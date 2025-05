Mohl mít i telefon. Před 50 lety postavil Mercedes sedan, který se vymkl době

V polovině 70. let minulého století byla automobilka Daimler-Benz na vrcholu sil. Zrovna spustila výrobu typu W 123, známého "piána", které se během následujících deseti let stává nejúspěšnějším mercedesem všech dob. A do toho přichází vrcholný typ řady W 116 označený 450 SEL 6.9. Ten si nevzal na mušku nikoho menšího, než aristokratický Rolls-Royce Silver Shadow.

Byly to časy, které velkým mercedesům přály. Konkurence v podobě BMW 7. řady se teprve klubala na svět, Audi v dobách před quattrem ještě nemělo patřičný zvuk. Byli tu ovšem Britové - často marodný Jaguar XJ a také Silver Shadow, drahý a majestátní rolls, zároveň technicky už poněkud obstarožní.

Mercedes chtěl ukázat, že umí postavit auto, které je stejně luxusní, mnohem levnější, a po technické stránce strčí rolls do kapsy. S typem 450 SEL 6.9, který měl premiéru přesně před půlstoletím, se mu to nakonec povedlo.

Zatímco u skromnějších motorizací třídy S často chybělo i elektrické ovládání oken, neboť i za něj chtěla automobilka peníze navíc, u vrcholné 6.9 bylo samozřejmostí, stejně jako klimatizace, centrální zamykání, ostřikovače a stěrače světel, velurové potahy nebo samonavíjecí pásy na všech sedadlech.

Přikoupit šlo mimo jiné střešní okno za 988 západoněmeckých marek nebo hliníková kola za 1554 marek. Zdaleka nejdražší položkou však byl autotelefon Becker AT 160 S, který si automobilka cenila na 13 542 DM. Za tuto cenu se ve Spolkové republice Německo daly pořídit dvě Škody 100, samotný Mercedes 450 SEL 6.9 vyšel na 69 930 DM.

Vidlicový osmiválec vrcholného provedení nebyl úplně nový, Daimler-Benz ho už dříve montoval do limuzíny 600 (W 100). Automobilka však protentokrát při zachování zdvihu zvětšila vrtání válců ze 103 na 107 milimetrů. Což nakonec dalo dohromady 6834 kubických centimetrů, tedy více, než měl potenciální konkurent Silver Shadow. Na rozdíl od Rolls-Royce zveřejnila stuttgartská značka i podrobná technická data: S třístupňovou automatickou převodovkou měl vůz výkon 210 kW (286 k) při 4250 otáčkách, maximum točivého momentu dosahovalo 550 Nm při 3000 otáčkách. Na stovku mercedes zrychlil za tehdy impozantních 7,4 vteřiny a maximální rychlost se zastavila na 225 km/h. Jistě teké proto si 450 SEL 6.9 coby soukromé auto oblíbili piloti formule 1.

"Poptávka po tomto vrcholném modelu je na trhu s klasickými vozy trvale vysoká, což se v posledních letech odráýí i ve stoupajících cenách. Zatímco v roce 2015 se podle katalogu Classic Data jeho průměrná cena pohybovala kolem 50 000 eur za vozidlo ve stavu 1 - dnes, o deset let později, je to již přes 80 000 eur, " říká Patrik Gottwick, vedoucí prodeje ve společnosti Mercedes-Benz Heritage.

Podle Gottwicka by se měl zájemce o tento vůz při výběru držet zásady "čím lepší stav, tím lepší koupě". Pravdou však je, že auta s hodnocením 1, tedy prakticky ve stavu nového vozu, jsou na trhu poměrně vzácná a často nesmyslně předražená. Pestrá je naopak nabídka takových, která by už na první pohled potřebovala přiložit ruku k dílu. Souvisí to s tím, jak sběratelé právě u tohoto modelu často přecení své možnosti uvést jej do původní kondice nebo mu jen poskytnout odpovídající údržbu.

Jedním z klíčových vlastností typu 450 SEL 6.9 je hydropneumatické pérování, jaké ve své době používaly citroëny nebo právě Rolls-Royce Silver Shadow. A stejně jako u francouzské či britské značky, tak i v tomto případě platí, že jde o skvělou věc, pokud je v pořádku. Těsnost systému je bezpodmínečně nutná, ale bez odborné údržby dlouho nevydrží, s čímž je třeba počítat.

Problémy může přivodit i nefunkční ABS. Systém bránící zablokování kol při brzdění nabízel Mercedes za příplatek 2218 marek od roku 1978 - pokud si jej někdo objednal, tak většinou právě u "šest-devítky".

Německé fórum sdružující majitele historických mercedesů třídy S je při hodnocení jubilanta spíše zdrženlivé: "Má všechny známé bolístky řady W 116 a k tomu něco navíc," píše se zde otevřeně. K těm největším problémům patří koroze, která zejména na podvozku zůstává očím skryta. Často je ochranná vrstva laku z výroby to jediné, co drží podlahu pohromadě - zkušený automechanik se šroubovákem tu dokáže během pár vteřin vyrobit díru, skrz kterou je vidět až do interiéru.

Karoserie zkrátka není na Mercedesu W 116 to nejtrvanlivější, motor i převodovka ji zpravidla vždy přežijí. Do dnešních dnů se v dobrém stavu zachovaly hlavně kusy, u kterých nechal první majitel ošetřit dutiny, a celý proces ještě v průběhu let zopakoval. V takovém případě se jedná o solidní základ, do kterého se ještě vyplatí investovat.

Když totiž u Mercedesu 450 SEL 6.9 všechno funguje tak, jak má, žádný velký sedan z té doby se mu nevyrovná. I po padesáti letech umí na silnici držet krok se současnými auty, což se o většině veteránů říct nedá. A když má řidič náladu, stačí přišlápnout plyn a zmizet všem jak pověstná pára nad hrncem.