Nenabijete ho všude, Češi mu to ale odpustí. Mercedes CLA má totiž dojezd jako nafta

Má dojezd jako benzinové auto, přitom ale nestojí závratně víc. Elektrický Mercedes CLA vypadá na papíře jako model, na který zdaleka nejen trojcípá hvězda čekala dlouhé roky. Objednáte ho už i v Česku, jen s jednou drobnou vadou: na spoustě běžných nabíječek ho nenabijete. Má to však svůj důvod.

Vybalancovat cenu a dojezd byl doposud u elektrických mercedesů trochu problém. Nejdostupnější auto s trojcípou hvězdou do zásuvky bylo dlouho SUV EQA za 1,37 milionu korun s udávanými 559 kilometry na jedno nabití. Chcete více? Sedan EQE má v základu 658 km, na rozdíl od EQA navíc stojí na dedikované elektrické platformě. Jenže základní cena už je 1,752 milionu korun.

Zřejmě až s novou generací elektromobilů tak Mercedes vybalancoval obojí, což poznáte i podle toho, že o něm zástupci značky mluví jako o nejdůležitějším modelu posledních let.

"CLA startuje novou éru automobilismu v rámci rodiny Mercedes-Benz. Změní pravidla hry v mnoha oblastech, a to zejména v technologiích, kde se s energetickou účinností a efektivitou pohonu posouváme na další úroveň, což dokazuje spotřeba pouhých 12,2 kWh na 100 kilometrů a více než 790 kilometrů dojezdu," řekl při uvedení na trh šéf českého zastoupení značky Alexander Henzler.

Červené CLA se představilo v jakémsi stylizovaném smyslném budoáru, na červeném sametovém koberci ve speciální designové kostce v rámci Prague Fashion Weeku před prostory klubu SaSaZu v holešovické tržnici. Auta zákazníků mají dorazit nejdříve v létě.

Čtyřdveřové kupé také ustupuje od označení EQ, elektrické CLA se prostě jmenuje CLA s technologií EQ. Ale především, zmíněný dojezd 791 kilometrů nabízí za 1,379 milionu korun. Stejné peníze jako za EQA dáte za minimálně o generaci novější auto s výrazně lepšími parametry.

Čtyřdveřové kupé stojí na nové platformě s 800V elektrickou architekturou. Ta přiváží především až 320kW nabíjení a možnost doplnit 325 kilometrů za deset minut nabíjení. Jak se však říká, ďábel se ukrývá v detailu.

Nedávno spuštění český konfigurátor skrývá jednu větu: "Vezměte prosím na vědomí, že nabíjení není možné na nabíjecích stanicích 400 V, a proto se tyto stanice v navigaci nezobrazují." Jak informují zahraniční média, mimo jiné britský Autocar, novému CLA zkrátka chybí měnič napětí, takže 800V platforma není schopná se připojit ke stojanu pracujícímu s polovičním napětím.

V praxi to znamená, že auto nenabijete na mnoha starších stojanech, často s výkonem 50 kW, které jsou běžné třeba u supermarketů. CLA také nebude kompatibilní minimálně s některými Tesla Superchargery, píší Britové.

Skutečnost potvrdili také zástupci značky na české premiéře. "K tomuto rozhodnutí jsme dospěli proto, že plný nabíjecí potenciál vozu lze využít pouze na vysokovýkonných nabíječkách. Většina zákazníků už dnes stejně ani nepovažuje 50kW nabíječky za vysokovýkonné, postrádá tak smysl platit stejnou cenu za odebranou kWh jako na výkonnějších stojanech, a přitom nabíjet déle," dodávají.

Věří, že český zákazník utrpí relativně málo, což ostatně potvrzují i největší provozovatelé veřejných nabíječek. "Z celkového počtu 230 rychlých a ultrarychlých dobíjecích stanic sítě PRE Point je maximálně šest procent DC dobíjecích stanic, které nepodporují architekturu dobíjení vyšší než 500 V. Pohybujeme se tedy v řádu jednotek kusů," odpověděl na dotaz redakce mluvčí PRE Martin Houška.

Podobně to vidí i Roman Šperňák z E.ON: "U 400 V dobíjecích stanic se bavíme o několika desítkách kusů v naší síti na necelé čtvrtině našich lokalit. Typicky se jedná o jednostojanové dobíječky u supermarketů. Jde o stanice, které se instalovaly do sítě před zhruba čtyřmi až pěti lety," říká s tím, že dnes už se tyto stanice neinstalují, a i proto bude jejich podíl rychle klesat.

CLA není prvním elektromobilem na 800V platformě, Hyundai a Kia na základě E-GMP ale měnič napětí mají, Audi a Porsche zase u platformy PPE používají "trik", kdy auto na 400V nabíječce rozdělí baterku na dvě s napětím 400 V, které lze následně paralelně nabíjet.

Jak nicméně poukazuje Autocar, třeba v Norsku, kde je starších a pomalejších stanic kvůli brzkému budování elektrické sítě vícero, by měnič napětí CLA dostat mělo. Jestli se to ale bude týkat i dalších trhů, je otázkou. U pomalejšího AC nabíjení není problém, CLA má standardní nabíječku na 11 kW.



Dostupné jsou v Česku zatím dvě verze: model 250+ za 1 379 013 korun nebo model 350 4Matic za 1 495 173 korun. V prvním případě jde o zadokolku s výkonem 200 kW, ve druhém o čtyřkolku s dodatečným elektromotorem vpředu a celkovým výkonem 260 kW. U obou verzí je v útrobách baterka s využitelnou kapacitou 85 kWh.

Údaj o dojezdu až 791 kilometrů platí pochopitelně pro zadokolku, která by se měla pochlubit spotřebou 12,2 kWh / 100 km. Čtyřkolka na jedno nabití zvládne papírově až 769 kilometrů a spotřebuje 12,6 kWh / 100 km, přitom stovku pokoří za 4,9 vteřiny.

Důležitou zprávou je, že všechna CLA mají už z výroby tepelné čerpadlo. Výbava vůbec patří mezi bohatší, nechybí 14,4palcová navigace, 10,25palcové digitální budíky, vyhřívání předních sedadel, kompletní sada asistentů včetně hlídání mrtvého úhlu, panoramatická střecha, osvětlená přední maska, LED světla nebo 17palcová litá kola.

Jako první elektrický mercedes má CLA rovněž přední zavazadlový prostor o objemu 101 litrů, který doplňuje klasický 405litrový kufr. S délkou 4723 mm a rozvorem náprav nataženým na 2790 mm rozhodně nejde o úplně malé auto. Nabízí se tak třeba srovnání s třídou C, která sice startuje na 1 172 490 korunách u verze C 180, nicméně podobného výkonu jako základní elektrické CLA dosahuje až provedení C 300, a to už je za 1 425 380 korun.

Z elektrických rivalů můžeme samozřejmě jmenovat Teslu Model 3, zadokolka s dojezdem 702 kilometrů vychází na 1 099 990 korun a čtyřkolka s dojezdem 629 kilometrů na 1 204 990 korun. BMW i4 eDrive 40 s dojezdem 600 kilometrů stojí 1 497 600 korun, čtyřkolka xDrive40 s dojezdem 546 kilometrů vychází na 1 583 400 korun. Trojcípá hvězda má tedy lepší parametry a nižší cenu, je ale také výrazně novější.

Elektromobil nebude jediný

Kromě elektrické verze přijede CLA časem i jako 48V mildhybrid, který bude patrně o něco levnější. Ten elektrickou sílu 20 kW kombinuje s 1,5litrovým benzinovým motorem v několika výkonových verzích, vyráběným v Číně u Geely, energii mu poskytuje baterka s kapacitou 1,3 kWh. Spotřeba se má pohybovat kolem čtyř litrů benzinu na 100 kilometrů.

"Elektromobil lze už objednávat, hybridních benzinový motor dorazí koncem roku," dodává šéf českého Mercedesu Alexander Henzler.