vážně. Uvidíme, zda se s tím dá něco dělat," dodává Tobolars-Miller. Jednou ze slabin Q5 je také horší výhled šikmo vpřed přes masivní sloupek a zpětné zrcátko, tímto nešvarem ale trpí mnoho moderních aut.

Q5 dostala podobnou funkci různých světelných podpisů jako Q6, řidič si tak může vybrat z osmi režimů pro přední i pro zadní svítilny. V Audi věří, že zákazníci si rádi budou měnit různé světelné podpisy, které tak celkem jednoduše mohou individualizovat každé auto.

Evropa má paradoxně nejrozmanitější výběr motorizací, jejichž výkon přesahuje 200 koní. V nabídce je jak 2.0 TFSI (150 kW / 204 koní), tak TDI o stejném objemu i výkonu, ale s točivým momentem vyšším o 60 Nm (400 Nm), vrcholem nabídky je SQ5 s šestiválcem (270 kW / 550 Nm). V Česku je historicky nejpopulárnější diesel a klasická SUV karoserie, ale v přímém porovnání s benzinovým dvoulitrem je v běžném provozu hlučnější. Bude však vhodný pro ty, kteří ročně najedou výrazně víc kilometrů. SQ5 se příjemně řídí a je hravější, než by mohl někdo od středního SUV čekat.

Na progresivní řízení je potřeba si trochu zvyknout, při popojíždění je velmi lehké, volantem by se dalo pohybovat jen tak ledabyle palcem, v ostrých zatáčkách řidič nemusí volantem tak kroutit, což je sice praktické, ale taky trochu nezvyk.

Zmíněný 48voltový hybridní systém ovšem funguje skvěle. Mimochodem, díky tomu auto nemá start-stop. Elektřina se využívá i pro pohon kompresoru klimatizace, a tak na volnoběh není potřeba mít nastartovaný spalovací motor, aby auto ochlazovalo interiér. Q5 umí jet na kratší vzdálenosti čistě na elektřinu, pohon umí bonusový výkon využít také při akceleraci. Tichý chod je pak příjemně návykový. Když pojedete v dynamickém režimu, elektrický mód se ale spouští minimálně a řídicí jednotka nazná, že výkon bude raději používat ke svižnějšímu tempu.

Perfektně funguje nový podvozek, testovaná auta měla vždy vzduchové odpružení, díky kterému je Q5 příjemně komfortní. Znát je především rozdíl v jízdních režimech, v tom dynamickém (což je určitě lepší termín, než kdyby si Q5 hrála na sportovce) jsou tlumiče o poznání tvrdší, v zatáčkách je ale navzdory vyšší karoserii stabilní.

V pořadí třetí generace Q5 tak potvrzuje, že je v mnoha směrech dotaženější než dřív. Prodejně nejúspěšnější Audi je pořád univerzální a praktické pro menší rodiny, současně je i o poznání tišší, má funkční vylepšený mild-hybridní systém, povedené spalovací motory (v průběhu roku má dorazit také plug-in hybrid) a majitel v ní dostává propracovanou techniku větších Audi. A to není vůbec špatná nabídka.