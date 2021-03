Do autoservisu v lockdownu: Pravidla jsou nejednoznačná, lidé se bojí a ruší zakázky

Vládní nařízení, které je platné od 1. března, omezilo provoz v autoservisech. Ty mohou přijímat zakázky pouze mimo provozovnu, obvykle venku před servisem, kontakt mezi technikem a zákazníkem má být minimální a také platba má probíhat pouze bezkontaktně. Jenže dostanete se třeba do servisu mimo svůj okres? Oficiálně pouze v nezbytných případech, záleží na svědomí. Vašem i zaměstnanců servisu.

"Dostaly se ke mně zprávy o několika případech, kdy se lidé s komplikacemi dostávají do autoservisu mimo svůj okres, ale nakonec se vše nějak vyřešilo," říká tajemník Sdružení dovozců automobilů Josef Pokorný.

Porsche Inter Auto uzavřelo prodejny i autoservisy Společnost Porsche Inter Auto CZ kompletně uzavřela své pobočky včetně autoservisů v týdnu od 15. do 21. března a zaměstnance nechala povinně doma. Zavřela i pražskou centrálu. Jednatel Porsche Inter Auto Michael Antosch to zdůvodňuje tím, že firma chce omezením osob přispět k zlepšení epidemické situace v Česku. Zároveň firma uvedla, že má mezi zaměstnanci jisté procento nakažených. Společnost Porsche Inter Auto je v Česku zatím jediná síť, která přistoupila i k uzavření servisů. Na dotaz Aktuálně.cz, zda se tím nezkomplikuje situace zákazníkům, kteří by v tomto období potřebovali odvézt auto do servisu, a jak mají postupovat, firma nechtěla odpovědět. "K celé věci se PIA CZ nad rámec tiskové zprávy nebude vyjadřovat," dodal Vojtěch Růta z marketingového oddělení v Porsche Centrum Praha. Firma tak ani neodpověděla na to, zda uzavření poboček nezkomplikuje poskytování servisních služeb vozům Integrovaného záchranného systému. Porsche Inter Auto je největším prodejcem vozů Volkswagen, Audi, Seat a Škoda v ČR a v současnosti provozuje 11 poboček, zastupuje také značky Bentley a Lamborhgini a je importérem značky Porsche do Česka. Aktuálně zaměstnává téměř tisíc zaměstnanců.

Popisuje tak situaci, se kterou se dnes potýká nejeden motorista. Od 1. března se nejen že omezil provoz v autoservisech (klienti nesmí mít přístup do provozovny, veškerá komunikace má probíhat před servisem a platba bezkontaktně), problém nastává, pokud zákazník nebydlí ve stejném okresu, kde se nachází autoservis, do kterého chce vozidlo na prohlídku nebo opravu přistavit.

Policejní hlídky na hranicích okresu totiž motoristu nemusí pustit. Cesta do autoservisu nespadá do výjimek, které vláda zveřejnila na svých stránkách.

Nyní lidé mohou jezdit mimo okres pouze v nezbytných případech (více info zde), a navíc mají povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu.

"Pokud se jedná o závažný důvod, cesta možná je. A zajištění mobility je potřebou, která mezi výjimky patří. V tomto směru zákazníkům vycházejí vstříc samotné autoservisy a vystavují zakázkové listy, které si mohou řidiči před cestou vytisknout a u policejní kontroly jimi prokázat nezbytnost své cesty," vysvětluje Josef Pokorný z SDA.

Na zakázkovém listu mohou autoservisy například uvést, že příslušný servisní úkon skutečně jiné autoservisy v okrese, kde majitel vozu bydlí, neprovádějí. Je však na technicích v autoservisu, aby vyhodnotili, že oprava je nezbytně nutná.

"Vše je postavené na písemném čestném prohlášení a je na Policii ČR, která si může ověřit, jestli se nejedná o lživé odůvodnění. Každý by si tedy měl rozmyslet, jestli neuvádí nepravdivé informace, a to jak samotný motorista, tak příslušný autoservis," dodává Pokorný.

Autoservis ve vedlejším okrese

K nezbytné cestě do autoservisu mimo váš okres vás například může vést fakt, že vlastníte auto značky, která servisní pobočku ve vašem okrese vůbec nemá. A pokud je oprava vozu nutná, hrozilo by riziko poškození vozu, pokud byste nápravu odkládali. Argument, že máte oblíbený autoservis v jiném okrese a nechcete vyzkoušet služby neznámé opravny nedaleko vašeho bydliště, by ale policejní hlídku pravděpodobně neobměkčil.

Policie ČR na dotazy Aktuálně.cz, jak posuzuje jednotlivé případy, kdy lidé přejíždějí z okresu do okresu kvůli servisu na voze, ale neodpovídá jednoznačně. "Na takové případy se nevztahuje výjimka, ale pokud lidé vůz využívají například pro převoz invalidní osoby nebo pečují o zdravotně postižené dítě a potřebují k tomu vozidlo, hlídky to berou v potaz," uvádí Ondřej Moravčík, vedoucí oddělení tisku na Policejním prezidiu ČR.

"Argument, že v okrese není žádný autoservis příslušné značky, a proto řidič musí převézt vůz na opravu do vedlejšího okresu, by akceptován pravděpodobně byl," dodává Moravčík.

Že se motoristé obávají překračování okresů, si všímají samotné autoservisy. "Největší obavy vidíme na pobočkách v Kolíně a Svitavách, což jsou menší města s velkou spádovou oblastí. Naopak třeba na pobočkách v Praze a Brně je provoz v našich autoservisech téměř v běžných číslech," říká Pavel Boháč z dealerské sítě Louda Auto.

Naopak dealerská skupina Auto Palace si všímá úbytku práce na servisech i v Praze. "Po vyhlášení mimořádných opatření jsme nezaznamenali zásadní problém v tom, že by se zákazníci báli jezdit do servisu z důvodu možné nákazy. Nepřijedou z obavy z nastavených omezení pohybu obyvatel. A když už se dostaví, požadují většinou jen skutečně nezbytné úkony," říká Karel Klouda, generální ředitel Auto Palace.

Některé servisy proto přistupují ke komplikaci v duchu rčení "Když nemůže Mohammed k hoře, půjde hora k Mohammedovi", a nabízí službu, kdy si pro vozidlo přijede technik přímo k zákazníkovi domů. "Jde o podnikatelskou aktivitu, a proto servisnímu technikovi stačí pro přejezdy mezi okresy čestné prohlášení," dodává Josef Pokorný z SDA.

"Takovou službu nabízíme. Po domluvě si servisy dokážou přijet pro auto až do bydliště zákazníka, bezplatně mu půjčit náhradní vůz a pak mu opravené auto přivézt zpátky. Čeští zákazníci na to zatím nejsou zvyklí, ale tato služba bude stále častější," myslí si Pavel Boháč z dealerské sítě Louda Auto.

Zvyšuje to ale samozřejmě náklady a také nároky na personál. Někdy jsou vzdálenosti mezi zákazníkem a autoservisem ve vedlejším okrese krátké, ale v některých případech je mohou dělit desítky nebo stovky kilometrů a je otázkou, zda se to vyplatí.

Až o polovinu méně zakázek

Tvrdá opatření, která platí od 1. března, zabrala na motoristy v tom smyslu, že odkládají opravy na vozech. "U autorizovaných servisů evidujeme pokles počtu zakázek minimálně o 30 %, často ale až o polovinu," dodává tajemník SDA Josef Pokorný.

Že motoristé odkládají servisní úkony na svých vozech na dobu neurčitou, pociťuje například Vladimír Trendl, majitel autoklempířství a pneuservisu v Mratíně v okrese Praha-východ. Objem práce na provozovně klesl minimálně o polovinu. Podle jeho zkušeností lidé ruší objednané termíny už od začátku roku.

"Obávají se, jaká omezení zase přijdou. Ve chvíli, kdy vláda vydala přísná opatření omezující pohyb mezi okresy, ze strachu z kontrol na hranici okresu zrušili zakázky a ani se neobjednali na pozdější datum. My nejsme servis pouze pro motoristy z okolí, máme zákazníky z celé republiky," dodává Vladimír Trendl, který se specializuje na ochranný nástřik podvozků u nových i starších vozů, a proto za ním motoristé jezdí zdaleka.

"Problém cítíme teď i na pneuservisu. Zákazníci u nás mají například uskladněné letní pneumatiky, dojet na servis přímo k nám je nezbytnost. Sami ale nemají jasno ve vládních výjimkách a volají, že se bojí kontrol, a přezutí odkládají," popisuje potíže Vladimír Trendl.

Vláda bude jednat o tom, zda krizové opatření o omezení volného pohybu, které aktuálně platí do 21. března, neprodlouží. Jaký bude zájem o servisní služby ve chvíli, až se budou motoristé moct dostat do autoservisů i v jiných než nezbytně nutných případech, ale sami opraváři neumí odhadnout. "My věříme, že zásadnější uvolnění opatření se jistě projeví v razantním nárůstu objednávek na odložené servisní úkony vozů našich zákazníků," říká Karel Klouda, generální ředitel dealerské skupiny Auto Palace.

"My spíš očekáváme, že se zájem o naše služby bude zvedat zpočátku pomalu," dodává Vladimír Trendl z mratínského autoklempířství.