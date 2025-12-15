1000 km na nádrž: nový VW Passat ukazuje, proč diesel ještě neřekl poslední slovo

Zatímco svět se hádá, jestli budoucnost patří elektru, nebo hybridům, Passat 2.0 TDI 4Motion dělá to, co umí nejlépe: tiše mizí za horizont. V prvním dílu seriálu ho bereme rovnou na stovky kilometrů dlouhý dálniční běh, abychom ověřili, zda má ještě na to být nejrozumnějším autem pro všechny, kdo jezdí prakticky pořád a navíc hodně daleko.
Dieselový Passat možná není auto, které by rozzářilo Instagram, ale když přijde na dlouhé trasy a tisíc kilometrů na jednu nádrž, je to právě on, kdo rozdává lekce.
Je spíš chytrý sluha než exhibicionista a to se odráží v jeho klasické karoserii velkého kombíku, která je dnes pod útokem SUV všech tvarů a velikostí v defenzivě. Sedan už se nenabízí – kdo ho chce, sáhne po sesterské Škodě Superb, se kterou Passat sdílí 90 procent dílů.
V redakci jsme se rozhodli vyzkoušet Passat na několikaměsíční test. A zamyslet se nad řešením filozofických otázek, kdy a pro koho diesel v dnešním světě dává pořád smysl. A taky si potvrdit, že v době, kdy mu celoevropsky klesají prodeje, je pořád určitá skupina řidičů, kterým zkrátka naprosto vyhovuje a mají k tomu důvody.
Pod kapotu jsme zvolili vrcholný dvoulitrový turbodiesel 2.0 TDI s výkonem 142 kW (193 koní) s pohonem všech kol 4Motion. Není to žádný sportovec, ale poskytuje ideální rovnováhu mezi pružností, tahem a rozumnou spotřebou. A právě díky tomu si Passat dokáže nenápadně získat vaše sympatie: je pohodový, klidný a spolehlivý.
Což ukázal hned první velký výlet. Protože je lepší auto prověřit hned pořádně, ne nějakým couráním okolo města, nasměrovali jsme Passat na dálnici A6 směrem Stuttgart. Když auto tvrdí, že je stvořené na dlouhé trasy, je fér se přesvědčit, jestli tomu tak skutečně je.
Zvuk motoru, aerodynamika, podvozek, všechno ladí. Máte pocit, že auto ví, co dělá, a že nepotřebuje předvádět žádné dramatické kousky. Na dálnici při svižné jízdě jen pluje a záda zůstávají v pohodě i po stovkách kilometrů.
Volkswagen Passat 2.0 TDI 4Motion Elegance
Motor: vznětový přeplňovaný čtyřválec, 1968 cm3, pohon všech kol
Převodovka: sedmistupňová dvouspojková automatická
Výkon: 142 kW / 193 k
Točivý moment: 400 Nm při 1750–3250 ot./min
Nejvyšší rychlost: 232 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 7,6 s
Kombinovaná spotřeba: 5,7 l/100 km
Rozměry (d/š/v): 4917/1849/1496 mm
Rozvor náprav: 2837 mm
Objem zavazadlového prostoru: 690/1920 l
Cena: od 1 384 900 Kč
Je jako tichý král: podvozek tlumí nerovnosti jistě, aerodynamika je výborná a hluk téměř neexistuje. Spotřeba je fantastická, při dálniční jízdě se udržuje pod sedmi litry a s klidnějšími pasážemi se náš průměr dostal po ujetí celkem 1500 prvních kilometrů na 6,3 l/100 km.
Jedna nádrž tak stačí na tisíc kilometrů, což je pro ty, kdo jezdí pořád a daleko, prakticky ideál a jasný důvod, proč diesel ještě nedává smysl nahrazovat elektromobilem.
Pohon všech kol 4Motion pracuje nenápadně, ale jistě, a dává vozu stabilitu i na kluzkém povrchu. Zatím jsme neměli příležitost ho ale vyzkoušet víc, na to čas přijde, až vyrazí do italských Alp na konci prosince.
Praktičnost kombíku je ohromující. Kufr má objem 690 litrů, naložit dovolenou, nákup nebo sportovní vybavení je tedy snadné a pohodlné. Vnitřní prostor se mezigeneračně zvětšil i díky tomu, že délka auta se natáhla o 15 cm, rozvor o 5,5 cm, má i pár milimetrů šířky navíc. Sedíte královsky a i pasažéři vzadu mají dost místa.
Passat nevypadá křiklavě, nepředvádí žádné výstřelky. Působí seriózně a dospěle, stejně jako dobře padnoucí sako: neurazí, nezastará, spraví dojem. Nenabízí dramatické zážitky, ale odveze rodinu a zavazadla bezpečně a pohodlně.
A tak první velký výlet do Stuttgartu potvrdil, že pro ty, kdo jezdí pořád a daleko, je to stále auto, které má své opodstatnění. Tichý, spolehlivý, úsporný a praktický.
Přes všechny nesporné kvality ale auta typu Passat vymírají. Dokazuje to i konkurenční tabulka: kromě Škody Superb už neprémiové naftové kombi s pohonem všech kol nekoupíte. Pomoci jsme si tak museli i prémiovými modely, tam se ještě sem tam vzácná kombinace objeví.
Srovnání s konkurencí
Volkswagen Passat 2.0 TDI 4Motion
Škoda Superb 2.0 TDI 4×4
BMW 320d xDrive Touring
Mercedes-Benz C 220d 4Matic Kombi
Výkon
142 kW / 193 k
142 kW / 193 k
140 kW / 190 k
145+17 kW / 197+23 k
Toč. moment
400 Nm
400 Nm
400 Nm
440 Nm
Zrychlení
7,6 s
7,6 s
7,5 s
7,7 s
Max. rychlost
232 km/h
230 km/h
225 km/h
237 km/h
Spotřeba
5,7 l/100 km
5,7 l/100 km
5,4 l/100 km
4,7 l/100 km
Rozměry
4917/1849/1496 mm
4902/1849/1482 mm
4713/1827/1445 mm
4751/1820/1455 mm
Rozvor
2837 mm
2837 mm
2851 mm
2865 mm
Kufr
690/1920 l
690/1920 l
500/1510 l
490 l
Cena od
1 384 900 Kč
1 185 000 Kč
1 450 800 Kč
1 433 850 Kč
A navíc je jako otázka ve vzduchu: Je opravdu nutné mít SUV? Vždyť kombík je v tolika věcech lepší. Když musí naložit věci na dovolenou, obří nákup, sportovní vybavení, fascinující praktičnost jeho kufru se ukáže naplno. To nejlepší? Že nemusíte věci tahat do výšky. A pokud máte velkého psa, ten vám v duchu určitě děkovně zaštěká při každém výskoku po procházce.
