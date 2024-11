Škoda našla recept na prodejní hit. SUV prostornější než Fabia ale nedostaneme

Je kratší než Fabia, má ale mnohem větší kufr a je to SUV za 220 tisíc korun. Škoda alespoň na papíře uvařila recept na úspěšný model, který by si své zákazníky našel prakticky všude na světě. Jenže Kylaq zůstane vyhrazený jen jedné části světa, je to třetí specifický model pro Indii, který se Evropě vyhne velkým obloukem.

"Indie je třetí největší automobilový trh na světě a segment SUV zde tvoří polovinu prodejů nových vozů," poodhaluje šéf Škoda Auto Klaus Zellmer startovací pozici nového Kylaqu (jméno vybrali fanoušci v internetovém hlasování), který plní roli základního modelu s okřídleným šípem. Ani na indickém trhu nenajdete menší a levnější škodovku, protože novinka bude startovat v přepočtu na 220 tisících korunách. Související Jawa je dnes naše značka, říkají Indové. A Yezdi nevznikla tak, jak si vyprávíte 19 fotografií Někteří indičtí konkurenti umí jít s cenou ještě níže, třeba Renault Kiger začíná v přepočtu na 166 tisících korunách, má ale horší výbavu a slabší motor než Škoda. Kylaq má na délku méně než čtyři metry, protože taková auta mají v Indii daňová zvýhodnění. Přesto má mezi nápravami 2566 mm a do kufru se vejde 446 litrů. Jinými slovy jde o auto kratší, ale podobně široké jako Fabia se stejným rozvorem náprav a větším kufrem. Po sklopení sedadel je k dispozici 1265 litrů, Škoda láká i na klasické prvky jako háčky na tašky nebo řadu odkládacích prostorů přímo v kabině. Pod kapotou bude jediný motor, litrový přeplňovaný tříválec s 85 kW v kombinaci se šestistupňovou manuální nebo automatickou převodovkou. Klasickou s měničem točivého momentu, nikoliv dvouspojkou. Ač se SUV tváří drsně, nabídne jen pohon předních kol, v tomto jsou Indové podobní jako Evropané. Světlá výška je ale slušných 189 mm. Nepřekvapí, že podobně jako Kushaq a Slavia stojí i Kylaq na platformě MQB-A0-IN vyvinuté právě pro potřeby méně náročného indického trhu. Méně náročný ale neznamená, že by Škoda nějak svou novinku zanedbávala. Už v základu bude mít například šest airbagů, to rozhodně není na tamním trhu standardem. Jak moc je ale indický trh jiný, dokazuje fakt, že třeba kontrola tlaku v pneumatikách nebo automatické stěrače jsou součástí až vyšších výbavových stupňů. Související V indickém provozu bez klaksonu ani ránu. Za volantem škodovek, které si Čech nekoupí 31 fotografií Kylaq je také první Škodou, která do Indie přiváží designový jazyk Modern Solid, podobně jako třeba Elroq tak má na masku navazující úzký pás denního svícení, hlavní světla jsou ale níže v nárazníku. Auto mimochodem vždy svítí plně diodově. Robustní vzezření se pak snaží navodit plastové obložení spodní části karoserie nebo nárazníky se stříbrně lakovanými středy. Ačkoliv Škoda láká na nízkou základní cenu, takové auto rozhodně nebude mít ve výbavě osmipalcové digitální budíky nebo 10,1palcovou dotykovou obrazovku. Jak prozrazuje indický konfigurátor, vstupní Kylaq má klasické analogové budíky, také zapomeňte na typické "válečky" na volantu nebo vlastně jakýkoliv audiosystém. Místo něj je jen odkládací přihrádka. Klimatizaci ale mají všechny verze, bez toho se v Indii neobejdete. Související V ulicích Hanoje vypadá jako moderní vetřelec. VinFastu pomáhá vláda a vlivný majitel 14 fotografií Když ale zamíříte do zmíněných vyšších pater výbavy, dostanete řadu prvků, které se v Indii v daném segmentu objevují vůbec poprvé. Jedním příkladem za všechny budiž ventilovaná a elektricky stavitelná přední sedadla. Kromě toho může mít auto i elektricky ovládané střešní okno nebo čalounění umělou kůží. Do prodeje zamíří zajímavé SUV počátkem roku 2025.