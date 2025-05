"Kalousek je strašně fajn." Volební lídr nové strany chce brát hlasy Spolu

Do podzimních sněmovních voleb míří nová politická strana Voluntia. Když přestavovala své programové teze, zdůraznila, že usiluje o malý stát, o omezení daní a regulací. Za stranou stojí především podnikatelé, kteří se dosud politicky neangažovali. Akutálně.cz mluvilo s celostátním volebním lídrem strany Tomášem Roudem.

Ještě nedávno byl Tomáš Roud (ročník narození 1977) členem strany Svobodní. Odtud ale vystoupil - vadilo mu, že Svobodní jdou do voleb spolu s SPD, PRO a Trikolorou. "Přitom jsem ke Svobodným vstoupil poté, když se v roce 2023 omlouvali za to, že šli do sněmovních voleb v roce 2021 s Trikolorou," směje se Roud. Sám sebe označuje za "jasného příznivce" Ukrajiny a "svobody jedince". "Jsem pro ekonomickou i občanskou svobodu," tvrdí.

Na první pohled mohou plány Tomáše Rouda s novou stranou Voluntia působit jako plány Dona Quijota. Spolu s kamarády založil stranu teprve před necelým měsícem, přesto věří, že by Voluntia mohla v podzimních sněmovních volbách překročit práh 5 procent hlasů, jehož překročení je nezbytné pro získání poslaneckých křesel.

"Jestli vnímám jako troufalost kandidovat ve volbách?" opakuje nahlas dotaz Aktuálně.cz a ve tváři se mu zjeví úsměv. Ostatně ten jej provází po většinu rozhovoru. "Když my už se na to nemohli dívat. Co vím, tak třeba je tady spousta voličů, kteří z nutnosti dali hlas Pirátům, přitom jim ale vadí socialismus, který Piráti v některých věcech prosazují. A máme tady také zklamané voliče koalice Spolu, kteří chtěli nižší daně a vyrovnaný rozpočet, ale nedočkal se toho," povídá. A dodává, že podle něj "spousta dalších lidí" nechce volat ani hnutí ANO či SPD. "Věřím, že těch 5 procent uděláme a že se do Poslanecké sněmovny dostaneme," říká s přesvědčením v hlase. A přidává střípek ze stranického zákulisí: strana prý musela najmout víc telefonistek, které přijímají přihlášky do strany.

Jádro voličů Voluntie vidí zejména u někdejších voličích koalice Spolu, kteří jsou - alespoň podle Rouda - zklamaní z politiky vlády Petra Fialy. "Koalice Spolu začala po volbách v roce 2021 dělat přesný opak toho, co slibovala. Stejně tak tvrdila, že nikdy nebude zvyšovat daně - ale ve chvíli, kdy se to vládě hodilo, tak řadu daní zvedla. Za čtyři roky své existence vláda neudělala skoro nic v reformě zdravotnictví a školství. Měli 108 hlasů v koalici, a kde jsou vidět nějaké změny?" líčí. Při těch slovech mu úsměv z tváře mizí. Kabinet i tak za něco pochválí: "Zahraniční politiku má vynikající. Líbí se nám hlavně podpora Ukrajiny, protože za nás je Rusko jasný agresor. Ukrajina byla napadená, Rusko by se mělo stáhnout," podotýká.

"Není za námi žádný miliardář. Vybíráme dary"

Když před několika dny Voluntia oznámila svůj vznik a následně uspořádala svoji vůbec první tiskovou konferenci, řadu pozorovatelů politického dění překvapila. Nahlas se nikdy dříve o přípravách takové strany nemluvilo. Naopak ostře sledované bylo dění kolem někdejšího předsedy lidovců a TOP 09 Miroslava Kalouska, který v minulosti párkrát naznačil, že by se mohl vrátit do politiky s novou pravicovou stranou. Na jejím vzniku pracoval s podnikatelem Tomášem Březinou, zůstalo však jen u plánů.

S Kalouskem Voluntia v kontaktu není, pro Aktuálně.cz však Roud měl na adresu někdejšího ministra financí veskrze pozitivní slova. "Je strašně fajn, obrovský expert na finance a rozpočtovou odpovědnost. Bral bych ho jako mentora. Kdyby měl čas a náladu, tak z hlediska jeho politické zkušenosti, kterou má naprosto fenomenální, bych od něj ocenil jakékoliv rady," říká Roub. Zaváhal jen ohledně Kalouskových osobních názorů kupříkladu na manželství pro všechny. "Nejsem si úplně jistý, jestli bychom byli kompatibilní v osobních svobodách," přiznává nakonec.

Roud je přesvědčený, že skutečného pravičáka charakterizuje, chce-li ekonomické i osobní svobody. Právě výraz "svoboda" vyslovuje častěji než jakékoliv jiné. Ostatně volně s tím souvisel i jeho odchod ze strany Svobodní. "Byl jsem sice u Svobodných, ale já jsem víc pro svobodu než sama tato strana. Já chci svobodu pro všechny, a ne abychom říkali jako Svobodní či SPD: 'Musí být jen pro naše lidi a musíme ochránit naše lidi.' Je tady spousta dalších lidí, kteří pracují, platí daně a zaslouží si ochranu a svobodu, i když to nejsou 'naši' lidí," vysvětluje Roud, kterému se například nelíbilo, že Svobodní byli proti manželství pro všechny.

"Když se dostane do konfliktu svoboda a tradice, tak za mě má vyhrát svoboda, a nikoli tradice. Například manželství pro všechny bylo u Svobodných zapovězeno. Nedávalo mi to smysl, protože podle mě si každý může brát koho chce, aniž by jim někdo zkoumal obsah rozkroku," míní.

Na otázku, kdo vznik nové strany financuje, reaguje tvrzením, že za ní nikdo bohatý nestojí. "Nemáme za sebou žádného miliardáře, který by nám říkal, co a kde máme říkat. Samozřejmě, peníze jsou potřeba, vybíráme dary od občanů, jsme rádi za jakýchkoliv dar, peníze postupně poskládáme. Postupně ukážeme také lídry, kteří budou objíždět regiony a setkávat se s voliči," avizuje. Přitom upozorňuje i na jednu zvláštnost. Voluntia je jediná strana, která nemá předsedu či předsedkyni. "Rozhodujeme konsensem, je nás osm a tvoříme kulatý stůl," upřesňuje.

Léčba tmou

Název strany Voluntia je inspirovaný z latinského voluntaris či voluntas, v češtině ve smyslu "dobrovolnost" či "vůle". "Protože naší nejvyšší hodnotou je dobrovolnost. V češtině by to znělo příliš fádně, proto Voluntia," popisuje Roud.

Sám sebe charakterizuje jako "digidítě", které od páté třídy programovalo. "Mám rád všechno digitální. Dlouho jsem se programováním i živil, před 12 lety jsme se však s manželkou rozhodli, že se budeme věnovat léčbě tmou. Provozujeme pobyty ve tmě, máme chatky. Když se lidé cítí vyhořelí nebo si chtějí něco v životě rozmyslet, tak k nám mohou přijít relaxovat. Na tři pět dní. Odcházejí jako noví lidé," líčí Roud, který má s manželkou čtyři děti v rozmezí od 8 do 25 let.