před 21 minutami

Soukromník své hýčkané ojeté auto obvykle neprodává každý den. A tak se může stát, že z obchodu nezíská tolik peněz, kolik by mohl, kdyby věděl jak na to. Projdete si náš přehled, jak prodat svou ojetinu snadno a za co nejlepší cenu. Poradíme, jak se vyvarovat chyb nezkušených.