Jedete do Rakouska? Pozor na parkovací hodiny, za nesprávné hrozí tisícové pokuty

Pokud vyrážíte do Rakouska, měli byste si ověřit, že máte v autě správné parkovací hodiny, které se používají k označení času příjezdu na krátkodobých parkovištích. Německá a rakouská média upozorňují na to, že běžně používaný typ policie u našich jižních sousedů neuznává a může za něj vyměřit pokutu ve výši až 726 eur.
Rakousko má specifická pravidla pro parkovací hodiny, na nichž po příjezdu vyznačíte čas příjezdu a následně je umístíte za čelní sklo. Důvodem je to, že se příjezd označuje po čtvrthodinách, a ne půlhodinách jako třeba v Německu, upozorňuje magazín Auto motor und sport.
Při příjezdu v 13:37 byste tak v Německu na ukazateli nastavili 14:00, v Rakousku musíte označit 13:45. Hodiny pro použití v Rakousku tak logicky musí mít stupnici cejchovanou ve čtvrthodinách, kdežto standardní typ, který se kromě Německa používá rovněž v Itálii nebo Švýcarsku, ji má rozdělenou jen na půlhodiny.
Rakušané mají mimo to navíc předpisy na průměr ciferníku (minimálně 10 cm) a jeho kontrastní provedení. Uznávají také jen fyzický mechanický kotouč. Elektronické hodiny s digitálním ukazatelem podle tamního autoklubu ÖAMTC rovněž nejsou v současné době povoleny.
Německá a rakouská média přitom upozorňují, že policie v populárních lyžařských střediscích, jako je třeba Kitzbühel, Innsbruck nebo Zell am See, pravidelně kontroluje, jestli parkovací hodiny splňují rakouské předpisy.
Použití nesprávného disku přitom může vyjít docela draho, nesprávně vyznačený čas parkování znamená pokutu 30 až 50 eur (cca 700 až 1200 korun) na místě. V případě opakovaných porušení hrozí ve správním řízení i pokuta 726 eur, tedy přes 17 500 korun.
Podle ÖAMTC se přitom problém netýká jen turistů. „Celá řada rakouských motoristů kupuje parkovací hodiny v nejrůznějších prodejnách s levným zbožím. Často se přitom jedná právě o ‚německý typ‘, který se v Rakousku nesmí používat,“ upozorňuje pro rakouské Heute.at mluvčí ÖAMTC.
ŽIVĚStovky odborářů se bouří v Ostravě proti povolenkám. Za účasti premiéra Babiše
Stovky odborářů se dnes sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestačním mítinku na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst. Svou účast na mítinku avizoval i premiér Andrej Babiš.
ŽIVĚDomluvili jsme s Ruskem a Ukrajinou velkou výměnu vězňů, chválí Witkoff
Delegace Spojených států, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně 314 vězňů. Dnes to na síti X oznámil vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witfkoff, podle kterého to bude první taková výměna za posledních pět měsíců.
Kryptoměny oslabily. Bitcoin se krátce propadl pod 70 tisíc dolarů
Cena největší a nejznámější kryptoměny bitcoin ve čtvrtek poprvé od listopadu 2024 klesla pod 70 tisíc dolarů (1,44 milionu Kč). Kolem 12:30 se pohybovala v blízkosti 69.967 USD, pak se ale nad 70 tisíc dolarů vrátila.
Nominace na Ceny literární kritiky za poezii mají Iljašenko, Kauer a Goldstein
O druhou Cenu literární kritiky (CLK) za poezii se budou letos ucházet básnické sbírky Marie Iljašenko Zvířata přicházejí do města, Aleše Kauera Lebka hoří neonovým snem a Kláry Goldstein Birán. K finálovým titulům, které vyšly loni, porota dospěla po sérii debat. Cenu za prózu a poezii udělí 25. března spolek kritiků z literárních časopisů A2, Host, Souvislosti, Prostor a Tvar.