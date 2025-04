"Zjišťujeme, co se děje." Zelenskyj bije na poplach, Číňanů na ruské straně bude víc

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdílel na svých sociálních sítích video zajatého čínského vojáka. Muž na záběrech pravděpodobně ukazuje, jak ho dopadly ukrajinské drony. Ukrajinci spolu s ním drží v zajetí ještě jednoho Číňana.

"Vrm vrm, bum, bum, a pak můj velitel… bum," napodobuje na videu válečné zvuky mixem čínštiny, ruštiny a angličtiny zajatý čínský voják. Kancelář ukrajinského prezidenta neuvedla, kde přesně vojáky zajala, a neupřesnila ani okolnosti jejich dopadení.

"Do boje s šesti čínskými vojáky vstoupili Ukrajinci v Doněcké oblasti. Dva (čínští vojáci) jsou v zajetí. Měli příslušné dokumenty, osobní doklady, dokonce bankovní karty. Jsou to občané Číny," řekl Zelenskyj. "Zdá se mi, že máme co posoudit s Američany, zvláště po dnešní novince. Zajali jsme čínské vojáky na území Ukrajiny," prohlásil.

Bude jich víc

Až dosud se vědělo, že do války proti Ukrajině se na straně Ruska zapojili severokorejští vojáci. Kyjev podle Zelenského očekává vysvětlení Pekingu a reakci Washingtonu. Ukrajinské ministerstvo zahraničí si předvolalo čínského chargé d´affaires, aby ohledně čínských vojáků bojujících v ruských silách podal vysvětlení, uvedl vzápětí ministr zahraničí Andrij Sybiha.

Zelenskyj podle agentury Unian uvedl, že doufá, že Američané po této novince - o zajetí čínských vojáků - změní názor na svou neúčast na schůzce skupiny Ramstein.

Podle Zelenského existují informace, že takových čínských občanů je v ruských jednotkách mnohem více. "Nyní objasňujeme všechna fakta. Pracuje rozvědka, (tajná služba) SBU, příslušné jednotky ozbrojených sil. Nařídil jsem ministru zahraničí Ukrajiny, aby se neprodleně spojil s Pekingem a žádal objasnění, jak se Čína chystá reagovat," napsal prezident země, která se už od února 2022 brání ozbrojené agresi sousedního Ruska. Zajatí vojáci jsou nyní v rukou SBU, pokračují vyšetřovací a další úkony, dodal.

To, že Rusko do války v Evropě přímo či nepřímo zapojilo Čínu, představuje podle Zelenského jasný signál, že ruský prezident Vladimiru Putin se chystá udělat cokoliv kromě ukončení války a snaží se najít způsob, jak dále válčit. Podle Zelenského je třeba, aby reagovaly Spojené státy, Evropa a všichni ve světě, kdo si přejí mír, zdůraznil.

"Důrazně odsuzujeme ruské zapojení čínských občanů do útočné války proti Ukrajině, stejně jako jejich účast v boji proti ukrajinským silám," napsal Sybiha na X. "Čínští občané bojující jako součást ruské invazní armády na Ukrajině zpochybňují deklarovaný postoj Číny k míru a podkopávají důvěryhodnost Pekingu jako odpovědného stálého člena Rady bezpečnosti OSN," napsal šéf ukrajinské diplomacie - podle agentury AFP v narážce na to, že Peking oficiálně zaujímá ke konfliktu neutrální postoj.

