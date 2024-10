Elroq je jen začátek. S čtyřokými škodovkami je zřejmě konec, jak budou brzy vypadat?

Škoda Elroq je jako most mezi minulostí a současností, říká o čerstvé elektrické novince šéfdesignér automobilky Oliver Stefani. Má odstartovat úplně nový design škodovek, které přijdou na trh v následujících letech. Stefani slibuje, že se lidé mají na co těšit, a exkluzivně prozrazuje, jak se změní světla budoucích modelů Škody.

Poslední novinkou mladoboleslavské automobilky je elektromobil Elroq. Jak už jméno napovídá, jde v podstatě o elektrickou verzi Karoqu. Díky příznivější ceně, která startuje na částce 800 tisíc, a je tedy o sto tisíc nižší než u Enyaqu, by měl Elroq v příštích letech v prodejích svého většího sourozence předstihnout.

Při příležitosti představení jsme vedli rozhovor se šéfdesignérem Škody Auto Oliverem Stefanim, vyšel v Hospodářských novinách. V něm Stefani přiznává, že s vývojem se v poslední fázi velmi spěchalo. Bylo potřeba přijít na trh s novým, menším a cenově příznivějším elektroautem co nejdříve.

Aby se s návrhem vozu tým zbytečně nezdržel, automobilka vyrobila pouze jediný hliněný model v životní velikosti, běžně se vyrábí hned tři. Urychlil se i vývoj samotného designu.

"Vycházeli jsme z jedné hlavní skici vozu, zrychlilo se i navrhování digitálních modelů. Přeskočili jsme fázi, kdy diskutujeme o designu tří hliněných modelů, z nichž pak vytvoříme jeden jediný, na který se aplikují naše návrhy. Měli jsme ale velmi záhy jasno v tom, jak má Elroq vypadat, nic jsme neochudili," ujišťuje Stefani.

Elroq je prvním modelem vycházejícím z nového designového směru, který automobilka nazývá Modern Solid a představil se na konceptu Vision 7S. Dalšími budou dvě karosářské verze nového modelu Enyaq, následovat bude malý elektromobil Epiq a velké sedmimístné SUV.

"Ač je vám ale vzhled povědomý, výraz auta jsme výrazně změnili. Elektromobily dávají designérům volnější ruce, nepotřebujete mít klasickou masku chladiče. Vždycky jsme chtěli už i u spalovacích modelů masku zmenšit, ale kvůli přístupu vzduchu, který auto potřebuje, to nešlo," popisuje příď vozu Stefani. Současně je to první nová Škoda, na které najdete logo s okřídleným šípem už jedině ve středech kol. Nemá ho už ani na volantu, všude jinde ho nahradily nápisy.

Elroq má dělené světlomety, denní svícení se integrovalo do úzkých pásků a má čtyři hlavní segmenty. To není náhoda, ladí tak s ostatními škodováckými "čtyřokými" modely. Že se nám zdá, že světla nepřímo odkazují také na vzhled modelu Kamiq? Stefaniho otázka nejdříve zaskočí, po chvíli ale přiznává, že svým způsobem ano.

"Možná i podvědomě, Kamiq byl prvním modelem, na jehož designu jsem se částečně podílel a upravil ho na poslední chvíli před premiérou, když jsem před sedmi lety do Škody přišel," uvažuje.

Světla ale mají ladit i s dalšími modely Škody, například Kodiaqem. Pod úzkými pásky s čtyřmi segmenty se nachází světlomety s potkávací a dálkovou funkcí. "Lepší" varianta světel je má s Matrix technologií.

Bez ohledu na lak karoserie je lišta na přídi s integrovanými světlomety vždy černá, zajímavým detailem budou zpočátku u verze First Edition malé světelné pásky, které se v nočním režimu rozsvítí. U ostatních variant je Elroq nasadí později, v roce 2025. Maska auta má sladit vizáž Elroqu s jinou škodovkou, konkrétně omlazeným Enya­qem, který automobilka představí v příštím roce.

Že nám záď až příliš připomíná zmenšeninu Enya­qu, Stefani neslyší úplně rád. Auta přitom sdílejí pouze čtvery boční dveře, všechny ostatní panely karoserie jsou unikátní pro oba modely. "Musím ale přiznat, že při návrhu zádě jsme skutečně neměli tolik volnosti jako vpředu, i proto, že jsme museli převzít řešení zavírání víka kufru včetně pantů a celého mechanismu. Ale rozhodně nejsou zezadu stejné," dodává.

Když má Stefani shrnout, čím Elroq je a jak by měl oslovit zákazníky, odpoví bez zaváhání. "Je jako most, který spojuje naši minulost s tím, co velkého teprve přijde. Propojuje v sobě tradiční srozumitelný design, který byl pro spalovací modely Škoda v posledních letech typický, s přístupem k něčemu novému, co nás čeká," rozpovídá se v rozhovoru HN o tom, na čem pracuje právě teď, ale veřejnost to uvidí až za pár let.

Po pobídce, aby byl aspoň trochu konkrétnější, zmiňuje dva detaily týkající se světlometů. "Půjdeme zase o krok dál, současný design signatury světel změníme tak, že budou připomínat písmeno T namísto současných C u zadních světel a L u předních," poodhaluje budoucnost Stefani.

Vedle jiných aut, která jezdí na silnici, budou nové Škody podle něj působit moderně, svěže, budou vyčnívat, současně však nesklouznou k přehnanému designu. "Ten má totiž tendenci rychle zestárnout. Ale buďte si jistí, že přijdeme s výraznými a originálními vozy. Chceme, aby lidé bezpečně a okamžitě poznali Škodu od ostatních, zároveň aby se líbily našim současným zákazníkům."