Drobná nehoda může majitele zruinovat. Autoklub spočítal ceny oprav u 21 modelů

Náklady na opravu auta po banální nehodě v posledních letech nebývale vzrostly. Jak ukázal detailní průzkum německého klubu ADAC, horentní sumy stojí i takové prkotiny, jako je výměna čelního skla. Ceny do absurdních výšin ženou nové technologie, kterými jsou moderní auta vybavena.
S drobnou silniční nehodou, kterou zpravidla odnese jen nárazník a světlo, má zkušenost téměř každý motorista. U moderního auta jsou však tyto kdysi nikterak dramatické patálie spojené s náklady na opravu v řádu vyšších desítek tisíc korun. ADAC cenu těchto oprav porovnal u 21 současných modelů aut, přičemž vycházel ze tří hypotetických scénářů: drobná „parkovací“ nehoda na levou přední část vozu, stejný typ nehody na pravou zadní část, a pak také výměna čelního skla, například po nárazu kamínku. Nezávislý expert pak pro ADAC vypočítal částku, kterou by si za opravu řekl autorizovaný servis té které značky.
Z výsledků je na první pohled patrné, že mezi různými značkami a modely existují velké cenové rozdíly. A že některé sumy mohou zaskočit zejména ty, kteří měnili sklo na své náklady před více lety. Protože to, co dříve stálo tisíce, dnes stojí desítky tisíc korun.
U moderních aut je totiž nutné kromě samotného skla demontovat a následně znovu zkalibrovat také kameru pro automatická dálková světla nebo systém varování před opuštěním jízdního pruhu. Náklady jsou v těchto případech téměř vždy vysoké. Ze srovnání 21 aut vyšla nejdráž výměna okna u Volkswagenu Golf, za kterou by si autorizovaný servis naúčtoval v přepočtu přes 60 tisíc korun. Autoklub konstatuje, že auto, kde by výměna vyšla na méně než tisíc eur (24 300 Kč), je v celém srovnání pouze jediné, a to čínské MG4. Jako „záhadu“ označili experti klubu cenový rozdíl mezi Suzuki Swace a Toyotou Corolla: ačkoli jsou obě vozidla identická a dokonce se vyrábějí na stejné montážní lince v Anglii, čelní sklo pro Suzuki stojí zhruba o 200 eur více.
Náklady jsou pak ještě extrémnější v případě drobné parkovací nehody na levou přední část vozu, kdy je třeba vyměnit světlomet a nárazník. V tomto případě hraje zásadní roli sofistikovanost světelného zdroje. Zatímco náklady na opravu Fiatu 500 vycházejí na „rozumných“ 3000 eur, u BMW 330e se vyšplhají na téměř 8000 eur. Je to způsobeno laserovými světlomety instalovanými v tomto modelu (jejichž výroby byla mezitím ukončena), které stojí přibližně 3300 eur za kus, přičemž „obyčejný“ LED světlomet bez laserové technologie by vyšel o 1700 eur levněji. Pozoruhodně vysoký je podle ADAC i rozpočet na opravu Volva XC60: navzdory poměrně nízkým nákladům na lakování nakonec zákazníci utratí celkem téměř 6000 eur.
Situace se simulovanou nehodou na zadní část vozidla není o moc lepší. V tomto příkladu je nutné vyměnit nárazník včetně senzorů, což má za následek značné cenové rozdíly v závislosti na výrobci. Je zřejmé, že Tesla Model Y se v tomto scénáři jeví v příznivém světle. Výrobce totiž nepoužívá obvyklé senzory v nárazníku, tuto funkci přenechává kamerám pro asistenční systémy řidiče. Výměna komponentů včetně práce tedy stojí „jen“ kolem 2800 eur.
I v tomto případě se Volkswagen jeví jako drahý, a to nejen kvůli nadprůměrným nákladům na práci, ale především kvůli senzorům: Oprava totiž vyžaduje výměnu dvou řídicích jednotek, z nichž každá stojí 674 eur bez DPH. To se zdá technikům ADAC zbytečně moc, protože při simulované nehodě byla poškozena pouze jedna řídicí jednotka. Skutečnost, že je nutné vyměnit obě, je podle jejich názoru dána tím, že starou a novou jednotku pravděpodobně nelze synchronizovat.
Dalším faktorem ovlivňujícím náklady na opravu je v mnoha příkladech ten, že výrobci zakazují případné opravy nárazníků, protože by pak vyžadovaly nový nátěr. Argumentují tím, že by to mohlo vést k poruchám senzorů kvůli různé tloušťce vrstev laku. „Je však zvláštní, že náhradní nárazníky jsou často dodávány pouze natřené základním nátěrem výrobce, a je tedy nutné je stejně ručně natřít v příslušné barvě vozu. To naznačuje, že vyšší náklady vznikají často zbytečně, i když by se jim dalo jednoduše předejít,“ konstatuje ADAC.
Toto neblahé zjištění ostatně autoklub považuje za klíčový bod celého srovnání. Výrobci podle něj mají zajistit, aby instalované systémy byly robustní, odolné a především snadno opravitelné. „Například pokud je poškozen kryt světlometu, musí být možné jej vyměnit, nikoli celou jednotku světlometu za několik tisíc eur. To je nejen zbytečně drahé, ale také škodlivé z hlediska udržitelnosti. Vysoké náklady na opravy navíc vedou k dalšímu zvyšování pojistného,“ konstatuje ADAC. Současně motoristům radí, aby se nespokojili s jednou cenovou nabídkou, ale hledali levnější alternativu mimo značkové servisy.
Ceny za opravu v následující tabulce jsou přepočteny z eur v kurzu 1 euro = 24,30 Kč. Vycházejí z cenové úrovně autorizovaných servisů v Německu, kde je vyšší hodinová sazba za práci, než je tomu v ČR. Naopak v cenách dílů velké rozdíly nebývají, někdy dokonce vycházejí o něco levněji u našich sousedů. Nahrává tomu velikost trhu i 19procentní sazba DPH, která je o dva procentní body nižší než v ČR.
Značka, model
Výměna okna (Kč)
Nehoda předek (Kč)
Nehoda zadek (Kč)
Audi A3
41 162
130 013
88 967
BMW 330e
39 341
190 238
121 276
BYD Atto 3
30 203
101 507
81 965
Citroën Berlingo
30 764
117 249
85 703
Dacia Sandero
31 870
85 412
51 351
Fiat 500
28 027
75 034
61 928
Ford Focus
53 840
108 144
65 545
Hyundai Tucson
48 082
119 346
94 867
Kia Sportage
45 095
93 781
72 949
Mercedes C200
46 819
143 428
97 767
MG4
23 217
86 703
80 442
Nissan Qashqai
51 833
84 765
108 534
Opel Corsa
33 665
123 212
79 275
Renault Clio
41 496
111 241
74 444
Škoda Fabia
45 487
117 936
91 538
Suzuki Swace
51 652
131 049
115 488
Tesla Model Y
53 036
112 251
68 070
Toyota Corolla
46 113
123 850
125 144
Volvo XC60
44 519
143 941
96 338
VW Golf
60 118
129 077
120 346
