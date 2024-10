Bezplatné parkování pro elektroauta skončí. Vznikne však nová zelená zóna

Původně měly elektromobily za parkování v Praze platit už letos, nakonec ale v modrých zónách dostaly ještě na rok výjimku. Ta ovšem s 31. prosincem končí. Přestože do uplynutí platnosti výjimky zbývají jen tři měsíce, pražský magistrát zatím konkrétní podobu parkování pro elektromobily nepředstavil. Jisté však je, že jejich majitelé od prvního ledna budou platit. Kolik přesně, je v řešení.

"Praha zkrátka není nafukovací, Karel IV. nemyslel ve 14. století na to, aby tu bylo dost parkovacích míst," odlehčuje debatu o problémech parkování v hlavním městě náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Na letošním Foru elektromobilita, které pořádají Hospodářské noviny ve spolupráci s Leef Technologies, potvrdil na dotaz redakce, že parkování aut s registrační značkou "EL" - kromě elektromobilů tam spadají i některé plug-in hybridy s emisemi do 50 g CO2 na kilometr - od nového roku končí.

"Auta v 90 procentech času stojí. Elektromobil zabírá na ulici prostorově stejné místo jako auto se spalovacím motorem a s ohledem na jejich očekávaný nárůst tedy není dlouhodobě udržitelné jejich jednostranné zvýhodnění s parkováním zdarma na místech rezidentů," vysvětlil na dotaz Aktuálně.cz Hřib.

Jenomže konkrétní podoba parkování od 1. ledna příštího roku zatím jasná není, magistrátní koalice ve složení Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Piráti a STAN o ní stále jedná. "V nově připravované reformě zón placeného státní by měly mít elektromobily zvýhodněnou cenu návštěvnických parkovacích oprávnění na takzvaných fialových zónách a samozřejmě vyhrazená místa se zvláštním režimem u elektronabíječek," uvedl Zdeněk Hřib.

Právě pro tyto účely by měly vzniknout také nové zóny. "Půjde o takzvané zelené zóny, kde bude parkování během nabíjecí sekvence zdarma," dodává Hřib. Jak chce zařídit, aby na místech neparkovaly jiné vozy, Hřib pro Hospodářské noviny dodává: "Pražský primátor zřejmě zapomněl, co je to městská policie. Pravidla jsou od toho, aby se respektovala, jinak jsou na nic. Chceme to při parkovací reformě akcentovat."

Návštěvnické čili fialové parkovací zóny podle Hřiba využívají řidiči, kteří se po městě pohybují více. "U těch dává smysl zvýhodnit elektromobily," říká. Finální ceny tarifu vzejdou až po pohodě s koaličními partnery. "Já osobně navrhuji, aby to bylo padesát procent standardní sazby," říká na dotaz redakce. Nyní se například na Praze 1 platí na fialových zónách 40 Kč/hod.

V rezidenčních čili modrých parkovacích zónách naopak podle náměstka primátora většinu času auta stojí. Je tak v tu chvíli jedno, jaký mají pohon. Platí tak to, co uvedl Hřib výše, tedy že elektrické auto zabírá stejné množství místa jako benzinové nebo naftové.

Ani rezidenti, kteří mají auto s "EL" značkou, se žádného zvýhodnění parkovacího oprávnění v návaznosti na trvalé bydliště, nedočkají. Nadále tak bude patrně parkování v modrých zónách zdarma už jen pro motorky či mopedy.

Rezident nyní i s elektromobilem za roční parkovací oprávnění zaplatí 1200 korun. Jestli i v této oblasti, tedy ceny za rezidenční stání, dojde od nového roku ke změnám, Hřib dodává, že návrhy změn jsou připravené, konečná podoba a spuštění ale závisí na dohodě magistrátní koalice.

"K úpravám cen směrem nahoru ale dojít musí. Městský prostor má svou cenu a může se využívat různě. Může se na místě zasadit strom, zprovoznit předzahrádka, nebo tu může být parkoviště. Od doby, kdy byly vynalezeny peníze, je zkrátka normální za komoditu, jako je městský prostor, platit," dodal na Foru elektromobilita Hřib.

Poukazuje na to, že rezidentům se nelíbí, že nemají kde zaparkovat a místa jim zabírají majitelé aut s EL značkou, ačkoli to nejsou Pražané ze stejné městské části. Fakt, že v Praze je jen asi 14 tisíc elektromobilů a jedná se o méně než dvě procenta všech vozů, nebere v potaz. "Už ve chvíli, kdy jsme parkování zdarma pro elektromobily zaváděli, jsme říkali, že jde o dočasné řešení. Mělo nakonec skončit dříve," dodává.

Pražský náměstek tak připomíná, že elektromobilitu chtějí podporovat jinými cestami. "Máme elektrické trolejbusy i elektrobusy a budeme pokračovat v zavádění nízkoemisní hromadné dopravy. A vedle toho především podpoříme výstavbu pomalých nabíjecích stanic, aby lidé, jako jsem i například já, kteří žijí na pražském sídlišti, mohli auta nabít na ulicích," říká.

Do konce roku by měl být nový projekt hotový a v roce 2025 bude Praha hledat koncesionáře. Do tří let se má vystavět 1500 nabíjecích stanic. Hřib uvažuje i o tom, že by Praha v rámci vyhlášky nařídila taxi službám, aby využívaly pouze bezemisní vozidla.

"Máme to v plánu, ale musí být dostatečný časový prostor, aby se na to firmy připravily," říká Hřib.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který na Foru elektromobilita rovněž vystoupil, vnímá parkování zdarma jako důležitý motivační faktor pro nákup elektromobilu především v Praze a Středočeském kraji. Nicméně nemá v plánu přesvědčovat pražský magistrát, aby tuto výhodu ponechal.

"Tím obrovským tlakem elektromobility jsme se dostali na opačnou stranu kyvadla a velká část naší společnosti teď vnímá protežování elektromobilů negativně," dodává. Do kontextu s veřejnou debatou o bezplatném parkování pak dává i mnohdy vyhrocenou debatu kolem Green Dealu.

