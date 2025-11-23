Tohle SUV je zlatý důl VW. Dvě věci ale chybí a z nového T-Rocu je úplně jiné auto

Výrobní linka nedaleko Lisabonu jede na plné obrátky. Ve velkém se tam připravuje výroba malých elektromobilů koncernu VW včetně Škody Epiq, především tam ale vzniká zdaleka nejprodávanější Volkswagen v Evropě. T-Roc v pravidelném taktu vyjíždí ve druhé i končící první generaci, a právě při přímém porovnání zjistíte, jak dalekou cestu SUV za osm let ušlo.
Zatímco první generace auta vzbuzovala dojem možná menšího vozu, než říkala čísla, novinka je plnohodnotným kompaktním SUV. Přesně plní mezeru mezi T-Crossem a Tiguanem. Karoserie se prodloužila o 122 mm na 4373 mm a 39 mm si z toho ukousl rozvor náprav. Jeho délka 2629 je téměř na úrovni Škody Karoq. Dále se T-Roc o 9 mm rozšířil a 20 mm zvýšil. Na vnitřním prostoru je tento nárůst hodně znát a třeba kufr má 475 litrů, o 30 litrů více než dříve.
Kromě čísel ale dává druhé vydání auta svou "převahu" najevo i vizuálně. Vnější design trochu zvážněl, přebral prvky z Passatu i Tiguanu včetně volitelných vynikající Matrix LED světel, ovšem zabalil je do hravějších barev. Nejvýraznější je žlutá, která je dokonce standardní bezpříplatkovou barvou. Na bílou, v níž tvary působí trochu usedle, zapomeňte, respektive dostanete ji jen za příplatek 9400 korun. Ve vyšších verzích pak lze dostat k lakům kontrastní černou střechu či černá až 20palcová kola.
Dospělejší design podtrhuje i dospělejší chování auta na silnici. Základem je platforma MQB Evo, tedy vylepšený základ předchůdce. Důležitou změnu představuje pouze automatické řazení: spojkový pedál už je podobně jako v Passatu nebo Tiguanu sprosté slovo. Tím pádem je také vždy přítomná alespoň základní elektrifikace v podobě 48V mildhybridu.
Na startu prodejů jsou k dispozici dvě verze čtyřválcové patnáctistovky eTSI, slabší má 85 a silnější 110 kW. Jsou to motory používané napříč celým koncernem VW včetně třeba Škody Octavia. Vyzkoušet jsme mohli obě varianty a obě budou nejspíše určené trochu jiným zákazníkům. Do města a okolí bohatě postačí slabší verze, která je v nižších rychlostech dostatečně pružná a na testovací trase vedoucí skrze města i dálnice měla spotřebu pod šest litrů.
Ovšem až silnější verze plně odhalí potenciál čtyřválcového motoru EA211 a nepůsobí tak "přiškrceně". Nejen papírově, ale i pocitově máte pod plynovým pedálem větší výkonovou rezervu, která se hodí například při předjíždění, případně plném obsazení auta. Na papíře mají přitom obě verze patnáctistovky stejnou spotřebu, se 110 kW jsme ale na krátkém testovacím okruhu jezdili za trochu více paliva.
Obě motorizace mají funkci vypínání dvou válců při nízké zátěži, zároveň také díky elektrifikaci umí rekuperovat, tedy automaticky mírně zpomalovat při sundání nohy z plynu. Rozhodně to ale není tak účinné jako v některých elektromobilech a mechanické brzdy přijdou ke slovu vždy. Pokud vám přitom podobná funkce nevoní, lze jí v palubním systému vypnout.
Vypíchnout lze určitě velmi dobré sladění motoru se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem DSG: ne vždy mají auta s tímto typem řazení tak hladké rozjezdy a zpomalování. Kromě obou motorů jsme zkusili verzi v nižší výbavě na 18palcových kolech, tak i provedení R-Line se sportovnějším podvozkem a na 20palcových ráfcích.
Je asi nasnadě, která verze byla pohodlnější, ovšem tužší naladění podvozku nepřináší ani nějaké výrazné výhody třeba při průjezdu zatáčkami (byť jeho přítomnost je trochu znát). Už standardní T-Roc je v nich totiž velmi jistý, pomáhá tomu i přesné řízení.
Jako ideální se nám tak po prvních jízdách jeví kombinace silnějšího motoru se standardním podvozkem na menších kolech. Úplně nejlevnější verze má dokonce 16palcové ráfky. Silnější motor pak za 19 100 nebo 21 300 korun podle výbavy může dostat i adaptivní tlumiče.
A jaký motor má být tou revolucí zmíněnou v úvodu? T-Roc se příští rok stane prvním modelem značky Volkswagen i koncernu Volkswagen s plně hybridní benzinovou patnáctistovkou pohánějící přední kola. V nabídce bude verze se 100 nebo 125 kW a po T-Rocu tento pohon zamíří i do dalších modelů včetně Škody Octavia.
Těch debutů pod kapotou SUV ale bude příští rok více. Novinku představuje i mildhybridní dvoulitr eTSI se 150 kW, který bude vždy spojený s pohonem všech kol. A zatímco 48V elektrifikaci motor sdílí s 1.5 eTSI, dvoulitrový čtyřválec je prakticky úplně nový a jde o poslední evoluci motorové rodiny EA888. Plní normu EU7 a mimo jiné přináší vstřikování paliva pod tlakem 500 barů, zatímco patnáctistovka je na 350 barech. Vyšší kompresní poměr napomáhá větší účinnost a nechybí samozřejmě variabilní geometrie lopatek turbodmychadla.
Stejný dvoulitrový midlhybrid s pohonem všech kol se od roku 2027 objeví i ve sportovním T-Rocu R, kde ale bude mít 245 kW. Zároveň to také znamená, že naftové motory s první generací SUV končí a naopak bez elektrifikace se už auto neobejde.
Z Passatu si pak kromě designových prvků a standardního automatu půjčuje T-Roc i rozvržení interiéru. To znamená vždy digitální budíky a velkou obrazovku uprostřed s 10,3 nebo 12,9 palci. Fyzická tlačítka sice auto nemá, nicméně od velkého upgradu softwaru a příchodu podsvícení dotykové lišty pro úpravu teploty je ovládání byť celodotykového systému výrazně lepší.
Na volantu zůstávají klasická tlačítka, novinkou pak je velký otoční knoflík na středovém tunelu. Tím se ovládá hlasitost a mění se jízdní režimy, více funkcí ale na rozdíl od podobného řešení ve Škodě Superb a Kodiaq nemá. Za zmínku stojí i vnitřní kliky dveří, které mají netradiční tvar jsou nově zakomponované do loketní opěrky ve dveřích. Velmi příjemně pak v nižších výbavách vypadá textilní dekor palubní desky.
Výbava a ceny Volkswagenu T-Roc
Základní výbava Trend (pouze 85 kW od 714 900 Kč) obsahuje automatickou klimatizaci, 10,25palcové budíky, 10,3palcový multimediální systém, parkovací senzory vpředu i vzadu, sledování mrtvých úhlů, bezklíčové startování nebo přední a zadní LED světla.
Druhý stupeň výbavy Life (85 kW od 794 900 Kč / 110 kW od 844 900 Kč) přidává 12,9palcový multimediální systém, adaptivní tempomat, couvací kameru, vyhřívaná přední sedadla a volant, třízónovou automatickou klimatizaci, indukční nabíjení telefonů nebo 16palcová litá kola.
Výbava Style (85 kW od 894 900 Kč / 110 kW od 944 900 Kč) má navíc 10,25palcové digitální budíky, automatické parkování, bezklíčové odemykání, přední sedadla s masážní funkcí, lepší LED světla vpředu, střešní ližiny, svítící lištu s logem vpředu i vzadu nebo 17palcová litá kola.
Vrcholné provedení R-Line (pouze 110 kW od 964 900 Kč) přihazuje nad rámec výbavy Life sportovní doplňky karoserie i interiéru, 18palcová litá kola, sportovní podvozek, progresivní řízení, 10,25palcové digitální budíky, automatické parkování, bezklíčové odemykání nebo svítící lištu s logem vpředu i vzadu.
Předprodej auta u dealerů už běží od konce září, první auta se k zákazníkům dostanou počátkem prosince. K dispozici jsou čtyři výbavové stupně Trend, Life, Style a R-Line. Co nabízejí, najdete v přiloženém boxu. Základní cena je 714 900 korun za verzi s 85kW motorem. Je sice vyšší než u končícího modelu, dostanete za ní ale automat, lepší výbavu a výrazně větší a dospělejší auto. 110kW motor pak rovnou ve stupni Life stojí od 844 900 korun.