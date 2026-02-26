Policie chystá obrovskou akci proti silničním pirátům. Lidé už hlásí, kde je nachytat

Už brzy bude zase lepší sundat nohu z plynu. Policie totiž připravuje další ročník akce Speed Marathon a veřejnost znovu může ovlivnit, kam se hlídky napříč celou republikou postaví. Očekává se, že zájem bude obrovský.
„Znáte riziková místa? Víte o úseku, kde řidiči často porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou 15. dubna policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ vyzývá policejní mluvčí Violeta Siřišťová širokou veřejnost ke spolupráci na akci Speed Marathon. Loni takto lidé vytipovali více než 13 tisíc míst a poslali přes 117 tisíc hlasů, kde by policejní hlídky měly v rámci bezpečnostní akce měřit rychlost.
Siřišťová tehdy popisovala, že hlasů bylo pětkrát více než v roce 2024. A velký zájem se dá nejspíše očekávat i v letošním roce.
Akce Speed Marathon sice letos připadá na středu 15. dubna, nicméně možnost vytipovávat riziková místa otevřela policie už teď. Veřejnost tak může přidávat své nápady, případně hlasovat pro místa už přidaná na mapě na portále Bezpečné cesty. Tato možnost se otevřela 23. února a skončí 23. března. Už teď, krátce po spuštění hlasování, je na mapě několik tisíc míst, o nichž je možné rozhodovat.
Některé úseky pak na základě dopravně bezpečnostních analýz i vlastního vytipovávání určují přímo policisté. Cílem navíc není jen chytit „piráty za volantem“, ale také kontrola dalších přestupků. Připomenout můžeme již zmíněný loňský ročník Speed Marathonu.
Policisté stáli na více než 1100 místech napříč celým Českem. Nejvíce jich na řidiče čekalo v Ústeckém kraji. Naopak Zlínský a Středočeský kraj měly takových stanovišť nejméně. 742 policistů nakonec zkontrolovalo téměř sedm tisíc vozidel a zaznamenali celkem 3005 dopravních přestupků, z toho 1857 případů se týkalo překročení povolené rychlosti.
Ve 210 případech pak zjistili nevyhovující stav vozidla, ve 124 případech telefonování za jízdy a v 61 případech nepoužití zádržného systému. Dokonce se jim povedlo nachytat 14 řidičů pod vlivem alkoholu a šest pod vlivem jiných návykových látek.
