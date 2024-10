Hasiči změní nové i staré garáže. Kvůli parkování a dobíjení elektromobilů

Jak si poradit s požárem elektromobilu, je pro hasiče nadále velké a důležité téma. Teď se ale povedlo sjednotit pravidla pro stání a nabíjení elektromobilů v garážích, pro které zatím jasné požární předpisy neexistovaly. Platit by měly od příštího roku, mohou ale zvýšit cenu jednoho takového parkovacího stání.

V novele vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb, která aktuálně míří do legislativního procesu, se objevuje několik nových prvků pasivní i aktivní požární ochrany. Ty řeší mimo jiné právě i parkování a nabíjení elektromobilů v uzavřených prostorech s omezenou dostupností.

Důležitými novými aktivními prvky jsou rychlá detekce požáru, která by díky elektronickému upozornění hasičů měla vést k rychlejšímu zásahu, a tím pádem menšímu rozsahu škod, systém stabilního i polostabilního aktivního hašení, aby se zabránilo rozšíření požáru na celý prostor garáže, a zařízení pro odvod kouře a tepla.

Poslední se objeví jen v garážích nad 200 míst, hasiči přitom garáže právě podle počtu stání dělí na několik skupin: 1 až 10, 11 až 40, 41 až 200, 201 a více.

"Se zvyšujícím se počtem parkovacích míst přibývají požadavky na aktivní hašení, od doplňkového až po plnohodnotné autonomní. U garáží s velkým množstvím parkovacích míst se dále řeší odvětrávání," vysvětluje mluvčí hasičů Klára Ochmanová.

A pokračuje: "Členění požadavků se dále liší dle toho, zda se jedná o podzemní, či nadzemní podlaží. Rozlišujeme, jestli jde o otevřené obvodové konstrukce, kde je umožněna přirozená výměna vzduchu."

Z pasivních prvků se v novele vyhlášky objevuje požadavek na zvýšenou schopnost garáže odolávat po danou dobu podmínkám požáru. To znamená použití odolnějších konstrukčních materiálů. Inspiraci hledali hasiči i v zahraničí.

"Vše uvedené platí pro novostavby," říká Ochmanová. "Předpokládá se ale, že nové právní a technické předpisy budou obsahovat také podmínky například pro dobíjení vozidel s elektrickým pohonem v hromadných garážích. A tyto podmínky bude nutné splnit i ve stávajících garážích," dodává s tím, že jen samotné parkování elektromobilů ale změny přímo neovlivní.

O změnách dlouho jednala pracovní skupina, v níž kromě hasičů byli i zástupci ministerstva dopravy, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj, Svazu podnikatelů ve stavebnictví nebo energetiky. Bylo totiž potřeba vyhovět i různým dalším normám a implementovat i jiné požadavky hasičů. Jde například o umožnění pouze kontrolovaného nabíjení, to znamená skrze wallbox, což snižuje pravděpodobnost technických závad.

"Vzhledem k tomu, že ve všech jednáních nyní došlo ke vzájemné shodě, novela vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb by do konce roku měla jít do legislativního procesu. Účinnosti by tím pádem mohla nabýt ještě v roce 2025," dodává mluvčí hasičů.

Jak v minulém týdnu napsaly Hospodářské noviny, developeři staví garáže podle současných požadavků hasičů, s nimiž jsou v kontaktu. Nicméně jedno místo může kvůli tomu podražit až o stovky tisíc korun. I tak se ale podle HN povedlo dosáhnout ze strany hasičů určitého kompromisu, například nebude povinné, ale pouze doporučené, aby mělo parkovací místo pro elektroauta na šířku 3,5 metru kvůli lepší dostupnosti.