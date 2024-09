Dálniční známka od příštího roku zase podraží. Ministerstvo zveřejnilo o kolik

Ministerstvo dopravy zveřejnilo, o kolik od ledna příštího roku podraží elektronická dálniční známka v Česku. Ceny totiž zohledňují inflaci. Známka přitom zdražila letos na jaře, u ročního kuponu z původních 1500 Kč na 2300 korun.

Dálniční známka od ledna příštího roku zdraží. "Navýšení cen všech druhů dálničních známek je poprvé určeno indexem růstu spotřebitelských cen a meziroční změnou délky dálnic v provozu," vysvětluje Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě.

Jednodenní známka se od ledna 2025 navýší o desetikorunu na 210 korun, roční pak o 140 korun, a tak bude místo současných 2300 Kč stát 2440 korun. Bezemisní vozidla ale nadále můžou na dálnice bez poplatku.

"Mechanismus automatické valorizace všech sazeb časového poplatku jsme do zákona dali, abychom cenu za užívání dálnic dlouhodobě udrželi na stabilní úrovni, která odpovídá vývoji cen a rozsahu dálniční sítě. Naplní-li se příznivá makroekonomická predikce pro příští rok, nelze už očekávat zásadnější meziroční zvyšování cen. Důležité také je, že veškeré peníze z dálničních známek vracíme do výstavby a údržby dálnic, fakticky tedy těm, kteří je platí," říká ministr dopravy Martin Kupka.

Ke zvýšení nebo i snížení sazeb dochází podle dvou pevně stanovených kritérií. Vedle inflace se zohledňuje také procentuálně vyjádřená změna délky dálnic v provozu evidovaná Ministerstvem dopravy. Obě hodnoty v procentech se sečtou a podle výsledku se upraví sazba roční známky. Od její hodnoty zaokrouhlené na celé desetikoruny dolů se pak odvozují sazby ostatních známek. Cena dálničních známek se takto poprvé upraví od právě od prvního ledna 2025.

Pro rok 2025 vychází výše ročního poplatku na 2440 Kč, měsíční známka bude za 460 Kč, desetidenní za 290 Kč a jednodenní za 210 Kč.

Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí do 50 g CO 2 /km, platí 25 procent sazby časového poplatku. U vozidel v systému časového zpoplatnění poháněných zemním plynem nebo biometanem zůstane stávající míra zvýhodnění nedotčena, tedy na úrovni poloviční sazby.

Aktuálně má česká dálniční síť 1340 kilometrů, z toho je bez povinnosti mít zaplacený dálniční poplatek 226 kilometrů. V roce 2022 přibylo na dálniční síti 21,2 kilometrů, v roce 2023 to bylo celkem 15,4 kilometrů. V roce 2024 je v plánu zprovoznit dohromady přes sto kilometrů nových úseků dálnic. "Jen část z nich zprovozněná do léta 2024 se však projeví v sazbě časového poplatku pro rok 2025, zbytek zprovozňovaný v druhé půlce roku se do ceny promítne až v roce 2026," uvádí rezort dopravy.

Na přehled cen se podívejte do tabulky: