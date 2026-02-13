Přeskočit na obsah
13. 2. Věnceslav
Drobná nehoda může majitele zruinovat. Autoklub spočítal ceny oprav u 21 modelů

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Náklady na opravu auta po banální nehodě v posledních letech nebývale vzrostly. Jak ukázal detailní průzkum německého klubu ADAC, horentní sumy stojí i takové prkotiny, jako je výměna čelního skla. Ceny do absurdních výšin ženou nové technologie, kterými jsou moderní auta vybavena.

Auto nehoda
Malá nehoda často znamená velké finanční následkyFoto: Polizeidirektion Nienburg / Schaumburg
S drobnou silniční nehodou, kterou zpravidla odnese jen nárazník a světlo, má zkušenost téměř každý motorista. U moderního auta jsou však tyto kdysi nikterak dramatické patálie spojené s náklady na opravu v řádu vyšších desítek tisíc korun. ADAC cenu těchto oprav porovnal u 21 současných modelů aut, přičemž vycházel ze tří hypotetických scénářů: drobná „parkovací“ nehoda na levou přední část vozu, stejný typ nehody na pravou zadní část, a pak také výměna čelního skla, například po nárazu kamínku. Nezávislý expert pak pro ADAC vypočítal částku, kterou by si za opravu řekl autorizovaný servis té které značky.

Z výsledků je na první pohled patrné, že mezi různými značkami a modely existují velké cenové rozdíly. A že některé sumy mohou zaskočit zejména ty, kteří měnili sklo na své náklady před více lety. Protože to, co dříve stálo tisíce, dnes stojí desítky tisíc korun.

U moderních aut je totiž nutné kromě samotného skla demontovat a následně znovu zkalibrovat také kameru pro automatická dálková světla nebo systém varování před opuštěním jízdního pruhu. Náklady jsou v těchto případech téměř vždy vysoké. Ze srovnání 21 aut vyšla nejdráž výměna okna u Volkswagenu Golf, za kterou by si autorizovaný servis naúčtoval v přepočtu přes 60 tisíc korun. Autoklub konstatuje, že auto, kde by výměna vyšla na méně než tisíc eur (24 300 Kč), je v celém srovnání pouze jediné, a to čínské MG4. Jako „záhadu“ označili experti klubu cenový rozdíl mezi Suzuki Swace a Toyotou Corolla: ačkoli jsou obě vozidla identická a dokonce se vyrábějí na stejné montážní lince v Anglii, čelní sklo pro Suzuki stojí zhruba o 200 eur více.

Náklady jsou pak ještě extrémnější v případě drobné parkovací nehody na levou přední část vozu, kdy je třeba vyměnit světlomet a nárazník. V tomto případě hraje zásadní roli sofistikovanost světelného zdroje. Zatímco náklady na opravu Fiatu 500 vycházejí na „rozumných“ 3000 eur, u BMW 330e se vyšplhají na téměř 8000 eur. Je to způsobeno laserovými světlomety instalovanými v tomto modelu (jejichž výroby byla mezitím ukončena), které stojí přibližně 3300 eur za kus, přičemž „obyčejný“ LED světlomet bez laserové technologie by vyšel o 1700 eur levněji. Pozoruhodně vysoký je podle ADAC i rozpočet na opravu Volva XC60: navzdory poměrně nízkým nákladům na lakování nakonec zákazníci utratí celkem téměř 6000 eur.

Situace se simulovanou nehodou na zadní část vozidla není o moc lepší. V tomto příkladu je nutné vyměnit nárazník včetně senzorů, což má za následek značné cenové rozdíly v závislosti na výrobci. Je zřejmé, že Tesla Model Y se v tomto scénáři jeví v příznivém světle. Výrobce totiž nepoužívá obvyklé senzory v nárazníku, tuto funkci přenechává kamerám pro asistenční systémy řidiče. Výměna komponentů včetně práce tedy stojí „jen“ kolem 2800 eur.

I v tomto případě se Volkswagen jeví jako drahý, a to nejen kvůli nadprůměrným nákladům na práci, ale především kvůli senzorům: Oprava totiž vyžaduje výměnu dvou řídicích jednotek, z nichž každá stojí 674 eur bez DPH. To se zdá technikům ADAC zbytečně moc, protože při simulované nehodě byla poškozena pouze jedna řídicí jednotka. Skutečnost, že je nutné vyměnit obě, je podle jejich názoru dána tím, že starou a novou jednotku pravděpodobně nelze synchronizovat.

Dalším faktorem ovlivňujícím náklady na opravu je v mnoha příkladech ten, že výrobci zakazují případné opravy nárazníků, protože by pak vyžadovaly nový nátěr. Argumentují tím, že by to mohlo vést k poruchám senzorů kvůli různé tloušťce vrstev laku. „Je však zvláštní, že náhradní nárazníky jsou často dodávány pouze natřené základním nátěrem výrobce, a je tedy nutné je stejně ručně natřít v příslušné barvě vozu. To naznačuje, že vyšší náklady vznikají často zbytečně, i když by se jim dalo jednoduše předejít,“ konstatuje ADAC.

Toto neblahé zjištění ostatně autoklub považuje za klíčový bod celého srovnání. Výrobci podle něj mají zajistit, aby instalované systémy byly robustní, odolné a především snadno opravitelné. „Například pokud je poškozen kryt světlometu, musí být možné jej vyměnit, nikoli celou jednotku světlometu za několik tisíc eur. To je nejen zbytečně drahé, ale také škodlivé z hlediska udržitelnosti. Vysoké náklady na opravy navíc vedou k dalšímu zvyšování pojistného,“ konstatuje ADAC. Současně motoristům radí, aby se nespokojili s jednou cenovou nabídkou, ale hledali levnější alternativu mimo značkové servisy.

Ceny za opravu v následující tabulce jsou přepočteny z eur v kurzu 1 euro = 24,30 Kč. Vycházejí z cenové úrovně autorizovaných servisů v Německu, kde je vyšší hodinová sazba za práci, než je tomu v ČR. Naopak v cenách dílů velké rozdíly nebývají, někdy dokonce vycházejí o něco levněji u našich sousedů. Nahrává tomu velikost trhu i 19procentní sazba DPH, která je o dva procentní body nižší než v ČR.

Značka, model

Výměna okna (Kč)

Nehoda předek (Kč)

Nehoda zadek (Kč)

Audi A3

41 162

130 013

88 967

BMW 330e

39 341

190 238

121 276

BYD Atto 3

30 203

101 507

81 965

Citroën Berlingo

30 764

117 249

85 703

Dacia Sandero

31 870

85 412

51 351

Fiat 500

28 027

75 034

61 928

Ford Focus

53 840

108 144

65 545

Hyundai Tucson

48 082

119 346

94 867

Kia Sportage

45 095

93 781

72 949

Mercedes C200

46 819

143 428

97 767

MG4

23 217

86 703

80 442

Nissan Qashqai

51 833

84 765

108 534

Opel Corsa

33 665

123 212

79 275

Renault Clio

41 496

111 241

74 444

Škoda Fabia

45 487

117 936

91 538

Suzuki Swace

51 652

131 049

115 488

Tesla Model Y

53 036

112 251

68 070

Toyota Corolla

46 113

123 850

125 144

Volvo XC60

44 519

143 941

96 338

VW Golf

60 118

129 077

120 346

