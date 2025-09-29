Auto

Světlo je geniální způsob, jak mluvit s řidičem. Audi Q3 umí teď víc než kdy dřív

Audi představuje třetí generaci Q3.
Nabízí se v karosářské verzi SUV i Sportback, která je velmi populární.
Nabídka motorů je slušná, ale určitě ještě dorazí silnější diesel s pohonem všech kol.
Kabina působí jako z vyšší třídy. Zobrazit 17 fotografií
Tohle není jen další moderní SUV. Audi má třetí generaci Q3 včetně sportovní verze sportback, která ohromuje technologickým posunem. Dvouventilové tlumiče zásadně zlepšují komfort a inteligentní LED světlomety dokážou promítat důležitá jízdní data přímo na silnici. Vedle tradičních spalovacích motorů je k dispozici i plug-in hybridní varianta s elektrickým dojezdem až 119 km.

Je noc, silnice v okolí skotského Glasgow je temná. Na asfaltu se rozsvítí světelná šipka. Jasný, pulsující signál nás vede, abychom zůstali v pruhu. Světlo řidiče provází přímo z reflektorů auta. Jízdu v noci přitom dost lidí nemá úplně v lásce, tato technologie je však geniální v tom, že "pracuje" pro vás. Jako kdyby auto pomocí světel s řidičem komunikovalo.

Digitální světla jako řeč

Právě tyto světelné šipky jsou součástí digitálních maticových světlometů s revoluční mikroLED technologií v nové, pořadí třetí generaci Audi Q3.

Každá dioda je menší než tloušťka vlasu, ale dohromady tvoří světelnou inteligenci, která nejen osvětluje silnici, ale také komunikuje. Varuje před změnou pruhu, pokud se v mrtvém úhlu nachází auto, promítne sněhovou vločku varující před možným náledím nebo provede úzkým staveništěm, kde jinak chybí přehlednost. Klišé, že noc se mění v den, tu vážně platí a řidič má pocit, že auto vidí víc než on.

Tato moderní technologie by se obvykle očekávala na vrcholných modelech, třeba A8, vývojáři v Audi se ale po pěti letech práce rozhodli funkci poprvé zabudovat právě do Q3. I když ji samozřejmě brzy uvidíme i na dalších modelech značky. 

"Dokázali bychom promítat neskutečně mnoho informací, symbolů a zpráv, které by bezpečnosti pomohly, ale zatím narážíme na legislativu," popisuje šéf vývoje světlometů v Audi Stephan Berlitz v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

A tak je to nová Q3, která představuje malou světelnou revoluci a způsob, jak může auto pomocí diod daleko víc komunikovat a přispívat bezpečnosti provozu.

Nová Q3 ale zaujme i v jiných ohledech. Působí sebevědomě z každého úhlu. Má širokou masku, ostré linie a tenké linky světel. Kdo touží po sportovnější siluetě, je tu Q3 Sportback s klesající linií střechy a kupé dynamikou, která přidává dávku elegance.

Zástupci Audi na prezentaci přiznávají, že sportback je s přehledem populárnější karosářská varianta, v Evropě, včetně Velké Británie, ji volí téměř čtyři pětiny zákazníků. V Česku je obliba mezi sportbackem a SUV vyrovnaná půl na půl.

Audi je v případě Q3 i vizuálně odvážnější, a tak nabízí jedenáct barevných odstínů včetně působivé petrolejové nebo veselé červené, k tomu kola až do velikosti 20 palců, a tak na silnici vynikne.

Uvnitř na řidiče čeká obligátní panoramatický displej s 11,9palcovým přístrojovým panelem a 12,8palcovým dotykovým displejem MMI se systémem Android Automotive a možnost nastavit si ambientní osvětlení v jedné ze třiceti barev. Audi si zakládá na tom přenést zážitek z vyšší třídy do segmentu kompaktních SUV a na zpracování je to znát.

Nový volant s integrovanými páčkami umožňuje intuitivnější ovládání, kdy na pravé volíte převodové stupně, na levé ovládáte světla a stěrače. Díky tomu zůstává palubní deska čistší a prostornější.

Na výběr má slušnou škálu motorů od úsporného 110kW 1.5 TFSI s mild-hybridem začínajícím na ceně 1,08 milionu až po výkonný 2.0 TFSI quattro s 195 kW za 1,382 milionu. A pak je tu plug-in hybrid s baterií s využitelnou kapacitou 19,7 kWh, celkovým výkonem 200 kW a elektrickým dojezdem až 119 km. Nabíjí se výkonem až 50 kW a zvládne se dobít na 80 procent za méně než půl hodiny. 

Karosářská varianta sportback je vždy o 38 tisíc korun dražší. Pro bližší informace o cenách je k dispozici tabulka níže.

Zatím však není v nabídce silnější dieselový motor s pohonem všech kol, který byl přitom doposud v Česku nejpopulárnější, dá se ale očekávat, že se paleta motorizací v průběhu měsíců rozšíří.

Kdo nechce čekat, první dojmy z jízdy ukázaly, že mezi nejlepší motory se řadí jak slabší dvoulitrový diesel se 110 kW, tak benzinový dvoulitr se 150 kW a pohonem všech kol. Akustické zasklení předních bočních oken, poprvé dostupné v této třídě Audi, autu totiž velmi pomáhá, kabina je tichá a v kombinaci s dobře odhlučněným podvozkem máte pocit, že sedíte v autě vyšší kategorie.

Motor TFSI 110kW TFSI 150kW quattro TDI 110 kW e-hybrid 200 kW TFSI 195 kW quattro
Q3 SUV 1 078 900 Kč 1 263 900 Kč 1 117 900 Kč 1 233 900 Kč 1 381 900 Kč
Q3 Sportback 1 116 900 Kč 1 301 900 Kč 1 155 900 Kč 1 271 900 Kč 1 419 900 Kč

Komfort a bezpečnost na nové úrovni

Vedle chytrých světlometů ohromuje novinka ještě dalším lákadlem, kterým se jiné značky ve třídě kompaktních aut pochlubit nemohou. Q3 dostala podvozek s dvouventilovými tlumiči, jež se dokážou přizpůsobit každé situaci, a tak umí být měkce pohodlná i sportovně tuhá. Jak se chová bez nich, jsme vyzkoušet nemohli, všechny testovací vozy měly tuto výbavu.

Naopak při rychlé jízdě po kvalitní silnici nebo v táhlých zatáčkách se Q3 chová stabilně, karoserie se příliš nenaklání a řízení zůstává přesné. Výsledkem je komfort, který byste čekali u mnohem větších a dražších aut.

V Česku jsou tyto tlumiče součástí paketu Tech Pro, který vyjde na 166 tisíc korun, ale rozhodně jde o dobře utracené peníze.

Vedle toho má samozřejmě bohatý seznam všech pomocníků. Asistenční systémy zvládnou i náročnější scénáře, adaptivní asistent pomůže při jízdě v koloně a nový asistent parkování si zapamatuje až pět manévrů a zvládne je sám zopakovat.

Audi Q3 je tak jedno z nejlepších aut v třídě kompaktních prémiových SUV, vždyť za více než deset let se prodalo přes dva miliony kusů a vůz se stal symbolem pro zákazníky, kteří hledají kombinaci praktičnosti, image a kvality, aniž by sahali rovnou po velkých a těžkopádných modelech. 

U třetí generace Audi vsadilo na dvě věci, které konkurenci ve stejné třídě zásadně odlišují: mikroLED světlomety a dvouventilové tlumiče. A právě díky nim má nové Q3 šanci zvednout laťku. Zákazníci jsou totiž čím dál náročnější, a tak i ve třídě kompaktních aut chtějí to nej. Q3 jim to plní díky technologiím, které dřív patřily jen do vyšší ligy. 

