Kolik stojí život s Mercedesem AMG One? Jeho majitel zveřejnil "šílené účty"

Když si populární německý youtuber Michael Spegel šel před dvěma lety do manufaktury Mercedesu vyzvednout svůj vysněný hypersport, mohl zhruba tušit, na kolik jej vyjde údržba i náhradní díly. V podzemní garáži má totiž podobných kousků zhruba tři desítky a na svém kanále Gercollector o nich pravidelně referuje. Nejnověji vytáhlo fascikl na unikátní Mercedes a ceny porovnal s vybranými konkurenty.

"Po šesti letech čekání je to tady," začíná video z předávky hypersportovního Mercedesu AMG One, které kanál Gercollector zveřejnil v roce 2023 a dodnes jej vidělo bezmála 800 tisíc lidí. Spegel si tehdy přebíral vůz s výrobním číslem 7 z celkem 275 plánovaných, a zaplatil za něj 2,75 milionu eur bez DPH. Pokud by auto chtěl koupit soukromník v Česku, musel by k ceně připočítat ještě 21 procent a cena by se v přepočtu vyšplhala na 83 200 tisíc korun.

Teď, po necelých dvou letech, se youtuber rozhodl bilancovat své soužití s Mercedesem AMG One po finanční stránce. Pro jistotu pak během videa několikrát opakuje, že nejde o obyčejný vůz, ale hypersport vybavený technikou z formule 1.

"Představte si, že do vás někdo najede zezadu a vy pak do někoho dalšího. Takže potřebujete vyměnit díly na zadní i přední části vozu,"začíná Spegel a z prezentace je patrné, že právě něco takového se mu s autem mohlo přihodit.

"Přední spoiler bez navazující kapoty vychází na 48 tisíc eur. Kapota pak na dalších 37 tisíc, ale to je myslím cena bez třícípé hvězdy. Ta se lakuje zvlášť ručně a v mnoha vrstvách, takže celý proces trvá jeden až dva měsíce," přibližuje anabázi majitel Mercedesu One s tím, že spoiler za 48 tisíc eur (v přepočtu 950 tisíc korun), nebyl zdaleka nejdražší, jaký kdy kupoval. U McLarenu P1 jej vyšel na 100 tisíc eur, u McLarenu Senna pak dokonce na 120 tisíc eur (tři miliony korun).

Difuzor na zadní části vozu včetně koncových světel stojí u Mercedesu 53 tisíc eur, tedy 1 325 tisíc korun, což je podle Spegela o něco víc než u McLarenu Senna (34 tisíc eur) a mnohem víc než u McLarenu P1 (23 tisíc).

Zato cenu za čelní sklo (2100 eur) označuje youtuber za "extrémně férovou", když u Senny vyjde na dvojnásobek a u P1 dokonce na 20 tisíc eur.

Jako levná se nejeví ani výměna poškozeného disku. Ten se u Mercedesu One skládá ze dvou částí - základního hliníkového ráfku a vrchní části s aerodynamickými lopatkami vyrobené z magnézia. Samotný hliníkový základ je podle Spegela ještě "docela levný" (9100 eur), ale karbonová nástavba jej prodraží na celkových 21 300 eur. Sada nových kol tedy přinese výdaj 85 200 eur, v přepočtu 2,13 milionu korun.

Hrdý majitel hypersportovního Mercedesu s ním byl loni na první předepsané prohlídce. Tu je nutné absolvovat každý rok bez ohledu na najeté kilometry. Takzvaný "Servis A", nazývaný také "malý servis" jej vyšel na 40 tisíc eur, rovný milion korun. "Ještě nikdy jsem nic takového neviděl," přibližuje průběh inspekce Spegel, "dva mechanici, speciálně vyškolení jen pro údržbu tohoto modelu, pracovali na autě celý týden." Za to si automobilka naúčtovala 80 pracovních hodin po 370 eurech, zbytek pak tvořily náklady na materiál, zejména kapaliny.

I když milion korun za běžnou roční prohlídku se nezdá být zrovna málo, mnohem vyšší výdaj čeká majitele hypersportu po ujetí 50 tisíc kilometrů. To je totiž správný čas "na generálku", při které může být v extrémním případě měněno celé pohonné ústrojí včetně motoru. Tato varianta počítá s výdajem 800 tisíc eur, v přepočtu 20 milionů korun. "Ale kdo by s takovým autem najel 50 tisíc?" ptá se řečnicky youtuber.

I když majitel pohádkově zásobené garáže Michael Spegel není v Německu úplně neznámou osobou, ve videích vystupuje zásadně se závodní helmou na hlavě a svou tvář před veřejností skrývá. "Jsme v Německu," konstatoval v jednom z mála poskytnutých rozhovorů při dotazu na závist okolí. Zároveň prozradil trik, kterým jí umí úspěšně čelit. "Na sedadle spolujezdce vozím velkého plyšového medvěda. Když jej lidi vidí, jejich naladění se okamžitě změní."