Pro řidiče

Jedete do Rakouska? Pozor na parkovací hodiny, za nesprávné hrozí tisícové pokuty

Martin Přibyl

Pokud vyrážíte do Rakouska, měli byste si ověřit, že máte v autě správné parkovací hodiny, které se používají k označení času příjezdu na krátkodobých parkovištích. Německá a rakouská média upozorňují na to, že běžně používaný typ policie u našich jižních sousedů neuznává a může za něj vyměřit pokutu ve výši až 726 eur.

Parkování v Rakousku
Parkování v RakouskuFoto: Shutterstock
Rakousko má specifická pravidla pro parkovací hodiny, na nichž po příjezdu vyznačíte čas příjezdu a následně je umístíte za čelní sklo. Důvodem je to, že se příjezd označuje po čtvrthodinách, a ne půlhodinách jako třeba v Německu, upozorňuje magazín Auto motor und sport.

Při příjezdu v 13:37 byste tak v Německu na ukazateli nastavili 14:00, v Rakousku musíte označit 13:45. Hodiny pro použití v Rakousku tak logicky musí mít stupnici cejchovanou ve čtvrthodinách, kdežto standardní typ, který se kromě Německa používá rovněž v Itálii nebo Švýcarsku, ji má rozdělenou jen na půlhodiny.

Německé parkovací hodiny
Německé parkovací hodinyFoto: Martin Přibyl

Rakušané mají mimo to navíc předpisy na průměr ciferníku (minimálně 10 cm) a jeho kontrastní provedení. Uznávají také jen fyzický mechanický kotouč. Elektronické hodiny s digitálním ukazatelem podle tamního autoklubu ÖAMTC rovněž nejsou v současné době povoleny.

Německá a rakouská média přitom upozorňují, že policie v populárních lyžařských střediscích, jako je třeba Kitzbühel, Innsbruck nebo Zell am See, pravidelně kontroluje, jestli parkovací hodiny splňují rakouské předpisy.

Použití nesprávného disku přitom může vyjít docela draho, nesprávně vyznačený čas parkování znamená pokutu 30 až 50 eur (cca 700 až 1200 korun) na místě. V případě opakovaných porušení hrozí ve správním řízení i pokuta 726 eur, tedy přes 17 500 korun.

Rakouské parkovací hodiny
Rakouské parkovací hodinyFoto: Wikimedia Commons CC BY 4.0 Hanzlan

Podle ÖAMTC se přitom problém netýká jen turistů. „Celá řada rakouských motoristů kupuje parkovací hodiny v nejrůznějších prodejnách s levným zbožím. Často se přitom jedná právě o ‚německý typ‘, který se v Rakousku nesmí používat,“ upozorňuje pro rakouské Heute.at mluvčí ÖAMTC.

