Spalovací motory ještě nekončí, zní z Volkswagenu. Podíl elektromobilů má ale růst

"Z transformace se stává akcelerace." Tak představil šéf Volkswagenu Ralf Brandstätter novou strategii německé automobilky pro následující roky. Jestliže se ta původní jmenovala Transformation čili transformace, ta aktuální nese název Acceleration, tedy akcelerace. A budoucnost Volkswagenu už není jen o autech, je také o masivní digitalizaci.

Nejen do ní, ale i do elektromobility a hybridizace chce do roku 2025 Volkswagen nainvestovat až 16 miliard eur. Výsledkem má být nejen snížení výrobních nákladů nebo zvýšení ziskovosti a efektivnosti výroby, ale i výrazná proměna modelové nabídky. Na rozdíl třeba od Fordu ale Volkswagen není ani zdaleka tak radikální. Zatímco modrý ovál cílí v Evropě od roku 2030 jen na prodej elektromobilů, VW spíše opatrně zvyšuje své cíle.

Až doteď mělo mít do roku 2030 35 procent prodaných Volkswagenů elektrický pohon. Nově se tento cíl zdvojnásobil. Vedle více než 70procentního podílu v Evropě má mít elektrické ústrojí také více než polovina prodaných VW v USA a Číně, tedy na dvou klíčových trzích. Do roku 2050 pak chce být Volkswagen nejen svými produkty, ale i celou výrobou uhlíkově neutrální.

Neznamená to ovšem, že by se úplně vzdával spalovacích motorů, ty ale musí být mnohem efektivnější než doposud. Patrně se také zredukuje počet modelů, které je budou využívat. Ralf Brandstätter pak označil Golf, Passat, T-Roc, Tayron (to je SUV produkované v Číně) a Tiguan za klíčové s tím, že zcela určitě dostanou i další generaci se spalovacími motory.

Právě tyto jednotky totiž mají mimo jiné Volkswagenu vydělat na rozsáhlou transformaci. Šéf automobilky ale zároveň předeslal, že ani jim se nevyhne elektrifikace, třeba ve formě mildhybridů nebo plug-in hybridů. Ostatně hybridy do zásuvky mají podle něj zvýšit svůj elektrický dojezd až na 100 km. Naopak spočítané to má třeba MPV Touran, které novou generaci dle očekávání nedostane.

Zachování některých stávajících modelů ale neznamená ústup z cesty elektrifikace. "Každý rok uvedeme alespoň jeden elektromobil, přičemž chceme pokrývat všechny segmenty," předeslal Brandstätter. Postupně se má také zlepšovat efektivita platformy MEB, která tak nabídne třeba dojezd přes 700 km nebo rychlejší nabíjení.

Pokud jde o konkrétní modely, už v první polovině letošního roku přijede sportovní verze SUV ID.4 s označením GTX. Tu ve druhé polovině roku doplní kříženec SUV a kupé ID.5, pro čínský trh bude od podzimu k dispozici sedmimístné elektrické SUV ID.6 X/Crozz.

V roce 2022 se ukáže velkoprostorový ID. Buzz, odkazující svými tvary na legendární model T2. Dále budou následovat i kombi, které zatím VW označuje jako Aero B, a v roce 2025 zatím bezejmenný malý model. Ten se zařadí pod ID.3 a nabídne základní cenu kolem 20 tisíc eur, tedy v přepočtu lehce přes půl milionu korun.

Německý výrobce ale myslí i dál. V roce 2026 tak bude mít premiéru vlajková loď Volkswagenu zatím označovaná jako projekt Trinity. Podle siluety, kterou Ralf Brandstätter odhalil na tiskové konferenci, by mělo jít o sedan, který ale zároveň nebude měřit o moc více než čtyři metry. Především však bude stát na novém technickém základě, který vystřídá současnou modulární platformu MEB. Právě Trinity má být nositelem řady inovací nejen v softwarové oblasti.

Vůz má být připraven na autonomní řízení na úrovni čtyři, to znamená, že v některých situacích (a při splnění řady podmínek) se bude moci ovládat zcela sám, aniž by řidič musel být schopný převzít řízení. Dostupná by tato technologie měla být v roce 2030, při představení bude mít model autonomní řízení na úrovni dva. To znamená samočinné řízení pod dohledem řidiče, který je ovládání připraven kdykoliv převzít.

Výrazně se má také snížit čas potřebný k vyrobení modelu, celý proces by měl být rovněž jednodušší a levnější. Především však dojde k redukci nabízených variant, což pomůže snížit výrobní náklady. Ostatně tento přístup chce automobilka uplatňovat u všech budoucích modelů.

Individualizace, nejen u projektu Trinity, se má podle Brandstättera přesunout od hardwaru, tedy karoserie, k softwaru. Nově by mělo být možné vybrat si vlastně jen barvu a vzhled kol, respektive velikost baterie. Už u současných modelů ID.3 a ID.4 přitom VW výrazně zjednodušil nabídku příplatkové výbavy.

Zákazníci ale na druhou stranu dostanou možnost si místo vzhledu přizpůsobit různé funkce vozu na dálku i po tom, co si jej fyzicky koupí. Upgradovat na dálku je nově možné už stávající elektromobily ID.3 a ID.4, vybavené softwarem ID.2.1, který se montuje do aut vyrobených od osmého kalendářního týdne letošního roku. Od léta by všechny modely rodiny ID měly dostávat aktualizace každých 12 týdnů.

To by mělo zajistit, že po celou dobu životního cyklu bude daný model nabízet aktuální funkce, aniž by si zákazník musel nutně kupovat novější vozidlo, jak tomu bylo zvykem doposud. "Aktualizace na dálku budou nový automobilový standard," předeslal Thomas Ulbrich, který je v představenstvu VW odpovědný za technický vývoj.

Jak a které funkce postupně zlepšovat a přidávat, chce Volkswagen zjišťovat prostřednictvím stávajících modelů. "V průběhu následujících dvou let získáme flotilu až půl milionu reálně provozovaných automobilů, prostřednictvím kterých bude možné zpětnou vazbu majitelů přeměnit v nové funkce," věří Ralf Brandstätter.

Podle nového plánu Acceleration se tak Volkswagen stane poskytovatelem "softwarem řízené mobility". "Ze všech velkých automobilek má právě Volkswagen největší šanci vyhrát tento závod. Zatímco naši soupeři jsou stále uprostřed elektrické transformace, my už podnikáme velké kroky směrem k digitální transformaci," myslí si šéf německého výrobce.

Transformaci aut na softwarem řízené produkty, což má být budoucnost automobilismu, označuje Brandstätter jako byznysový model 2.0. Právě přes aktualizace či nabízením dodatečných funkcí, vycházejících z dat získaných od stávajících majitelů vozidel německé značky, chce Volkswagen také navýšit své příjmy.

Důležitou součástí budoucích modelů Volkswagenu je i autonomní řízení, respektive jeho takzvaná demokratizace. "Nejnovější technologie, například autonomní řízení, nesmí být privilegiem jen pro ty nejbohatší. Musí být dostupné širokým masám zákazníků," vysvětluje Brandstätter. To znamená především zlevnění celé technologie tak, aby se dostala i do levnějších modelů. Masově by se mělo autonomní řízení rozšířit do roku 2030.