Polovina BMW bude do deseti let jezdit na elektřinu. Mini končí se spalovacími motory

BMW je další automobilkou, která v následujících letech vsadí na elektrickou transformaci své nabídky. Už za dva roky chce mít v nabídce až 13 plně elektrických modelů, včetně nových typů iX a i4. A Mini se má brzy po roce 2030 stát další značkou, která bude vyrábět už jen elektromobily.

"Rok 2021 jsme začali velmi dobře a cílíme na to vrátit se na čísla před pandemickou krizí, jak nejrychleji to bude možné. A posunout se ještě o krok dále," řekl šéf automobilky Oliver Zipse. "Máme jasný plán, jak z transformace našeho odvětví uděláme výhodu BMW v následujících letech," dodal.

Plán transformace bude stát na třech pilířích - elektrifikaci, digitalizaci a cirkulární ekonomice. "Učiněním správných kroků dnes si chystáme podmínky pro dosažení našich dlouhodobých strategických cílů pro rok 2025, 2030 a dále," zdůrazňuje finanční ředitel Nicolas Peter.

Nový plán tak počítá s tím, že už v roce 2023 bude mít BMW (vedle německé automobilky se tam počítají i Mini a Rolls-Royce) na silnicích 13 elektromobilů. Momentálně přitom nabízí tři - BMW i3, BMW iX3 a Mini Cooper SE. Letos přibudou další dva, vlajková loď v podobě SUV iX a čtyřdveřové kupé i4, které se dokonce představilo o tři měsíce dříve, než bylo původně v plánu.

Automobilka zatím odhalila jen několik detailů nového modelu. Varianta s nejdelším dojezdem nabídne 590 km na jedno nabití, naopak nejsilnější provedení bude mít 390 kW a z 0 na 100 km/h zrychlí za čtyři sekundy. Do prodeje se BMW i4 dostane na podzim.

Elektrická ofenziva však přijde v následujících letech. Počítá se s bezemisními variantami řady 5 a 7, SUV X1 a nového Mini Countryman, jehož produkce začne v Lipsku v roce 2023. U něj chce BMW nabídnout zákazníkům jak elektrickou, tak spalovací verzi. Správné je ale tady uvést slovíčko "zatím". Protože to bude právě Mini, které se brzy po roce 2030 změní na čistě elektrickou značku.

Není to až takové překvapení. Touto cestou se rozhodli vydat i jiní, od roku 2030 navíc Velká Británie zakáže prodej benzinových a naftových automobilů. Poslední úplně nový model se spalovacím motorem Mini představí v roce 2025 a od té chvíle už budou mít všechny jeho novinky jen elektrický pohon. V roce 2027 by nejméně polovinu prodejů značky měly tvořit elektromobily, a po roce 2030 tedy už ani jiné Mini koupit nepůjde.

Mimochodem, elektromobily nebude britská automobilka produkovat jen v Evropě. Od roku 2023 je začne ve spolupráci s místní značkou Great Wall dělat i v Číně. A Oliver Zipse v průběhu výroční tiskové konference slíbil také uvedení elektrického modelu Rolls-Royce.

A stejně jako má Audi projekt Artemis a Volkswagen Trinity, představilo BMW řadu Neue Klasse (je to také odkaz na stejnojmennou sérii automobilů z 60. let, která výrazně změnila nabídku BMW). Tyto modely mají být založené na nové platformě se třemi hlavními principy: přepracovanou softwarovou architekturou, novou generací elektrického pohonu a baterií a udržitelností napříč životním cyklem vozu. První auto řady Neue Klasse se má představit v roce 2025.

Automobilka tvrdí, že vůz dostane aerodynamický a od stávajících modelů značně odlišný design a prostorný interiér. Zároveň má dojít k zásadnímu snížení spotřeby energie a celkové optimalizaci použité techniky, takže dojezd i náklady na výrobu se u tohoto elektromobilu mají dostat na úroveň spalovacích motorů.

Nová generace elektromotorů pak má být velice tvárná, to znamená, že pokryje všechny segmenty - od těch nejmasovějších až po sportovní vozy zastoupené modely M.

Plán je tedy takový, že v roce 2023 bude mít BMW v 90 procentech "svých" segmentů elektrický model. Postupně má jejich nabídka i prodeje růst tak, že v roce 2030 bude mít nejméně polovina v Evropě prodaných vozů celé skupiny BMW čistě elektrický pohon.

Je nasnadě, že v tu dobu už bude mít automobilka elektromobil ve všech segmentech, kde působí, přičemž v následujících zhruba deseti letech chce mít na silnicích asi deset milionů čistě elektrických modelů. To jsou spolu s elektrifikací Mini a projektem Neue Klasse vrcholy aktuální strategie.

Na druhou stranu BMW jako značka úplně nezatracuje ani spalovací motory, jejichž současná generace přežije minimálně přes celou aktuální dekádu. A o tom, kdy skončí, rozhodne podle představitelů značky trh, nikoliv vedení automobilky. Důležitou součástí nabídky ještě nějakou dobu zůstanou i plug-in hybridy.

Vedle elektrických a spalovacích modelů navíc automobilka příští rok nabídne malou sérii čistě vodíkového modelu i Hydrogen Next a zabývá se i syntetickými palivy.

Strategii elektrifikace se musí přizpůsobit i továrny, takže produkce spalovacích motorů se přesune z Mnichova do Štýru a Hams Hallu ve Spojeném království. Stane se tak do tří let, přičemž v hlavním městě Bavorska se zaměří na elektromobily. Na druhou stranu automobilka, alespoň momentálně, neplánuje výstavbu čistě vlastní nabíjecí infrastruktury, která by byla určená jen pro modely BMW. To stejné platí i pro plničky vodíku.

Dalšími dvěma pilíři aktuálního plánu jsou digitalizace a cirkulární ekonomika. V rámci digitalizace už letos dostanou modely značky nový výkonný výpočetní systém BMW Operating System 8, který umožní mimo jiné rychlé aktualizace na dálku. Jako první jej bude mít SUV iX s osmou generací palubního systému iDrive. Vedle aktualizace na dálku umožní nový systém zákazníkům také dodatečné dokupování či pronájem většího množství funkcí v průběhu užívání automobilu.

Standardy cirkulární ekonomiky a udržitelnosti by měla nastavit již zmíněná řada Neue Klasse. Ta bude využívat celou řadu sekundárních materiálů - například recyklovanou ocel, plasty nebo hliník - namísto primárních materiálů. Šéf automobilky pak zmiňuje, že BMW nabídne "nejzelenější" elektromobil na trhu.

Vedle snížení využívání primárních a naopak většího používání sekundárních materiálů u všech modelů se automobilka zaměří také na recyklaci řady komponentů a výrazné snížení své uhlíkové stopy nejen ve výrobě, ale i dodavatelském řetězci. V roce 2050 pak bude německý výrobce uhlíkově neutrální.

Kromě plánu na příští roky BMW zveřejnilo také bilanci za minulý rok. Všechny značky německého výrobce dodaly loni přes 2,325 milionu automobilů, což znamená meziroční propad o 8,4 procenta. O pět procent klesly příjmy všech částí BMW (tedy automobilové, motocyklové či finanční) na necelých 99 miliard eur, zatímco zisk před zdaněním klesl dokonce o 26,6 procenta na 5,222 miliardy eur.

Pro rok 2021 Němci předpokládají jen v automobilové sekci marži před zdaněním na úrovni šesti až osmi procent (loni 2,7 procenta). Cílem je také "výrazný nárůst" zisku celé skupiny BMW před zdaněním.